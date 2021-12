Conforme o previsto, o Senado salvou Aécio

Ninguém duvidava que o senador mineiro Aécio Neves ficaria livre e leve para exercer o mandato, se dependesse do julgamento do Senado. Até se previu que ele teria 30 votos certos contra. Teve menos, apenas 26.

Como também ninguém duvida que a Câmara vai salvar Michel Temer, de novo.

Aliás, pelo que se viu ontem no Senado, os nossos digníssimos representantes acuados pela Lava Jato tentam transformar o mocinho em bandido. Rodrigo Janot apanhou, por estar supostamente querendo macular 'a inviolabilidade dos mandatos'.

Já se sabe que no Brasil representação política é descasada dos representados. E os representantes nem tchum na intenção de reabilitar a credibilidade perdida.

Muito pelo contrário. O Congresso que já está negativado reafirmou o privilégio de cometer crimes impunemente.

Pinheiro lá — Não seria Walter Pinheiro quem deixaria Aécio ser aprovado com a omissão dele, já que Roberto Muniz, o suplente dele no Senado, está nos Emirados Árabes.

Delcídio, o senador mato-grossense do PT que acabou cassado, era tão amigo de Pinheiro que o chamava de Waltinho.

Assim que o Senado aprovou a cassação dele, a primeira preocupação de Delcídio foi perguntar a quem foi lhe dar o resultado:

– E como foi que Waltinho votou?

– Contra.

Em família

Na audiência em que o secretário Manoel Vitório (Fazenda) apresentou o balanço do quadrimestre ontem, o líder do governo na Assembleia, deputado Zé Neto (PT), ao criticar a oposição, atacou a irmã, Lenise Andrade, ex-presidente da Associação Comercial de Vera Cruz.

– Nos debates da regulamentação das lanchas, ele concordou com tudo. Mas depois mudou de lado, virou coxinha, saiu falando.

Alan sumiu

Integrante da Comissão de Saúde, o deputado Alan Sanches (DEM) sempre foi incisivo na cobrança da presença do secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) lá.

Ontem, Fábio Vilas-Boas foi lá. E quem não estava era Alan. Aliás, se o secretário resolver ir semanalmente dará recíproca à altura.

Alan tomou doril na comissão.

Saúde mental — Aliás, Vilas-Boas não teve tréguas com o deputado José de Arimatéia (PRB), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde.

Em quatro ocasiões, uma em plenário e três em conversa pessoal, Arimatéia perguntou sobre a possibilidade de fechamento de hospitais psiquiátricos como o Juliano Moreira. A resposta foi a mesma:

– Os hospitais não serão fechados.

Efeito IPTU

Em entrevista ao site Bahia Notícias ontem, Vladson Menezes, um dos diretores da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), disse que muitos empresários da indústria já externaram o desejo de tirar o time de Salvador porque 'o IPTU' é caro demais.

Neto não gostou. Mandou um recado para a direção da Fieb: se persistir nisso, vai cortar todos os convênios da prefeitura de Salvador com a instituição.

O TJ aprecia dia 25 o reajuste do IPTU em 2013, a partir de uma ação da OAB-BA.

POUCAS & BOAS

* O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) realiza hoje na Univasf, em Juazeiro, o 6º Encontro Preparatório para o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em março, em Brasília. Em debate, o manejo sustentável da água, num momento em que o Velho Chico está seco como nunca visto.

* Rosemma Maluf, ex-secretária da Ordem Social de Salvador, e José Manoel Garrido, ex-presidente da ABIH-BA, assumem dia 27 as câmaras da Mulher Empresária (CME) e do Turismo (CET), da Fecomércio. As câmaras setoriais funcionam como órgãos consultivos.

* Hoje, Dia do Médico, o Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) entrega o Diploma de Mérito Ético-Profissional a 80 médicos que neste ano completam 50 anos de exercício ininterruptos da profissão sem ter sofrido sanções éticas. A festa será no Fiesta (18h).

* Aliás, o Cremeb revela dados curiosos. Dos 31.357 médicos da Bahia inscritos no Cremeb, 22.055 estão ativos. Destes, 12.080 homens e 9.975 mulheres. A especialidade que mais predomina é a de cirurgia geral (1.148), depois pediatria (1.119) e depois ginecologia e obstetrícia (1.118).

