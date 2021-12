'Com Wagner, governo acertou o rumo', diz Walter Pinheiro

Ácido crítico da desarticulação política do governo no Congresso, o senador Walter Pinheiro acha que com a ascensão de Jaques Wagner à Casa Civil o governo de Dilma ganhou as condições de acertar o rumo.

- Não estou festejando por Wagner ser da Bahia e nem pela saída de Mercadante. É que enfim ganhamos um canal para conversar, para tratar de políticas públicas.

Na avaliação de Pinheiro, Wagner tem capacidade de articulação interna, no governo, e externa, no Congresso.

- Não sei por que Dilma ficou mantendo Wagner na defesa, quando ele deveria estar no ataque, fazendo gols. Para a defesa ela já tem muitos beques fazendo gols contra.

Sem Rede — Pinheiro disse também que não sabe de onde saiu a conversa de que ele poderia ir para a Rede de Marina.

- Nem eu procurei a Rede e nem a Rede me procurou. Não estou procurando partidos.

Moema fora

A deputada federal Moema Gramacho (PT) disse ontem que na real estava trabalhando para não haver a fusão das secretarias de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que resultaria no Ministério da Cidadania e não para ser ministra.

- Eu fui sondada por Wagner, mas achei que deveria ser uma negra. Embora eu seja negra de alma e de coração, não sou de pele. O bom foram as mensagens de apoio.

Deu Nilma Lino, que já era da Igualdade.

Dois lamentos — Márcio Paiva (PP), prefeito de Lauro de Freitas, e Robinson Almeida, ex-secretário de Wagner, são os personagens que mais têm a lamentar com a não ascensão de Moema.

Explicando: ela lidera as pesquisas em Lauro e ficaria fora do páreo. E Robinson é o suplente que assumiria a Câmara.

Bichinho esperto

O deputado Marcel Moraes (PV) patrocinou ontem na Assembleia uma sessão especial para marcar a passagem do Dia dos Animais que chamou a atenção da plateia. Ficou parecendo que o homenageado era ele próprio.

Falou mais de uma hora e meia e depois exibiu um filme sobre ele mesmo.

O bichinho é esperto.

"Só não entendo travestis que reivindicam direitos humanos praticarem atos agressivos contra uma mulher... justo o que eles dizem querer ser ou aparentar. (...) É bom ser carioca e mulheroriginal de fábrica!"

Ângela Ro Ro, cantora, brigando com a plateia do For Rainbow Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual, na noite de anteontem em Fortaleza, que ela disse estar cheia de 'viadinhos' e 'bichinhas'.

Agito na Praia

Praia do Forte, a joia da coroa turística de Mata de São João, está em ebulição neste fim de semana, com a banda profana da festa do padroeiro São Francisco de Assis.

Empresários do turismo acham um absurdo o barulho a partir de uma da madrugada no largo da igrejinha e querem jogar para o estacionamento na entrada do povoado, mas os nativos, patrocinadores do evento, fincam pé: 'Tradição é tradição, e os incomodados que se mudem'.

É certo que a festa vai rolar. E o rolo também.

Minha casa, meu atraso

Empresários da construção que executam obras do programa Minha Casa, Minha Vida vão se reunir segunda em assembleia, sob os auspícios do Sinduscon, para discutir uma pauta antes comum só para empregados: o atraso de pagamentos.

Carlos Henrique Passos, presidente do Sinduscon, diz que tem empresas com até 90 dias de atraso. Ele diz que ficou acordado com o governo que os pagamentos seriam até 60 após a medição, o que não ocorre. Se não houver acordo, a opção é a clássica: para tudo.

O conjunto da obra — Na Bahia há 60 obras do Minha Casa com 40 mil empregados. No setor, segundo Carlos Henrique, a crise já surrupiou 20 mil empregos.

O padre e o prefeito

Tido como petista de carteirinha, o padre Zé Carlos foi a surpresa ontem pela manhã no lançamento das obras na encosta do Barro Branco por ACM Neto. 'Esse padre sempre foi contra o prefeito e hoje está aí feito um santo do pau oco, vociferou um liderança indignada. 'Deixa o padre quieto. A presença dele é um reconhecimento do trabalho do prefeito', retrucou o vereador Alfredo Mangueira (PMDB).

Lá, dizem que o padre, pároco do Alto do Peru, pode ter virado netista.

E se aconteceu, foi milagre de São Bruno Reis (secretário de Desenvolvimento Social).

A CGU é nossa

A repercussão negativa na mídia e a intensa reação provocada na sociedade contra a extinção da CGU produziu efeitos.

O governo recuou, e Jorge Hage, que deixou o comando da instituição em dezembro, sob aplausos dos funcionários, festejou.

Mandou carta aos funcionários com o título A CGU é nossa, dizendo que 'é possível resistir e vencer as forças contrárias que, por ignorância ou má-fé, queriam o retrocesso'.

POUCAS & BOAS

O deputado federal Uldurico Pinto Junior (PTC) transferiu o domicílio eleitoral de Teixeira de Freitas para Porto Seguro. É o plano B do ex-prefeito Ubaldino Pinto para enfrentar a prefeita Cláudia Oliveira (PSD). O plano A é o irmão, Lúcio Pinto, com pendências judiciais, acusado de abuso de poder do rádio.

O deputado Jânio Natal (PRB), que já foi prefeito de Porto Seguro, diz estar aliado com os Pinto. Defende a tese de uma união geral das oposições para ter condições competitivas na terra máter. Ele acredita que a disputa será polarizada.

Colaborou: Franco Adailton

POLÍTICA COM VATAPÁ

Vingança

José Guedes de Souza, o Zé Guedes, o último dos peemedebistas 'autênticos', decidiu se candidatar a prefeito de Ruy Barbosa, a terra de Otto Alencar, em 1976, pelo velho MDB, para 'marcar posição'.

A Arena, o partido da ditadura, lançou João Sampaio, comerciante, figura conceituada, honesta, mas iletrado e grosso.

Início de apuração, disputa trincada, penúltima urna, João com pouco mais de 50 votos de frente, foi agradecer a vitória a Santo Antônio, o padroeiro.

Na saída da igreja, alguém perguntou:

- O que você está fazendo aí, João?

- Vim agradecer a Santo Antônio pela vitória.

- Mas você perdeu, João.

- Perdi?!...

- Por três votos.

Pensou um tempinho, virou-se na direção de Santo Antônio e tascou uma banana tão violenta que quebrou os óculos.

