Com Cunha, políticos perderam a vergonha

No mundo jurídico dizem que os julgamentos partem do princípio da presunção da inocência. O acusado é inocente até prova em contrário. No político, é o inverso, prevalece a presunção da culpa. Ou seja, todos são culpados até prova em contrário.

E, convenhamos, nossos políticos fazem por merecer. Veja que na Islândia o primeiro-ministro Sigmundur David Gunnlaugsson renunciou ao cargo anteontem após ter seu nome citado no escândalo Panama Papers, esse dos que têm empresas offshore. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o presidente da Câmara dos Deputados, também está nele, e mais um turbilhão de outros gerados pela Lava Jato.

E o que Cunha é? O presidente da Câmara que toca o impeachment da presidente da República. É por coisas desse tipo que a corrupção virou tempero indiscutível da cultura política nacional. Com Cunha, perderam a vergonha.

Na chuva

Dilma mais uma vez não deu entrevista ontem em Salvador. Órfãos, os jornalistas chamaram o ministro Jaques Wagner para falar no convés do navio Bahia.

Na primeira pergunta começou a chover. Wagner e uns vinte jornalistas aguentaram. Saíram todos encharcados. Para Wagner, que defendeu ardorosamente Dilma contra o impeachment, nunca caiu tão bem o ditado: quem está na chuva é pra se molhar.

No sol — Mas, antes da chuva, fotógrafos e cinegrafistas foram colocados no pátio do terminal marítimo debaixo do sol de meio-dia, à espera de Dilma.

Quase torraram. A comitiva presidencial, que organizou o evento e determinou o local, nem tchum. Como sempre, aliás.

"A tese do impeachment da presidente Dilma Rousseff já caiu por terra"

Jaques Wagner, ontem em Salvador, ao ser abordado sobre a proposta de novas eleições.

Descendo a ladeira

A prefeitura de Salvador perdeu R$ 40 milhões de receita do mês passado para cá. O baque foi de 9,7%, queda nas receitas próprias e nas transferências. Só no FPM foram 18,3% a menos. No ICMS, 11,2%.

É o efeito da crise, cada dia pior. Apesar disso, ACM Neto diz que vai manter salários, pagamento de fornecedores e obras em andamento em dia. A fórmula? Apertar o cinto.

Severiano, o breve

Dois meses e meio após ter assumido a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego da Prefeitura de Salvador, Severiano Alves está se despedindo.

Entrega o pedido de demissão hoje. Sucumbiu à reviravolta no partido dele, o PDT, que depois de ter noivado com ACM Neto, voltou para os braços de Rui Costa.

Mas Severiano já tem destino certo no governo. Vai assumir o Instituto Anísio Teixeira, o IAT, joia da Secretaria da Educação.

Elogios — Severiano, que também teve uma breve passagem pela Delegacia Regional do Trabalho, disse que estava até gostando de trabalhar com Neto:

- Participei de um governo de equilíbrio fiscal, contas controladas. Foi bom.

Terror em Irará

Irará, na região de Feira de Santana, viveu uma madrugada de terror ontem. A partir das 4 da manhã cerca de 15 homens em carros e motos invadiram a cidade atirando. Divididos em grupos, atacaram a Companhia da PM e simultaneamente explodiram as três agências bancárias da cidade, Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil.

Foi o mais sofisticado assalto a bancos que a Bahia já viu. O crime está ganhando...

Sem saída — Os moradores lá vão ter que correr para cidades vizinhas, Coração de Maria, Água Fria, Alagoinhas e Feira. O pior: outros bandidos sabendo, cercam eles no caminho e assaltam. A prática já virou rotina.

POUCAS & BOAS

* "O comércio tem três sócios: o governo, por meio dos impostos, o senhorio, por conta dos aluguéis, e a folha dos funcionários. Com os três dividimos o faturamento", Antoine Tawil, presidente da FCDL, ontem, ao lançar a campanha (anticrise) Por um Comércio Mais Forte.

* Os lojistas baianos dizem que serão pacíficos, mas vão brigar firme para tentar frear o fechamento de lojas.

* A decisão do PP com o governo foi festejada pelo deputado Roberto Brito. 'Nós apoiamos Dilma e vencemos a eleição. Foi a decisão mais sensata. O povo não nos entenderia se o caminho fosse outro'.

* A morte da artista plástica e professora (da Escola de Belas Artes da Ufba) Yeda Maria Correia de Oliveira, no último dia 27, aos 84 anos, foi lamentada na Assembleia ontem pela deputada Fabíola Mansur (PSB). Na moção de pesar, ela disse que foi uma das mais importantes artistas negras que a Bahia já viu.

Colaboraram: Biaggio Talento e Joyce de Sousa

