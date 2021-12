Comércio fatura menos com feriados

Os 10 feriados nacionais e um estadual, previstos para 2021, além de quatro enforcamentos – dia útil entre um feriado e um final de semana no qual as pessoas costumam folgar por conta própria –, vão subtrair do faturamento do comércio varejista baiano cerca de R$ 619 milhões. A projeção é da Federação do Comércio, com base nos dados pesquisados pela consultoria técnica da instituição, ao antecipar a divulgação das perdas, provenientes da paralisação das atividades em 15 dias no total.

O grupo de maior perda absoluta é o das Outras Atividades, composto por venda de combustíveis para veículos, artigos esportivos, lojas de chocolates e lanchonetes, entre outros, pois deixarão de faturar R$ 210 milhões. Os supermercados vêm logo a seguir, ao deixarem de faturar R$ 184 milhões, enquanto farmácias e perfumarias, com R$ 96 milhões; móveis e decoração, R$ 85 milhões; e vestuário e calçados, R$ 44 milhões, também estão entre os mais sacrificados.

– A perda de faturamento se dá principalmente pela redução da compra por impulso – disse Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-BA. No jargão dos especialistas, a compra por impulso se dá quando os consumidores passam por supermercados, farmácias, entre outras lojas, e entram para fazer compras, antes ou depois do expediente de trabalho, ou durante o horário de almoço.

Planejamento – Não entraram na pesquisa setores de compras programadas, como o de eletrodomésticos e eletrônicos, e o de veículos, pois estes itens geralmente são comprados com planejamento, com pouca ou nenhuma influência de feriados. Em contrapartida, caso a pandemia esteja controlada e os protocolos sanitários sejam respeitados, o setor de turismo vai beneficiar-se destas datas.

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ao ser questionado se o fato de outros países terem começado a imunizar suas populações poderia gerar uma pressão sobre o governo brasileiro

Renovação da frota

A Câmara de Salvador poderá suspender, mais uma vez, a exigência de renovação da frota para motoristas de aplicativos de transporte. Na regulamentação da atividade, em 2019, foi estabelecido que os veículos deveriam ter idade máxima de oito anos. No entanto, em lei do ano passado, foi suspensa essa cobrança até 1º de janeiro de 2021, assim como a necessidade de renovação de frota para taxistas, mototaxistas, veículos de transporte escolar e transporte turístico. Agora, em função dos efeitos da crise da pandemia do novo coronavírus, o vereador Alexandre Aleluia (DEM) sugere que esse prazo seja empurrado por mais 12 meses, até 1º de janeiro de 2022. O projeto já obteve parecer conjunto favorável nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Finanças.

Oportunidades no agro

Dois setores da economia em ascensão no país, os negócios agrícolas e a fruticultura, vão demandar mais mão de obra a ser qualificada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com inscrições abertas para seleção em cursos gratuitos nas duas áreas. Os candidatos precisam sacrificar parte deste período de alta estação e férias para a preparação, pois a concorrência não será pequena, devido à preciosa oportunidade oferecida.

Devido às incertezas da pandemia, obrigando o distanciamento, mas também em razão de alcançar maior número de novos técnicos, os cursos serão na modalidade a distância, incluindo seis municípios baianos. Na Bahia, as vagas para o curso em fruticultura são para os polos de Barreiras, no oeste; Gandu, no baixo sul; Juazeiro, no Vale do São Francisco; e Itamaraju, no sul do estado.

Já para os cursos em negócios agrícolas, os polos serão Salvador e Luís Eduardo Magalhães, município-símbolo nacional de crescimento acelerado devido aos investimentos no agro. A prioridade é para os candidatos moradores da zona rural, mas precisam ter concluído o ensino médio para inscrever-se até dia 27 de janeiro de 2021 no endereço etec.senar.org.br. O curso em negócios agrícolas totaliza 1.765 vagas, com carga de 1.230 horas distribuídas em dois anos, enquanto o de fruticultura oferece 950 vagas e pode ser concluído em cinco semestres.

POUCAS & BOAS

O Projeto Live Aguadeiros vai movimentar amanhã, às 19h, a Gruta da Ressurreição, no santuário de Bom Jesus da Lapa, no que promete ser uma viagem musical pelo rio São Francisco. A transmissão se dará pelos canais da Codevasf no Facebook e YouTube.

