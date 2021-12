Com a palavra, os vendedores dos ferryes

Helder Barata e João Melo: "Fizemos um negócio legal" (Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE)

Alvos de intensa polêmica por serem donos de uma empresa, a Happy Frontier, cuja sede em Lisboa, tem no prédio um salão de beleza, os empresários João Melo, português, e Helder Barata, angolano, vendedores dos ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares para o governo baiano, se dizem absolutamente tranquilos: "Somos empresários devidamente identificados e fizemos uma transação absolutamente legal", diz Helder, com a ressalva de que nunca procurou a imprensa exatamente porque não têm o que temer.

A questão do salão, segundo João Melo, é simples. O prédio em Lisboa é da família dele. A Happy Frontier está instalada no térreo. E no andar de cima há realmente um salão.

- Nossa empresa é de exportação. Na Europa, você faz uma empresa e pode exercer qualquer atividade. Cada uma tem um código. É só comunicar ao governo e, após a autorização, trabalhar. Em Portugal, o governo sempre sabe tudo que estamos fazendo.

Eles contam que entraram no negócio de vender os ferries depois que tomaram conhecimento do interesse do governo baiano em comprar os navios gregos.

- Na Grécia não tem isso de vender lá para entregar cá. Você compra à vista e ponto. Como o governo da Bahia queria comprar lá para entregar cá, entramos no negócio comprando os navios, dando todas as garantias bancárias, com o compromisso de entregar cá e receber o pagamento em parcelas. Ainda temos 35% do valor a receber.

Os dois dizem que a experiência, empresarialmente, foi positiva:

- Já vendemos mais dois navios, um para o Gabão e outro para Angola.

Revezamento - João Melo e Helder Barata se revezam em Salvador no comando do treinamento da tripulação, conforme o contrato. Conversamos com os dois no Sheraton, exatamente na hora da troca.

Agora quem está cá é Helder.

Preço - João e Helder admitem que os navios foram comprados aos armadores gregos por preços de mercado, algo em torno de seis milhões de euros cada. O acréscimo não é sobrepreço e sim relativo à reforma para cumprir as exigências da legislação brasileira e o seguro, que é caro, já que a travessia do Atlântico era uma empreitada de alto risco.

- Se você for fazer um barco desse novo na Grécia fica em torno de 7 milhões de euros.

"É perturbadora a apreensão desta tabela nas mãos de Alberto Youssef, sugerindo que o esquema criminoso de fraude à licitação, sobrepreço e propina vai muito além da Petrobras"

Sérgio Moro, juiz que investiga o Petrolão, falando sobre a planilha de 750 obras encontradas em poder do doleiro Alberto Youssef



É com os prefeitos

Da mesma forma que fez com a Assembleia, Rui Costa não vai se envolver na disputa pela presidência da UPB.

Ele tem dito a amigos que os candidatos colocados são nomes pelos quais tem apreço, e considera que o assunto é pertinente aos prefeitos, não uma questão de governo.

A questão: a atual presidente e candidata a reeleição, Maria Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva, apoiou Rui deixando Lídice da Mata de lado, que é do partido dela. E Ricardo Machado (PT), prefeito de Santo Amaro, é amigo pessoal dele. Melhor ficar fora.



No time de Rui

Rui Costa já disse: até ele próprio falar de secretários e quer anunciar todos de uma vez na próxima quarta, tudo que se disser sobre nomes, é especulação.

Mas há casos que ele não falou e disse. Ao anunciar a reforma, o fez ao lado de Manoel Vitório, secretário da Fazenda e coordenador da equipe que elaborou o projeto (junto com Marcelo Nilo, Otto Alencar e João Leão).

Em miúdos: Vitório está no time.

Mais dois - Outros nomes muito citados são Carlos Martins, ex-da Fazenda, e amigo de Rui (junto com Wagner) desde os tempos do Sindiquímica, e do jornalista André Curvelo, para a Secretaria de Comunicação.

André trabalhou na campanha com Rui e, por tudo que demonstrou, gostou.

Saúde - Até o fechamento desta edição, o médico Fábio Vilas Boas era pule de dez para a Saúde. Ele é o cardiologista de Rui Costa.

Os petistas estão ouriçados. Dizem que Fábio não tem experiência em gestão pública.

Enigma - Na Secretaria da Infraestrutura, um enigma: na primeira metade do primeiro governo de Jaques Wagner o espaço era de Geddel, com Batista Neves, depois passou para João Leão e no segundo governo, Otto Alencar, que ao se desincompatibilizar nomeou Marcos Cavalcanti, um técnico, para o lugar.

O governo está tomando empréstimo de US$ 600 milhões para estradas e Marcos sabe tudo na palma da mão.

POUCAS & BOAS

O Ministério Público da Bahia vai marcar a passagem do Dia Internacional do Combate à Corrupção terça em dois tempos: das 7h às 11h, na praia do Jardim de Alah , distribuição de material sobre a conscientização para os serviços de saúde e à tarde, a partir das 13h30, realiza o seminário Combate à Corrupção: Mais Transparência, Menos Impunidade, em sua sede no CAB.

Dizendo que a Assembleia vai perder em qualidade pelo fato de o deputado Carlos Gaban (DEM) não ter disputado a reeleição, o deputado Jurandir Oliveira (PRP) diz que tem uma solução toda particular: 'Vou fazer um projeto de lei criando o deputado biônico'.

Aliás, na mesma linha, a de deputados que não disputaram a reeleição, se diz lá que 'A Assembleia vai ficar sem graça'. A referência é a deputada Graça Pimenta (PMDB), ao que alguém completou: 'E sem pimenta também'.

O Museu Eugênio Teixeira Leal vai comemorar os seus 30 anos quinta (17h) no Espaço Versátil do Ondina Apart Hotel lançando o quarto volume da Coléção Memória da Bahia - Palestrasque tem o selo da Assembleia Legislativa.

Colaborou: Biaggio Talento

POLÍTICA COM VATAPÁ

Epigrama do abuso

Herzém Gusmão (PMDB), radialista em Vitória da Conquista, seria o primeiro suplente de deputado estadual da oposição se a justiça eleitoral não tivesse indeferido a candidatura dele (e por tabela anulado os votos a ele conferidos). O motivo é que curioso: abuso de microfone. Por conta disso, Geraldino Lima, leitor, dedicou a ele o epigrama:

Oh senhor não me abandone

Pois é só o que sei fazer

Por causa do microfone

Não posso me eleger?

Se o que fiz foi abuso

Neste ano eleitoral

Desse crime não me acuso

Tá no Código Eleitoral?

