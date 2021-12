Comitiva da Fieb vai a Brasília sobre Refis

A Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) comprou a briga com o presidente Michel Temer e vai a Brasília fazer pressão no Congresso Nacional para derrubar o veto presidencial ao novo Refis para micro e pequenos empresários.

Um grupo de lideranças da Fieb, tendo à frente o vice-presidente da entidade, Josair Bastos, vai acompanhar, voto a voto, a grande decisão sobre o projeto de recuperação fiscal, no dia 22 de fevereiro.

– Não é perdão o que querem as micro e pequenas indústrias, e sim condições de parcelamento que sejam razoáveis, conforme disposto no Novo Refis – defende Bastos, na posição de porta-voz do grupo.

Bancada – A comitiva chegará antes da votação para manter contatos com a bancada baiana na Câmara Federal, visando convencer os parlamentares a aplicar senso de justiça na escolha.

A Fieb considera que todos os estabelecimentos, e não só os grandes e médios, devem ter o mesmo prazo para parcelamento das dívidas com a Receita Federal.

A direção da entidade deflagrou uma campanha de esclarecimento da opinião pública sobre o tema, alertando que cerca de 20 mil micro e pequenas indústrias baianas correm risco de precisar demitir até 200 mil trabalhadores se ficarem sem condições de parcelamento de impostos.

LRF – Em janeiro deste ano, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirmou que Temer vetou o Refis das micro e pequenas empresas porque foi alertado pela área técnica do governo de que ficaria na mira da Lei de Responsabilidade Fiscal.

À época Temer disse a Domingos que pretende apoiar a derrubada do próprio veto no Congresso Nacional.

Skaf pela reforma

De olho nos votos que faltam para aprovação da reforma da Previdência na próxima semana, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, iniciou ontem uma maratona de divulgação de vídeos e conteúdo nos quais pedirá apoio ao plano governista. Filiado ao PMDB de Michel Temer e pré-candidato ao governo paulista, Skaf deverá nos próximos dias voltar à mídia usando a Fiesp para pedir o empenho dos empresários.

A intenção é mobilizar também entidades, e, por conseguinte, parlamentares indecisos em busca de votos. Como ponto de equilíbrio, Skaf tem dedicado os últimos dias para pedir juros menores ao consumidor e investidores após a queda da taxa Selic para 6,75%, numa investida contra os bancos.

Fazendo contas

Some-se um prefeito que faz uma publicidade nacional cara do programa 360, adicione-se em seguida um prêmio da revista Isto É, um publieditorial de sua festa de Réveillon e um outro do Carnaval nos quais, de forma personalista, faz a vinculação a sua imagem. Junte-se a isto estratégias de se fortalecer como nome nacional assumindo a presidência de um partido e, por último, agregue o convite para ser cicerone-mor de Carnaval de dois potenciais candidatos à presidência da República.

Para terminar, uma pitada de approach a um apresentador de TV que também pode ser candidato, sendo muito influente na mídia nacional. O resultado final disso tudo é igual a um prefeito querendo ser governador ou querendo ser vice-presidente? Querer ou não querer, eis a questão...

POUCAS & BOAS

O site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) teria sido hackeado, segundo mensagem que apareceu na manhã de quarta na página principal. Segundo o TJ-BA, trata-se de uma tentativa, mas não uma ação de hackers de fato. Uma funcionária teria aberto o site através de uma máquina infectada. A situação voltou ao normal após algumas horas.

Espaço dedicado aos jornalistas que cobrem o Senado Federal, em Brasília, o Comitê de Imprensa ficou fechado na Quarta-feira de Cinzas. Os repórteres e produtores que estão acostumados a contar com a estrutura do local (banheiros, água, computadores, telefones) deram com a cara na porta. Quem tinha um crachá da Câmara dos Deputados se abrigou no comitê vizinho.

