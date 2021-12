Clima de despedida e reflexão na Alba

O clima de despedida tomou conta do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) durante a sessão realizada ontem. É que tanto os deputados federais eleitos e os estaduais que não conseguiram reeleição aproveitaram o momento para externar o sentimento de legislar para os baianos.

O deputado Adolfo Viana (PSDB), eleito deputado federal para o próximo mandato, agradeceu aos colegas parlamentares e aos milhares de baianos que depositaram um voto de confiança nos dois mandatos exercidos na Casa:

– Saio com a certeza de que aprendi e acertei muito com cada um dos presentes – discursou.

Apesar de defender ideologia distinta à de Viana, o próximo líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), declarou que, se fosse para a Câmara Alta, lutaria pelos interesses da Bahia ao lado de Viana. Há 28 anos no parlamento baiano, Marcelo Nilo (PSB), por sua vez, destacou as ações realizadas nos 10 anos no comando da Casa:

– É através da política que levamos água, saúde e educação a lugares menos favorecidos.

Composição – Onze parlamentares não conseguiram reeleição: Ângelo Almeida (PSB), Carlos Geilson (PSDB), Bira Coroa (PT), Pastor Ubaldino (PSD), Luciano Ribeiro (DEM), Augusto Castro (PSDB), Luiz Augusto (PP), Reinaldo Braga (PR), Ângela Souza (PSD), Pablo Barrozo (DEM) e Hildécio Meireles (PSC).

Dos parlamentares que alçarão voos mais altos e representarão a Bahia em Brasília, apenas cinco obtiveram êxito: Zé Neto (PT), Adolfo Viana (PSDB), Marcelo Nilo (PSB), Pastor Isidório (Avante), além de Leiria Lomanto Jr. (DEM), que assumirá o mandato no lugar de Caetano (PT), que enfrenta problemas judiciais.

“O correto é votar uma reforma, uma nova ou a que está colocada, mas fatiar a reforma tira força do governo. Vai fazer a primeira [reforma], e deixar as outras. Temos que fazer um pacto com prefeitos e governadores”

Enfim diplomado

Mesmo com a polêmica judicial envolvendo o deputado federal Luiz Caetano (PT-BA), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) entregou ontem o diploma ao parlamentar reeleito. De acordo com a assessoria do Tribunal, as entregas são feitas para quem não comparece à cerimônia de diplomação e que, neste caso, foi realizada segunda, 17.

Em nota divulgada pela assessoria, o parlamentar falou em perseguição, que responde a uma ação do partido Democratas referente à época em que foi prefeito de Camaçari. O texto registra que Caetano teve a candidatura garantida pelo TRE, mas que, após a eleição, o DEM recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o tornou inelegível com base na lei da ficha limpa.

Tensão e confusão

A diplomação dos políticos eleitos no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rendeu briga e confusão ontem. A Bancada Ativista, movimento ligado ao PSOL, teve membros retirados do recinto por apoiadores de Jair Bolsonaro e da Polícia Militar. Apoiadores de Lula fizeram o “L” com os dedos no alto e foram, em geral, vaiados. Eduardo Bolsonaro (PSL) subiu ao palco aos gritos de “Mito”. Já o governador João Doria (PSDB) foi devidamente diplomado, no entanto evitou a imprensa, ao entrar e sair pela porta dos fundos do Tribunal da capital paulista.

