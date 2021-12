Começa a contagem regressiva para Cunha

Deputados federais baianos, governistas e oposicionistas, são unânimes: os dias de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) como presidente da Câmara, e provavelmente como deputado, estão contados. É só questão de tempo.

Tecnicamente, não há o que discutir, a fatura está liquidada com as robustas provas colhidas contra ele das contas na Suíça.

Politicamente, ele também sofreu um baque. Barganhava com o impeachment de Dilma. Aos oposicionistas oferecia a possibilidade de tocar o processo, aos governistas a de segurá-lo. Em troca, queria a garantia de salvaguardar o mandato, escapar da cassação (leia-se da cadeia).

Foi aí que o bicho pegou. Nem oposição nem governo podiam (muito menos agora) garantir salvá-lo. Não há unidade nos dois lados em torno da causa. E a situação, para Cunha, degringolou de vez quando o STF bateu o pé e disse que impeachment obedece a um rito constitucional que não vinha sendo cumprido. Noutras palavras, não é bem como ele queria.

Em suma, a pauta-bomba agora é Cunha.

Divergência tucana — Álvaro Dias, senador tucano do Paraná, disse em entrevista à Gazeta do Povo, de Curitiba, que sempre achou um erro o PSDB se aproximar de Cunha. E culpou Aécio Neves.

Em suma, a estratégia tucana de tocar o impeachment a qualquer custo faz água.

Paz na arena

Embora a imprensa carioca especule que o governador do Rio, Luiz Pezão (PMDB), está procurando parceiros para tomar conta do Maracanã, já que o consórcio liderado pela Odebrecht estaria fora depois das Olimpíadas, fontes ligadas à Arena Fonte Nova dizem que na Bahia está tudo bem.

Aliás, em Pernambuco também. Cada caso é um contrato. E, por aí, o Maracanã não contaminou a Fonte Nova.

Remédio caseiro

Felippe Rebouças, filho de José Muniz Rebouças, o presidente da Codeba, que é ligado a Otto Alencar, vai ser o diretor de operações da Bahiafarma, nomeado por Rui Costa.

É ele quem vai tocar a política de fabricação de remédios do governo.

"Os caras são empregados da Dilma. Não agem como ministros do Brasil, mas como ministros dela e do PT que são capazes de fazer qualquer tipo de serviço para evitar o impeachment"

Lúcio Vieira Lima, único deputado federal do PMDB baiano, atacando o ministro Henrique Eduardo Alves (Turismo), a quem ele acusa de estar tramando para evitar a convenção nacional do partido.

Feijoada x feijoada

No bucólico Cairu, o único município arquipélago do Brasil (lá, só tem ilhas), a disputa política entre o deputado Hildécio Meirelles (PMDB) e o ex-pupilo, o prefeito Fernando Brito (PSD), a força de cada um foi medida por feijoadas no último fim de semana, no embalo do Festival do Morro de São Paulo.

Hildécio fez a feijoada dele domingo. Encheu. Fernando fez a dele segunda. Também encheu. Até hoje se discute quem ganhou.

Os dois lados cantam vitória, óbvio, mas se é que deu para contar os grãos do feijão, o melhor é cravar o empate.

Incógnita no TCM

Olhando de perto a comissão formada por Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, para estudar a possibilidade de extinção do TCM, o parecer final é uma incógnita.

No time formado por Paulo Rangel (PT), Leur Lomanto (PMDB), Nelson Leal (PSL), Alan Sanches (PSD), Ivana Bastos (PSD), Aderbal Caldas (PP), Luiza Maia (PT) e Luciano Simões Filho (PMDB), dois se declararam a favor, um contra e os demais admitem estar sem posição firmada.

Voz única — Carente de defensores no meio político, o TCM achou alguém que gritasse em seu favor . O vereador Atanázio Júlio (sem partido) tornou-se a primeira voz a levantar-se contra o ato. Diz que é um desrespeito aos auditores e uma 'ajuda' aos maus prefeitos e outros agentes municipais.

- É lamentável isso num momento em que o país precisa de investigadores dos malfeitos.

CPIs do barulho

A prefeita Maria de Fátima (PSD), prefeita de Euclides da Cunha, esposa do deputado federal José Nunes (PSD), está acuada.

A Câmara instalou três CPIs contra a administração dela, uma para investigar supostos desvios no Fundeb, outra para suposta contratações irregulares de profissionais de saúde e outra a contratação da empresa LR Derivados de Petróleo. Aliados da prefeita dizem que o barulho é político.

Estratégia Isidório

É líquido e certo que o deputado Sargento Isidório vai disputar a prefeitura de Salvador, e o partido é o PROS, que tem 1m19s de tempo de tevê. E ele já entra dizendo que o governo pode estar subestimando seu potencial:

- O governo está achando que eu vou ter em torno de 150 mil votos, os votos dos evangélicos, mas está enganado. Eu vou para a macumba, para os centros espíritas, para onde tiver gente. Não sou candidato a pastor, sou candidato a prefeito.

Isidório quer agregar mais três pequenos partidos, para dar três minutos de tevê.

POUCAS & BOAS

*** José Bites, reitor da Uneb, estava na Inglaterra, onde foi participar do VII Seminário Internacional e VIII Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (em Manchester). Voltou de lá com a bola cheia. Aprovou a associação da Uneb ao GCUB.

*** O Grupo Coimbra é reconhecida entidade que tem a missão de fomentar a internacionalização universitária com programas e ações de cooperação internacional. Agora, a Uneb integra o grupo de 70 universidades brasileiras.

*** A professora Maria Auxiliadora Minahim, da Faculdade de Direito da Ufba (onde é titular de direito penal), lança sexta (19h) na Livraria Saraiva do Salvador Shopping o novo livro Autonomia e Frustração da Tutela Penal.

*** Poções viveu um protesto sui generis semana passada. O vereador Antônio Lemos, o Toinho (PCdoB), bradou que vestiria saia e renunciaria ao mandato se as contas do prefeito Oto Magalhães (PCdoB) não fossem aprovadas. As contas foram rejeitadas e agora movimento popular quer que ele renuncie e vista saia.

*** Defensor dos animais, o vereador Marcell Morais lançou uma campanha que nas redes sociais está sendo chamada de Novembro Azul Au Au. Diz que cães e gatos também têm câncer de próstata com a ressalva de que os não castrados estão mais sujeitos a pegar a doença.

*** O PTC vai ao ar quinta com seu programa nacional tendo como estrelas o baiano Uldurico Jr, o mais jovem deputado do Brasil, e a mineira Brunny Gomes, que mais parece modelo do que política.

