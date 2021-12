Coisas da Bahia: a igrejinha do Largo da Dinha está às escuras

Padre Ângelo Magno, pároco há 32 anos na Igreja de Sant’Ana, denuncia que a igrejinha homônima, aquela pequenina e inusitada em meio aos bares do Largo da Dinha, está às escuras desde março de 2016, coincidindo com as obras de requalificação do bairro.

O projeto foi coisa fina, fiação elétrica subterrânea. Só esqueceram de fazer a ligação de energia elétrica na igrejinha. Mesmo assim, a Coelba mantém cobrança de taxa mínima de R$ 20/mês.

Requalificação, só na fachada, que foi pintada. Por dentro, nada: precisa de reparos urgentes. A igreja não tem dinheiro.

– Não sei se a responsabilidade é da Coelba, da empresa [NM] ou da prefeitura. Mas já procuramos a Coelba diversas vezes.

Falou com o prefeito?

– Se o bispo tem dificuldade de acesso, quanto mais eu, que sou um padre.

Social – Quase um pecado, já que se está mexendo com Nossa Senhora de Sant’Ana: mãe de Maria e avó de Jesus – o que para quem crê não é pouca coisa.

Para além da metafísica, a falta de luz parou o trabalho social, já que o prédio, que hoje abriga o Centro Social Amílcar Marques, extensão da igreja – que fica do outro lado da rua –, tinha atividades noturnas.

História – Além disso, é o primeiro patrimônio arquitetônico do bairro, construída na primeira metade dos anos 1800.

Ali a comunidade do Rio Vermelho, de séculos passados, celebrava casórios, batizados, festas. Até que o espaço já não comportava o número de fiéis e outra igreja foi construída na década de 60, transferindo o culto para o outro lado da rua. A igrejinha, então, passou a centro social. O plano do padre, porém, em razão da requalificação, era o de retomar casamentos e batismos ali. Não deu.

Quem esqueceu?

A Coelba afirma que, durante a obra de requalificação, não foi previsto o circuito subterrâneo para alimentação de cargas de energia no local. A solicitação deveria ter sido feita durante a construção da rede subterrânea. A Coelba identificou que há possibilidade de ligação por um ramal aéreo, após adequações pela igreja. Assim, fará a ligação. A igreja diz que já fez o serviço.

Coisas da Bahia 2: baianas

Baianas de acarajé, músicos e produtores reclamam de calote de R$ 70 mil do governo do estado, que não pagou até hoje o pessoal que realizou a festa do Dia das Baianas de Acarajé, 25 de novembro do ano passado, na Praça da Cruz Caída.

A Secretaria de Turismo pediu festa bonita. Teve missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, cortejo, grupos de samba e farta comida, saiu na TV e jornais – contam os que aguardam o bambá.

Baiana de acarajé é patrimônio imaterial do Brasil desde 2005, recebeu título de Patrimônio Imaterial da Cultura Baiana em 2012. E quem sancionou lei instituindo dia próprio, em esfera nacional, foi o ex-presidente Lula, em 2010. Ninguém quer falar publicamente. Temem retaliação.

O Novo aproveita...

No vácuo de políticos confiáveis deixado pela Lava Jato e escândalos diários, o Partido Novo, formado majoritariamente por profissionais liberais e que defende ideias como estado menor com máquina eficiente, aposta na demanda da população por candidatos ficha-limpa e avança para lançar candidaturas para o Legislativo federal em todos os estados onde já tem diretórios.

A ideia é não aceitar dinheiro de fundo eleitoral e tolerância zero à corrupção.

Palestra – Para atrair filiados na Bahia e criar o diretório, o expoente e fundador da legenda, empresário João Amoêdo, provável candidato à presidência pela sigla, estará em Salvador na próxima quinta-feira, às 19h, no restaurante Boi Preto, palestrando sobre “As escolhas políticas que faremos em 2018”.

Na Bahia já são mais de 400 filiados. Para ser candidato o postulante passa por “avaliações” antes de receber o OK da legenda para representar a sigla.

