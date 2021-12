Concurso da Embasa está mais próximo

Saiu na edição de ontem do Diário Oficial do Estado a autorização do próximo concurso da Embasa, com a oferta de 854 vagas para cargos variados em todas as regiões do estado. O conselho de administração da empresa já havia autorizado o certame, em reunião realizada em novembro. Os recursos alocados para a realização do concurso estão previstos na lei orçamentária anual, sancionada pelo governador Rui Costa.

Para fazer frente à demanda crescente por abastecimento de água e saneamento básico, entre outros serviços, a Embasa necessita repor ou acrescentar a suas equipes de trabalho profissionais de áreas diversas. Entre as mais necessárias estão assistente de saneamento, agente operacional, analista de gestão, analista de saneamento, bem como outros que exigem formação superior, como ciências contábeis e engenharias civil, sanitária e elétrica.

O edital, a ser publicado numa das próximas edições do Diário Oficial do Estado, deverá confirmar a perspectiva de um concurso público com provas objetivas, discursivas e de títulos. Ainda não há informações sobre qual empresa ficará responsável pelo certame.

Economia mista – Fundada em 11 de maio de 1971, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., nome oficial da Embasa, é sociedade de economia mista, tendo como acionista majoritário o governo do Estado da Bahia. São 19 unidades regionais, seis na capital e 13 no interior.

O concurso mais recente da Embasa aconteceu em 2017 com o preenchimento de 600 vagas para 11 funções. Naquela ocasião, as ocupações ofereceram salários entre R$ 1.122,84 e R$ 6.793,31.

Parceria para festival

Em visita oficial a Salvador, o embaixador da Tailândia no Brasil, Surasak Suparat, esteve ontem com o presidente do Sistema Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, na Casa do Comércio. Na reunião foram iniciadas tratativas para a realização de um festival gastronômico tailandês, unido a aulas de cozinha típica do país asiático, no Restaurante-Escola Senac Casa do Comércio, com previsão para o 2º semestre. Admirado com a arquitetura moderna do edifício, Suparat visitou as instalações do restaurante-escola e também do Teatro Sesc, que poderá vir a sediar programação cultural em paralelo à atividade gastronômica. Menor que a Bahia em extensão territorial, a Tailândia tem intenso fluxo turístico, chegando a receber 38 milhões de visitantes ao ano.

Cadastro rural

Começa hoje no Sotero Hotel, em Salvador, um encontro entre equipes técnicas do governo baiano e do estado do Tocantins para debater o aprimoramento do Cadastro Ambiental Rural (CAR). No encontro serão apresentados os critérios de seleção e propriedades do Projeto Parceria para o Bom Desenvolvimento, que na Bahia será implementado em cinco municípios do oeste.

Repasses liberados

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) sustou a suspensão de repasses do Fundo Partidário para o PSL na Bahia. O partido estava sem receber recursos porque as contas referentes a 2017 não haviam sido prestadas.

Promoção para professores

Uma proposta de remanejamento de vagas de professores universitários que possibilitará a abertura de 900 vagas de promoção nas quatro universidades estaduais foi elaborada pelo governo estadual, com impacto financeiro estimado em R$ 12,7 milhões este ano e R$ 16,9 milhões em 2020. Os docentes vão ter um ganho de até 22,75% sobre seus vencimentos. Pela proposta, vão ser promovidos professores auxiliares, assistentes, adjuntos e titulares. Os profissionais contemplados pertencem à Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e à Universidade do Estado da Bahia (Uneb). De acordo com o projeto de lei, a Uneb terá um total de 398 vagas abertas para promoção de docentes. Na Uesb serão 227 vagas; na Uesc, 151; e na Uesf, 124.

