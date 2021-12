Colheita de algodão zela pela qualidade

Começou a colheita de algodão no Oeste baiano, um dos maiores produtores do país, garantindo 60% da pluma do mercado interno e o restante vendido para países asiáticos: China, Bangladesh, Turquia e Vietnã.

Mas de nada adiantaria a quantidade do algodão baiano, estimada em 590 mil toneladas, se os produtores não cuidassem da qualidade da fibra, devido à exigência cada vez maior dos compradores.

Esta é a importância do trabalho desenvolvido no Centro de Análise de Fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), ao preparar a análise de 3 milhões de amostras em uma só safra da planta, repetindo o feito do ano passado.

Há um mês, o laboratório, sediado no município de Luís Eduardo Magalhães, vem analisando amostras por meio de equipamentos confiáveis de avaliação do produto, antes da comercialização.

Entre os itens em verificação, estão o comprimento, a resistência, a uniformidade e a destinação da fibra para unidades têxteis, conhecida por fiabilidade, parâmetro decisivo na formação do preço final.

– A partir de agora, com a ampliação da colheita em campo, o ritmo de operação do laboratório torna-se intenso –, afirma o gerente de laboratório Sérgio Brentano.

VERIFICAÇÃO – São 106 profissionais revezando-se três turnos, em tempo integral, a fim de garantir os resultados das análises para verificar, cientificamente, a qualidade da fibra para os compradores.

A partir do momento em que os produtores começam a colheita e beneficiam o algodão, separando a pluma do caroço, uma amostra com o lote rastreado é encaminhada para análise no laboratório.

É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. É uma liderança que, em vez de estar ajudando a resolver, está contribuindo para piorar o problema. E isso é um péssimo exemplo para a região

Confiança em baixa

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), com o qual se pode ter uma ideia aproximada da projeção do lojista para as vendas em junho, teve queda de 25%. Os números divulgados pela Fecomércio indicam, com a queda, o patamar recorde de pessimismo desde 2012, pois o índice chegou a 61 pontos, numa escala de 0 a 200.

Na metodologia aplicada pela equipe de consultoria econômica da Fecomércio, quando o número fica abaixo de 100 revela o sentimento de pessimismo do empresário, enquanto a metade superior indica otimismo.

Segundo avaliação do consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, desde o início da crise provocada pela inesperada pandemia, em março, o Icec já acumula perda de 51,2%.

Seleção suspensa

O Ministério Público estadual recomendou ao município de Madre de Deus que suspenda processo seletivo simplificado nº 001/2020, regido pelo edital nº 032/2020, por conta do prazo de apenas três dias para inscrição dos candidatos. Ao município é exigido ainda o envio ao MP, em até dez dias, de cópia do procedimento administrativo que autorizou a realização da seleção. A recomendação foi assinada pelos promotores de Justiça Adriano Assis, Célia Boaventura, Rita Tourinho e Heliete Viana.

POUCAS & BOAS

. “Vamos Brincar?” é o nome da cartilha elaborada por três servidores técnicos-administrativos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) que reúne recomendações de 26 atividades lúdicas para realizar com crianças durante o período de isolamento social. Participam o pedagogo e psicólogo Antônio Carlos Dias da Encarnação Júnior, a pedagoga Jandira Oliveira Santos e a psicóloga Larissa Muniz Ribeiro, todos do Centro de Ciências da Saúde (CCS). O acesso é pela “Cartilha Vamos Brincar’ no portal da UFRB.

. O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabuna (CMPCI) realiza amanhã um diálogo virtual voltado para as pessoas que atuam com arte e cultura e estão sem trabalhar com a suspensão dos eventos presenciais desde o início da pandemia. Com início às 18h, o encontro virtual ‘A Lei Aldir Blanc e sua Efetivação em Itabuna’ deflagra o processo de informações sobre o acesso ao benefício na cidade.

adblock ativo