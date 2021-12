Comércio tem alívio apesar de queda

A reabilitação do comércio, nos últimos meses de 2020, graças às medidas de flexibilização implementadas pelos governos, será insuficiente para evitar o pior desempenho do setor na década mais recente, considerando os dados disponibilizados a partir de 2011.

A projeção do faturamento estimado do varejo para o acumulado no ano passado será de R$ 95,2 bilhões, representando uma queda nas vendas de algo em torno de R$ 5,6 bilhões.

Embora sinalize um recorde negativo, a reação do comércio, no final do ano, animou os empresários lojistas, depois de um ano tão difícil, com queda de 4,4% no faturamento nos dois primeiros meses de 2020.

O terceiro mês seria de datas cheias, com expectativa de superação, no entanto, a retração veio forte em março, chegando a 17,6%, despencando para quase 50% no mês seguinte.

- A pandemia veio exatamente em março, com restrição da atividade econômica e com o isolamento social”, analisou o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Queda contínua - No mês de maio a queda continuou forte, com 31,2%, restando conter o percentual negativo geral o desempenho de atividades consideradas essenciais, como supermercados e farmácias.

Segundo o consultor econômico, foram fechadas aproximadamente 71,3 mil vagas formais na economia baiana, e o comércio apresentou um resultado negativo de quase 20 mil postos de emprego, com efeito imediato da redução do consumo, parcialmente contido graças ao auxílio emergencial inicialmente no valor dde R$ 600.

“Chefe, o Brasil está

quebrado, chefe. Eu

não consigo fazer

nada. Eu queria mexer

na tabela do Imposto

de Renda, teve esse

vírus potencializado

pela mídia que nós

temos aí, essa mídia

sem caráter”

Jair Bolsonaro, presidente da República, aos seus apoiadores em frente ao Palácio do Planalto

PSD e DEM no Senado

A Bancada do PSD no Senado decidiu, por unanimidade, após uma sabatina com o senador Rodrigo Pacheco (DEM) na noite de ontem, declarar apoio à candidatura do democrata à presidência da Casa.

– O PSD entende que o senador Rodrigo Pacheco reúne todas as condições para presidir, contribuir e garantir as tradições políticas, administrativas e legais que regem o Senado – diz a nota da bancada. Cotado para a vaga, o presidente da sigla na Bahia, Otto Alencar, disse que o apoio foi realizado através de um entendimento das lideranças do partido. Informações de bastidores dão conta que pacto o entre PSD e Pacheco passa por, entre outras coisas, o apoio do partido à candidatura do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), ao governo de Minas Gerais em 2022.

Fundo para a nova ponte

A Alba se prepara para votar a criação do Fundo Garantidor do Aporte da Ponte Salvador-Itaparica (FGAP). O presidente da Casa, Nelson Leal (PP), convocou para a manhã de hoje uma reunião conjunta de comissões apreciar o parecer à matéria. Conforme o projeto, o Estado poderá destinar até R$ 750 milhões ao fundo, como garantia do aporte de recursos assumido no contrato de Parceria Público-Privada da ponte. Assinado em novembro do ano passado, o contrato da ponte prevê um aporte de R$ 1,5 bilhão do Estado. A oposição questiona, tendo em vista o projeto e o cronograma de desembolso previsto inicialmente, se não estaria ocorrendo uma antecipação de aporte de recursos por parte do Estado. O grupo também cobra que o governo apresente garantias de que não desrespeitará a lei das PPPs - que proíbe estados de receber transferências voluntárias da União se a soma das despesas continuadas das parcerias já contratadas ultrapassar 5% da Receita Corrente Líquida. Por isso, diz a oposição, é importante a apresentação de números que demonstrem o não comprometimento deste limite nos exercícios de 2021 e 2022.

Uesb premiada

Ainda repercute entre a comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) o prêmio de menção honrosa concedidos ao ‘site Avoador e a editoria de checagem Xereta; jornalismo no combate à desinformação’, em evento nacional voltado para professores de cursos de jornalismo, realizado no final de 2020. O trabalho foi apresentado pela professora Carmen Carvalho, destacando que a iniciativa, fomentada no curso de graduação, obteve uma grande aceitação e foi transformada em projeto de extensão da Universidade.

