Cobre cresce o dobro dos negócios de 2020

Uma projeção de aumento de 100% sobre o total comercializado em 2020 permite uma expectativa otimista para o desempenho do cobre extraído este ano na Bahia, com exportações garantidas para África do Sul, Canadá, China e Índia.

O total, ano passado, passou de R$ 1,2 bilhão, enquanto nesta temporada, antes mesmo de terminar o primeiro semestre, a extração do minério já movimentou R$ 950 milhões, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia.

A curva crescente no gráfico do cobre corresponde ao esforço dos ambientalistas em persuadir o mercado para a necessidade de redução da emissão de carbono, como forma de adiar a elevação da temperatura máxima no planeta e, assim, evitar as anunciadas catástrofes.

A busca de meios de produção com menores impactos ambientais posiciona o cobre na condição de protagonista nesta revolução em andamento, demonstrada pela demanda pelo minério.

– O cenário otimista é fruto da evolução tecnológica impulsionada pelas novas exigências de mercado, motores elétricos e a busca por energias limpas e livre de poluentes, cujos impactos ambientais têm sido arrasadores ao longo dos anos, afirma Eduardo De Come, o diretor financeiro da Caraíba Metais, única produtora de cobre na Bahia.

De Come está atento às tendências chamadas de “descarbonização”, um dos efeitos da transição contemporânea da era do combustível originado de subprodutos do petróleo para o carro elétrico.

Segundo dados do Bank of America, o valor do cobre dobrou ano passado, cotado a US$ 10 mil a tonelada, devendo alcançar o dobro este ano, considerando a insuficiência de oferta para atender à alta procura.

“Vamos conversar com

a Secretaria da

Segurança Pública e

com a Procuradoria

Geral do Estado para

adotar as medidas

cabíveis. Temos um

decreto em vigor

que não permite

aglomerações”

Rui Costa, governador, sobre atos bolsonaristas previstos para ocorrer no 2 de julho no estado

Ufba persiste funcionando

A hipótese de interrupção dos trabalhos nas universidades públicas, devido ao corte orçamentário sofrido por 28 instituições federais do país, está, por ora, afastada, ao menos na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A Superintendência de Administração Acadêmica anunciou o calendário de matrículas para o segundo semestre, programado para o período entre 5 e 8 de julho, apenas pela internet, para quem está no segundo período letivo em diante.

Há também o risco de exclusão de discentes devido à impossibilidade de acesso aos computadores, com agravante de novos cortes orçamentários reduzirem o contingente apto a adquirir os conteúdos oferecidos por meio virtual.

PGE-BA no Expojud

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia participará da 4ª Edição do Expojud, com um estande virtual, nos dias 22, 23 e 24 de junho. O evento discute a revolução exponencial do ecossistema de Justiça e irá promover uma imersão sobre inovação, tecnologia e direito. Além disso, é um encontro de líderes das instituições, servidores e operadores do direito e, sobretudo, um espaço a quem deseja construir a Justiça do futuro e esperam uma oportunidade para inovar. A inscrição, gratuita, pode ser feita no site www.expojud.com.

POUCAS & BOAS

O ‘2º Encontro BR 030 Já’ reuniu ontem prefeitos de diversos municípios baianos na cidade de Itapitanga, sul da Bahia, além de deputados federais. O pleito do grupo é unir as lideranças do estado na bancada federal para obter os recursos que concretizem a estrada, cujo traçado liga os municípios do norte de Goiás até o oceano Atlântico na Costa do Cacau.

O artista Targino Gondim faz hoje às 20h um show virtual dentro da programação junina do Sesc Bahia. Ele apresenta o seu trabalho ‘Sou o Forró’ com obras autorais e de grandes compositores da música brasileira. A transmissão será pelas redes sociais do Sesc Bahia.

Termina hoje o forró virtual infantil dos Gatos Multicores, um grupo artístico formado há mais de 20 anos. Na programação gratuita no canal do YouTube da equipe, além de músicas do universo das crianças, também brincadeiras típicas da época junina para interação com o público.

