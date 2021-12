Comissão muda disputa por bancada

O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT) deve assumir a presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação na Câmara dos Deputados. Foi indicado pelo PDT para o posto. A nova função deve mudar o tabuleiro da disputa pela coordenação da bancada baiana na Casa. Atual coordenador, o pedetista, até então, estava pleiteando a renovação do mandato. Mas agora, com a presidência da comissão nas mãos, está pensando em abandonar a disputa.

– Acho que posso abrir mão para que venha um novo coordenador – afirma

Reviravolta – Mesmo abrindo mão de concorrer, Félix não quer deixar de influenciar na escolha do novo líder da bancada. Ele já tem o substituto preferido para o posto: Cacá Leão (PP). Diz que vai convencer os outros concorrentes, Daniel Almeida (PCdoB) e Zé Rocha (PR) a abrirem mão das candidaturas em favor do filho do vice-governador João Leão. Félix reclama que os dois já são líderes dos seus respectivos partidos na Câmara. Portanto, deveriam deixar a “gula” de lado para apoiar Cacá, o menos aquinhoado.

Futuro da Ford

Reunidos com o governador Rui Costa ontem, os deputados baianos prometer fazer uma ofensiva ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para evitar a retirada da fábrica da Ford de Camaçari. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, ele teria ameaçado retirar subsídios federais à fabrica, o que inviabilizaria seu funcionamento. Em assembleia ontem, funcionários da montadora na Bahia aprovaram indicativo de greve contra uma possível demissão em massa.

“A tentativa de produzir na imprensa a imagem inimiga ignora o papel jornalístico independente de acompanhar e fiscalizar os atos das autoridades públicas”

Incêndios que devastam

A carência de uma estrutura voltada para prevenção e combate a incêndio voltou a ser a maior vilã no caso da devastação de quase metade dos 22.500 hectares do Parque Nacional do Monte Pascoal, no Extremo Sul do Estado. A estiagem de quase seis meses e os ventos fortes já davam ideia da ameaça que pairava sobre o parque, mas foram líderes indígenas e voluntários os heróis responsáveis por debelar as chamas. Há relatos de falta de ferramentas, motosserras, combustível e veículos. A ajuda da empresa Veracel foi decisiva, com o empréstimo de equipamentos e um avião para o deslocamento de brigadistas e o combate aéreo do fogo. Os incêndios, que são comuns na Chapada Diamantina, neste período, poderiam entrar na pauta oficial dos governos estadual e federal.

Manuel da Paixão

Falecido no domingo (10), aos 86 anos, foi sepultado às 15h de ontem, no Cemitério Jardim da Saudade, o aposentado Manuel da Paixão Araújo Filho, pai do conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), Inaldo da Paixão Santos Araújo, também articulista de A TARDE. O sepultamento, que foi precedido de missa de corpo presente, teve grande acompanhamento e foi marcado pela emoção dos amigos e parentes. Natural de Muritiba, Manuel da Paixão deixa viúva, Maria da Conceição Araújo, outros três filhos e netos.

adblock ativo