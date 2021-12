Ciro visita a Bahia e mira o Nordeste

Após interromper campanha pelo Nordeste, em virtude do ataque ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes chega hoje à capital baiana sem se preocupar com palanque. Já que seu partido apoia Rui Costa, do PT na Bahia, que por sua vez tem Fernando Haddad na disputa, Ciro vai às ruas com correligionários do PDT. Neste sábado, irá ao Mercado Modelo e depois fará discurso com foco na classe média, que hoje vota em Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede). O pedetista quer recuperar o tempo perdido mirando questões estruturais no Nordeste, criticar obras paradas na gestão do PT e falar na geração de empregos.

Contido – Os apoiadores de Ciro, no entanto, têm recomendado que ele seja contido nos ataques ao PT, de olho num eventual segundo turno, em que o presidenciável poderia apoiar Fernando Haddad. Da mesma forma, o Ciro destemperado acaba fazendo críticas demais e preocupa seus assessores ao dirigir comentários sem distinção de partido.

Preso, só em flagrante

O artigo 236 do Código Eleitoral é a salvaguarda do político que anda na corda bamba ou está sob investigação. É a lei federal que garante que nenhum candidato do pleito de 7 de outubro pode ser preso a partir de hoje, 22 de setembro (15 dias antes da eleição). A exceção da regra é, não por menos, se for caso de flagrante de delito. A justificativa de oferecer “igualdade na competição”, convenhamos, é pouco elucidativa e dá margem inclusive para um sentimento de impunidade, apesar de ser uma medida razoável para evitar reviravoltas que possam comprometer a disputa.

“Estamos trabalhando para que a eleição transcorra em clima de normalidade e para que as pessoas possam se deslocar para o local de votação”

Joaquim Silva e Luna, ministro-general da Defesa, ontem, sobre o auxílio das Forças Armadas para a segurança nas eleições de 2018. Segundo Luna, um contingente de até 30 mil militares pode ser empregado para garantir a segurança durante o deslocamento tanto de eleitores como de urnas eletrônicas.

Lugar do esporte

O espaço do esporte é dentro das arenas, como a imponente Fonte Nova, mas também é nas ruas, e deve ser, mesmo, praticado em qualquer lugar, como assim fazem os alunos da Academia Coritiba Box.

Dancinha nas ruas

O candidato ao Senado pela Bahia Jaques Wagner (PT) divulgou ontem um vídeo no Twitter em que aparece dançando animadamente – e com gingado – pelas ruas, acompanhado de meia dúzia de apoiadores. No vídeo, que já viraliza pela rede social, a música de campanha de Wagner toca, mas não é possível saber qual o áudio original. Wagner aparece animado, faz sinal de “paz e amor” com as mãos e abraça os que se juntam a ele nas coreografias. A legenda do post diz: “É dançarino, amigo do povo, é uma simpatia só! Quem ‘guenta’ com esse galego? #Sextou na Bahia!”. Nos comentários, elogios quanto à alegria do candidato e críticas variadas, em especial ao público pequeno que aparece na filmagem. Mas tem também os bem-humorados, com razão.

Recuperação

O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, publicou novo vídeo nas redes sociais ontem e ressaltou nunca ter se sentido tão bem na vida. Aproveitou a confiança na recuperação e agradeceu seus seguidores: “Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, onde então, juntos, enfrentaremos o 7 de outubro: o novo marco no rumo do nosso Brasil”, disse o presidenciável, também confiante em vitória no primeiro turno.

Setembro Amarelo

Salvador mergulha fundo na prevenção ao suicídio. Em mais uma ação da campanha Setembro Amarelo, o auditório do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA), em Ondina, receberá hoje o curso “Risco Suicida: Uma Emergência Médica”. A entidade promove o evento em parceria com a Associação Psiquiátrica da Bahia, para treinar emergencistas a melhor identificar o risco suicida. O assunto é sério e demanda, mesmo, capacitação, principalmente para aqueles que atuam na linha de frente das emergências dos hospitais gerais e médicos reguladores e intervencionistas do Samu.

A Feira Popular do Livro de Ilhéus, inaugurada ontem na praça Castro Alves, permanecerá no local até o dia 14 de outubro com aproximadamente dois mil títulos e descontos de até 80% do preço de capa. O secretário municipal de Cultura, Paulo Cidade, destacou que a grande variedade de livros é o diferencial para atender todos os perfis de leitores.

