Cinco empresas estão de olho na Ponte Salvador-Itaparica

Cinco empresas já se habilitaram para participar do pregão para construção da ponte Salvador-Itaparica, conta o secretário João Leão. Da China estão interessadas três: CRBC, Crec4 e CR20. Mas a Camargo Corrêa – que integra a CCR, que explora o metrô de Salvador – também estuda o projeto, e a OAS. Pregão deve ocorrer em março de 2018.

Leão, que esteve em Portugal recentemente, está atraindo a empresa Teixeira Duarte para se habilitar. Também deve conversar com a Vinci, a que venceu o leilão para administrar o aeroporto. Já está certo que a Caixa Econômica será o banco oficial da PPP. Nos bastidores comenta-se que os chineses levam vantagem.

Economia – A ideia é implementar o sistema de concessão remunerada como o que ocorre na ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Projeta-se um número médio de carros/dia que devem passar pela ponte. Se passar menos, o estado dá a diferença. Se passar mais, desconta-se do mês que girou menos. Para fluir bem, diz Leão, é preciso garantir pelo menos 50 mil veículos/dia.

Como? Dinamizando a economia na ilha e encurtando distâncias.

Usinas notificadas

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Camaçari, município comandado pelo DEM, decidiu notificar as usinas termelétricas Arembepe Energia S.A. e a Energética Camaçari Muricy S.A., instaladas nas margens da Via Parafuso, para que respondam em um prazo de nove dias (a contar de 19/10) uma série de pontos relativos a licenciamento ambiental e suposta poluição tóxica da fumaça que tem sido emitida pelas empresas.

Dinheiro do PAC

O caso é que, com a crise hídrica no estado, as usinas termelétricas estão atuando a pleno vapor. Tanto que a quantidade de fumaça gerada está incomodando os moradores da área, dos bairros Bomba e Gleba. Eles temem que a fumaça seja tóxica e cancerígena e estão botando a boca no mundo, questionando responsáveis na prefeitura de Camaçari.

Pontos nevrálgicos

As usinas foram construídas com dinheiro do PAC, nos mandatos petistas do governador Jaques Wagner e do prefeito Luiz Caetano. Todo o licenciamento ali é de âmbito estadual, mas, provocada pela população, a gestão de Elinaldo decidiu notificar as usinas para responderem pontos nevrálgicos. O que vai bater, ao final, no estado.

Onde há fumaça... – Pedem relatórios de amostragens das chaminés com suas respectivas modelagens de dispersão atmosférica dos últimos dois anos; plano de manutenção indicando a troca dos filtros; relatório de implementação das contrapartidas socioambientais; cópia da licença ambiental emitida pelo Inema e alvará de funcionamento emitido pela Sefaz etc.

TCM x municípios

O julgamento das contas de 2016 das prefeituras baianas pelo TCM teve início há duas semanas, mas já dá pistas de como está o cenário na crise. Foram julgadas 15: oito rejeitadas, sete aprovadas com ressalvas.

As irregularidades recorrentes têm sido o descumprimento do Artigo 42 da LRF (sem caixa para quitação dos restos a pagar), não aplicação do percentual de 25% na educação e ultrapassagem do limite máximo de 54% para gastos com pessoal.

Contas rejeitadas: Nordestina, Ichu, Barro Alto, Abaré, Jaguarari, São Domingos, América Dourada e Várzea do Poço.

Up no turismo

Glicério Lemos, presidente da ABIH-BA, foi alçado ao cargo de diretor de mercado da ABIH Nacional. Promete ele movimentar o combalido setor de turismo na Bahia. Segundo conta, a ABIH Salvador Farm Show, evento recente, gerou R$ 30 milhões em venda de produtos turísticos para operadores de viagens e hoteleiros do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

