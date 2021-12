Começa articulação para regularizar título

Nos bastidores, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), José Edivaldo Rocha Rotondano, já articula a estrutura do processo de regularização para os eleitores que terão o título cancelado por não terem feito a biometria até 31 de janeiro. Ele consultou essa semana o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Léo Prates, se poderia manter o posto de atendimento biométrico no Centro de Cultura da casa legislativa. Isso porque quem paga os custos de manutenção do espaço – o que inclui hora extra de funcionários, computador, água, energia e outras despesas – é a própria Câmara.

Léo Prates, que confirmou ter sido consultado, sinalizou positivamente a Rotondano, de quem é amigo. Disse que está disposto a ajudar, porque acha importante que os aproximadamente 450 mil eleitores não biometrizados na capital votem na próxima eleição.

Sem multa

A tendência, disse outra fonte à Tempo Presente, é que o pleno do TRE aprove uma permissão para que o processo biométrico seja retomado a partir de 5 de março, até o prazo de 9 de maio dado como limite pelo TSE, corte superior. O que tem sido idealizado, contou essa fonte próxima ao presidente do TRE, é a autorização para que o eleitor desbloqueie o título cancelado, sem custo de multa, ao fazer a biometria.

Articulador

Abatido com as críticas sofridas por causa das filas gigantescas no recadastramento, Rotondano tem recebido ligação de políticos querendo prestar solidariedade e elogiar o trabalho do TRE. Rotondano é visto politicamente como grande articulador.

– Se não fosse ele, não tinha acontecido. Ele teve que manter a data, senão as pessoas não iam. Mas é um dos caras mais humanos da Justiça – comentou à TP um político.

“Não vamos

desistir da

indicação, tem que levar até o fim a votação no Supremo Tribunal Federal.

Minha filha não

vai sair de bandida”

Roberto Jefferson, presidente do PTB e pai de Cristiane Brasil, após divulgação na imprensa de

que a deputada federal está sendo investigada

em um inquérito sobre tráfico e associação

para o tráfico de drogas.

Perguntas sem respostas

A ação promovida pelas concessionárias de ônibus contra a prefeitura de Salvador induz a reflexões: como se explica que as empresas estejam com prejuízos tão elevados, segundo balanços auditados por empresas de reconhecida competência?

Tendo sido advertidas desde 2016 a respeito dos riscos de descontinuidade da operação de transporte, por que a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos (ARSAL) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), no exercício de seu pleno poder de fiscalização, não se anteciparam a adotar medidas preventivas ante o risco de colapso no sistema de transporte?

Perguntas que precisam ser respondidas com urgência, tendo em vista a precariedade do transporte urbano.

Discriminação a secretária

A secretária estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana, denunciou nas redes sociais ter sido vítima de episódio de discriminação ao participar, ontem, do evento Folia do Batom, confraternização de mulheres que integram o Rallye do Batom, evento tradicionalmente apoiado pela secretaria da qual é titular.

Ao chegar ao Hotel Catussaba, atendendo a convite da Federação Nacional de Automobilismo, foi abordada por uma mulher que, após simular um cumprimento, afirmou, em tom de acusação, ser ela “uma comunista” que não deveria estar ali e que teria que “voltar para a favela”. A polícia foi chamada e o caso foi parar na Central de Flagrantes.

– A discriminação vem de onde menos esperamos. O que não podemos admitir é que ela fique impune. Denunciar é preciso – disse.

Leilão do Espanhol suspenso

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu o leilão do Hospital Espanhol, que estava marcado para o próximo dia 7. A decisão, tomada pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, foi publicada no dia 2.

A suspensão atende a um pedido dos advogados do administrador judicial Paulo Sérgio Neves Cruz, que solicitaram ao STJ a interrupção do leilão até que o mérito do processo que vai decidir quem comandará a expropriação dos bens seja julgado. A expectativa é que o conflito de atribuição só seja resolvido após o Carnaval.

POUCAS & BOAS

A Câmara dos Deputados retoma os trabalhos nesta segunda, com sessão solene às 17h, após mais de um mês de recesso.

Yuri Silva, Alezinha Roldan e Mariana Carneiro

