Com pólvora pouca, Dilma dá último tiro

Se João Santana, o marqueteiro de Dilma, também não tivesse sido engolido pela Lava Jato, diria a ela que em política prevalece não aquilo que é a verdade, mas o que parece.

Diz o Planalto, admitindo que a barca governista entrou 2016 afundando com uma velocidade bem maior que a esperada, que Lula é a última esperança para rearrumar a casa e tirar o Brasil do buraco em que o meteram. Diz a oposição que Lula na Casa Civil nada mais é do que uma jogada para blindar o ex-presidente do buraco em que ele está metido no bojo da Lava Jato.

O fato é que esse jogo de Dilma e Lula, criatura e criador, ficou parecendo um abraço de afogados. Os dois no mesmo barco que cada vez afunda mais, com os ratos, declarados ou incubados, pulando fora.

A julgar como verdade o que Delcídio do Amaral disse, na sua delação premiada, não há muita saída. Também fica parecendo que nosso sistema político, ao invés de forjar representantes dos interesses do povo, produziu uma gigantesca quadrilha.

Já o dissemos e vamos repetir: o que levanta e derruba governo é a economia. Se bem estivesse, tudo caminharia sem maiores alaridos. Mas vai mal e machuca o povão. E o pior: a crise econômica é adubada pela crise política, que é vitaminada pelo estrepitoso escândalo da Lava Jato.

É nitroglicerina pura.

Lições de ACM — Um atento observador da política, hoje na retaguarda por conta da função que ocupa, lembrava ontem um conselho que ACM sempre dava aos que o rodeavam nas cercanias do poder:

- Nunca contrate alguém que você não pode demitir.

No caso de Lula, a situação é agravada por ser um ex-cacique que voltou a ser índio.

Em Feira — Se o mau tempo em Brasília deixar, Dilma vem a Feira de Santana amanhã para entregar mais um conjunto do Minha Casa, Minha Vida.

Não se sabe se Lula vem.

Epigramas do Lula — A ascensão de Lula ao ministério de Dilma inspirou nossos epigramistas. Veja as pérolas produzidas por Geraldino Lima e Achel Tinôco:

Fala Geraldino:

"Habemus" novo ministro

chefe da casa civil

sem cobertura o sinistro

pode acabar com o Brasil

Fala Achel Tinôco:

Lula para um ministério,

Decreta Dilma Rousseff.

Além de fugir de Moro

Escapa também da PF.

"Tem que ter cabeça nova, não é só ser político. Conhecimento é fundamental. Você não pode dirigir esse país sendo analfabeto. Não dá"

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, criticando a nomeação de Lula para a Casa Civil.

"É fácil se aproveitar de quem não está mais aqui pra responder"

José Carlos Aleluia, deputado do DEM baiano. atacando Delcídio por ter citado ACM, falecido em 2007.

Guerra total

A divulgação dos grampos que o juiz Sérgio Moro autorizou para a PF fazer com Lula botou pimenta na crise. Dois aspectos eram muito destacados em Brasília:

1 - Quando Moro viu Lula nomeado ministro e perdeu o controle da investigação sobre ele para o STF, cuidou de antecipar a divulgação. Algo como uma defesa prévia.

2 - Os petistas festejaram a nomeação de Lula. A desconfiança de que havia um propósito deliberado de incriminá-lo virou fato.

Inquietação socialista

Além de veicular propaganda na tevê atacando o governo, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, foi às manifestações de rua pró-impeachment. O desconforto na esquerda do partido é grande. A deputada Luiza Erundina, uma referência, tirou o time, Roberto Amaral, fundador, também.

A senadora Lídice da Mata conseguiu o pacto de respeito às peculiaridades regionais, como a aliança dela com Rui Costa.

Mas também não está gostando.

Sem mudança — No time da esquerda do PSB, Sílvio Humberto, vereador em Salvador, admite o desconforto:

- Embora seja reflexo da campanha presidencial, ele não ouviu ninguém.

Apesar do desconforto, não se fala em sair.

Absolvido no CNMP

O Conselho Nacional do Ministério Público absolveu ontem o promotor Luiz Eugênio Fonseca Miranda da acusação de ter atuado como 'advogado particular'.

Ano passado, na condição de curador de fundações e coordenador do Núcleo do Terceiro Setor do Ministério Público da Bahia (Nuts), ele orientou a Fundação José Silveira a continuar adotando os mesmos procedimentos na celebração de contratos com o setor público ou privado, o que gerou a celeuma.

O corregedor do CNMP, Cláudio Portela, entendeu que estava corretíssimo.

POUCAS & BOAS

Salvador foi a cidade escolhida para o debate do texto final do novo Código Comercial, em vias de ser votado na Câmara dos Deputados. Vai acontecer amanhã (8h30), na Casa do Comércio, sob os auspícios da Fecomércio.

O novo Código Comercial pretende dinamizar as relações comerciais do Brasil. Estarão lá a professora Uinie Caminha, que integra a comissão que elaborou o projeto e os deputados federais Paes Landim (PTB-PI), Laércio Oliveira (SD-SE) e José Carlos Aleluia (DEM-BA).

Será 22 de maio (um domingo, 17h), na Praça Wilson Lins (Pituba), a esperada apresentação em Salvador do show da turnê Nívea Viva Rock Brasil.

O espetáculo celebra os 60 anos do ritmo musical no país e tem direção de Monique Gardenberg. Reúne em encontro inédito Nando Reis, Paula Toller, Pitty e o grupo Os Paralamas do Sucesso.

A Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia enfim vai celebrar hoje a passagem do Dia Internacional da Mulher, com uma sessão especial (9h30) com o tema Mulheres, Mais Poder, Mais Autonomia… Novas Vozes. A deputada Fabíola Mansur (PSB), a presidente da comissão, vai homenagear dez mulheres.

