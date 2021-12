Combate à intolerância reforçado com estatuto

Quem gosta de ofender adeptos de religiões diferentes vai enfrentar agora mais uma legislação: aprovado pelos vereadores, foi sancionado, anteontem, o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância.

O documento trata da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos e o combate à discriminação e demais formas de intolerância racial e religiosa em Salvador. Será criado o Sistema Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Sismupir).

Articulada a outras entidades, o Sismupir vai definir, implementar e acompanhar políticas públicas municipais de enfrentamento e superação a toda forma de discriminação, desigualdade e intolerância racial e religiosa.

O financiamento das políticas de promoção da igualdade racial será constituído por recursos do orçamento de diversas secretarias municipais e poderá também ser oriundo de convênios e de parcerias nacionais e internacionais.

Ações previstas - As ações previstas no estatuto destinam-se ao enfrentamento das desigualdades etnicorraciais nos diversos setores sociais, como a da educação, cultura, esporte, segurança, financiamento público e acesso à terra, entre outros.

O estatuto chega em um momento oportuno, uma vez que as agressões a terreiros de candomblé vêm crescendo e os adeptos dos cultos de origem africana também começam a reagir, pichando templos de fanáticos pentecostais com frases de protesto.

Os desentendimentos vêm crescendo, a ponto de pentecostais alugarem salas próximas a terreiros apenas com o objetivo de perturbar os cultos às entidades africanas com pregações em alto volume, a partir de potentes sistemas de som.

Deltan Dallagnol escolhe como alvo o senador Jaques Wagner para busca e apreensão por uma questão simbólica, dias antes da eleição. Nada de justiça. É um crime contra a democracia e o Estado de Direito

Investigação continua

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) prorrogou por mais 90 dias um inquérito que investiga se há no município de Caravelas, no extremo sul do estado, uma organização criminosa formada por advogados, policiais civis e militares, funcionários públicos municipais e moradores da cidade.

A lista de crimes supostamente cometidos pelo grupo alvo da investigação é extensa: tráfico de drogas, extorsão, corrupção passiva, pedofilia, prostituição e até mesmo crimes ambientais. De acordo com informações do sistema processual do Ministério Público, entre os investigados estão o delegado Robson Marocci e os advogados Taciano Borges e Marcio Antonio Calmon.

Plantão no TJ-BA

Um novo “enforcamento” na véspera de um feriado vai provocar um plantão mais prolongado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). Como o Dia da Independência cai terça, dia 2, não haverá expediente amanhã, um “dia útil”.

Em consequência de mais um feriadão de quatro dias, ontem, hoje, amanhã e terça, a corte funciona em regime de plantão desde às 18h de sexta-feira e segue desacelerando até às 8h da quarta-feira, dia 3, quando os servidores e juízes devem voltar às atribuições normais.

No período de plantão, o jurisdicionado não poderá realizar peticionamento, exceto por meio eletrônico ou nos casos de urgência que impliquem risco de morte de alguma das partes.

