Comércio baiano inicia o ano otimista

Os comerciantes baianos iniciaram o ano de 2019 mais otimistas, seguindo tendência nacional, como revela o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) do mês de janeiro, apurado pela Fecomércio-BA e CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O Icec na Bahia alcançou 114,5 pontos em janeiro, maior índice desde março de 2018, quando a confiança atingiu um patamar similar. Já a média nacional ficou em 120,9 pontos em janeiro, maior índice para o mês desde o ano de 2014. A confiança do empresário baiano do setor aumentou 4,9% comparado ao mesmo mês do ano anterior. Segundo a pesquisa, 51,9% dos entrevistados acreditam que a expectativa para a economia brasileira “melhorou um pouco”, enquanto 42,4% disseram que as condições atuais da empresa também “melhoraram um pouco”. Sobre a expectativa para o comércio, 49,5% deram a mesma resposta. Já a intenção de contratar “aumentou pouco”, para 46,5% dos entrevistados.

– Nos últimos meses, a esperança de que haverá um rearranjo positivo da economia fez com que os empresários, principalmente os varejistas, elevassem sua confiança – analisa o presidente da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade. Ele diz que a entidade mantém seu otimismo com o momento econômico, acompanhando de perto as movimentações do setor público e as respectivas reações dos empresários e consumidores por meio de seus indicadores.

Consumo – O economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, ressalta que a valorização do real nas últimas semanas, a desaceleração dos preços e a atual trajetória de queda do desemprego favorecem o consumo neste início de ano, justificando a percepção mais positiva das vendas por parte dos empresários.

"Não quero começar a culpar os outros pelo que está acontecendo, mas algo está sendo feito errado ao longo dos tempos"

Interior quer sossego

Já se foi o tempo em que o problema da poluição sonora que tira o sossego em zonas residenciais e vias públicas era exclusivo da capital baiana. Prova disso é a recomendação expedida pelo Ministério Público estadual aos municípios de Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Jussiape e Rio de Contas, com o objetivo de garantir a tranquilidade da população. O documento recomenda aos proprietários e condutores de veículos que se abstenham de utilizar quaisquer equipamentos que produzam som externo, independentemente do volume, que perturbe o sossego público. Foi expedido também aos comandantes da Polícia Militar dos municípios que adotem medidas administrativas que combatam o abuso do uso de instrumentos sonoros.

Susto e clareza

Passado o susto, o anúncio de que a GM poderia deixar o País começa a se desenhar com maior clareza ligando os pontos. A empresa que tem as unidades em São Caetano do Sul e São José dos Campos, ambas em São Paulo, com alto custo devido aos altos salários e maiores impostos, quer negociar condições mais vantajosas para continuar a investir no País. O governo paulista sinaliza que pode antecipar os créditos de ICMS e sentar para uma conversa, mas no governo federal a história é muito diferente. As reuniões em Brasília foram curtas e a montadora não conseguiu nenhuma sinalização rumo aos incentivos que busca. A empresa agora vai negociar com sindicatos e deve anunciar demissões. A questão toda é que fábricas antigas demandam muita mão de obra, que é cara, especialmente em grandes centros urbanos. Os carros novos exigem menos gente na linha de produção e a conta não fecha.

