CNJ veta nomeação de mais desembargadores

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmou ontem decisão – até então concedida em caráter liminar por solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Bahia – que impede o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) de efetuar qualquer ato administrativo quanto à nomeação de nove desembargadores e seus assessores comissionados até que seja analisado definitivamente o mérito da Lei que criou os cargos (Lei Estadual 13.964/2018).

Na decisão do conselheiro Valtércio de Oliveira, relator do caso, é dado um prazo de 15 dias para que o TJBA apresente estudos que comprovem a necessidade dos novos cargos da segunda instância em detrimento da instância de base (1º Grau), em que faltariam juízes e servidores.

De acordo com informações da Agência CNJ de Notícias, o relator destacou que o TJBA vem promovendo a desinstalação de comarcas no estado, medida que “pode reduzir o amplo acesso da população às instâncias judiciais”.

Ainda segundo as informações, em sua defesa o TJBA teria sustentado a necessidade de ampliar seu quadro de 60 membros devido ao aumento do número de processos e que haveria recursos previstos para tanto na Lei Orçamentária Anual (LOA).

O relator questionou:

– O TJBA está com dificuldades financeiras até para pagar os encargos sociais e despesa com pessoal, como pode querer empossar mais desembargadores?

relatório –O conselheiro apresentou dados do Relatório Justiça em Números 2018, que apontam que apenas 64% dos cargos de magistrados se encontram providos na Bahia, ressaltando que o quadro se mostra ainda mais “inquietante” em relação aos servidores: há 25.639 cargos vagos.

Propostas inusitadas

O candidato a uma das vagas da Bahia no Senado Federal, Celsinho Cotrim (PRTB), tem divulgado propostas inusitadas a serem colocadas em prática caso eleito. Ele tem chamado a atenção do meio político pela ousadia das suas pretensões. Se depender do candidato, por exemplo, a quantidade de vagas na Câmara Alta sairá das atuais 81 para 27 – um representante por Estado – e o tempo de mandato cairia de oito para quatro anos, sem reeleição e com salário compatível com o cargo exercido na iniciativa privada.

Cotrim diz também que se recusaria a receber dinheiro público para contratar assessores, que solicitaria funcionários concursados da própria Casa para exercício dessas funções e que recusaria o recebimento da verba indenizatória.

