Comerciantes querem abrir aos domingos

Defender o funcionamento do comércio aos domingos, como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, é uma ideia que agradou em cheio os comerciantes baianos, tão preocupados com o andamento da economia e seus efeitos para a sociedade.

Depois do Sindicato dos Lojistas Comerciários do Estado da Bahia manifestar-se em apoio às iniciativas do goverrno de desonerar o emprego e a renda como está definido na Medida Provisória 881/19, outras entidades decidiram seguir a toada.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FDCL) distribuíram nota, manifestando preocupação com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5Bahia).

A decisão, proferida na quarta-feira passada, em relação ao funcionamento do comércio nos feriados, afetaria o movimento das vendas num momento importante do comércio local, de acordo com a nota pública dos proprietários dos estabelecimentos.

“Razoabilidade” – Para os comerciantes, a decisão contraria a “razoabilidade em relação à necessidade de manutenção e geração de emprego e renda em nosso Estado, já fragilizado pela recessão econômica”.

– A proibição do funcionamento nos feriados só traz mais obstáculos ao comércio varejista e agrava ainda mais a situação de milhares de empreendedores e empresários, em sua maioria pequenos e médios – reclamam os empresários.

Assim como manifestou-se o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, no dia anterior, também a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Federação declararam-se de acordo com as medidas anunciadas pelo governo federal para supostamente reduzir o chamado “custo Brasil”.

“Tenho convicção de que melhora [a articulação com a saída de Onyx Lorenzoni da função]. Sempre afirmei que até então não existia articulação política. O que vier vai ser bom”

Major olímpio,líder do PSL no Senado, comentando a retirada da articulação política com o Congresso das mãos do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, efetuada via MP editada na última quarta-feira.

Reforço na vacinação

O aumento no número de casos de sarampo e poliomielite no Brasil levou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a expedir uma recomendação para que a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador intensifique a divulgação da próxima campanha nacional de vacinação contra as doenças na capital baiana. Segundo a promotora Kárita Conceição Cardim de Lima, que assina o documento, uma das principais justificativas para a medida é o fato de a cidade não ter atingido os 95% de cobertura vacinal na última campanha feita contra as enfermidades, em agosto do ano passado. Entre as recomendações, o MP pede que a secretaria reforce as equipes de vacinação, amplie os horários de atendimento para a população e faça busca ativa de pessoas que moram em regiões de difícil acesso da cidade.

As espadas e o STF

Com a proibição da Guerra de Espadas mantida pelo STF é grande a expectativa na cidade de Senhor do Bonfim para a noite de amanhã, quando tradicionalmente os espadeiros soltam os artefatos. O município luta pela descriminalização da manifestação popular, que está proibida também em outras 11 cidade baianas, através de iniciativa do Ministério Público Estadual (MP-BA). Em Senhor do Bonfim o costume é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial desde 2017 e a meta agora é obter este reconhecimento também do Instituto dos Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), de acordo com o superintendente de Turismo local, Rodrigo Wanderley. Ele, que é antropólogo e defendeu tese de doutorado na UnB com este tema, destacou que a Associação Cultural dos Espadeiros Bonfinenses está à frente deste processo de regularização. Neste sentido o Exército deve classificar o índice de risco do artefato, cujo processo já foi iniciado. A ideia da associação é provar que a espada não é uma arma de fogo e a partir daí criar uma cooperativa para dar subsídio legal à fabricação das espadas, que ainda acontece de forma clandestina.

Prêmio Landulfo Alves

Com o tema: “Iniciativas de tecnologias limpas utilizadas para reduzir o uso de agrotóxicos e propor à sociedade uma agricultura saudável”, o Prêmio Landulfo Alves, lançado pelo CREA-BA, tem a proposta de estimular a geração de conhecimento e a cultura empreendedora. Podem participar profissionais que atuem nas áreas de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia de Pesca, Engenharia de Aquicultura e Meteorologia da Bahia. Os três melhores projetos serão premiados com R$ 15 mil (1º colocado), R$ 7,5 mil (2º) e R$ 5 mil (3º). As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho.

