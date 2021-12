Cimatec faz parceria de 190 milhões com o MS

O Senai-Cimatec, um dos centros de excelência em tecnologia de ponta mais respeitados do mundo, joia da coroa da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), que o criou e mantém, firmou convênio com o Ministério da Saúde, de R$ 190 milhões, para a fabricação de medicamentos de ponta.

O acordo foi selado entre o presidente da Fieb, Ricardo Alban, o secretário de Ciência e Tecnologia do MS, Marco Fireman, e o secretário de Planejamento do estado, João Leão, em encontro anteontem em Brasília, agenciado pelo senador Roberto Muniz (PP).

O dinheiro será liberado em cinco parcelas. As obras devem começar até o fim do ano.

Largada dada

João Leão, acompanhado por Jaques Wagner e mais outros 10 secretários (ou representantes), lançou ontem no Centro de Cultura de Valença o Age-Ter, ou Agenda Territorial, que pretende dar incentivos em impostos a empresários que queiram melhorar os seus negócios, com maiores isenções quanto mais a área for pobre. Também lá estavam diretores da Caixa, BB, BNB e Desenbahia, além dos reitores das universidades do Recôncavo, Ucsal e Uneb.

Leão diz ter escolhido Valença porque é sede do baixo sul, uma das regiões mais pobres do estado, a mais na banda litorânea.

Siri e ICMS - As lideranças do baixo sul dizem que a área, rodeada de manguezais e forte produtora de pescado, é pobre, com fartura de produtos como guaraná, cravo-da-índia e graviola, mas tem forte potencial.

A questão é formatar projetos, que o Sebrae vai ensinar, e agregar valores.

A área também é pródiga em mariscos, mas lá se diz que siri e caranguejo satisfazem ao paladar, mas não geram ICMS.

O contrato entre empresa e trabalhador na verdade pode precarizar a relação de trabalho.Esse é o problema O contrato entre empresa e trabalhador na verdade pode precarizar a relação de trabalho.Esse é o problema

Quando você está no fundo do poço, tem de botar um ideal na cabeça Quando você está no fundo do poço, tem de botar um ideal na cabeça

Convergência

Jaques Wagner e ACM Neto, adversários ostensivos na política, convergem num ponto: os dois são contra o Uber.

Neto já proibiu. E veja o que diz Wagner:

– Não dá para encher a pança de alguém que nem sabemos quem é em lugar do planeta de dinheiro, deixando taxistas que fazem vistoria três vezes ao ano e são plenamente identificados. Eu não pego Uber.

Seca e coice

O deputado Pedro Tavares (PMDB) vive a lamentar-se da má sorte da Bahia nestes tempos de seca da pesada:

– É a seca, e a Carne Fraca, e também os assaltos a banco, que empobrecem as cidades. As pessoas têm que se deslocar e compram onde sacam, até com medo de assalto. É muito sofrimento para um povo só.

Sapato limpo

ACM Neto foi ontem ao Barro Branco entregar a primeira etapa das obras da encosta onde em abril de 2015 a terra correu e matou 11 (a terceira tragédia do gênero lá).

A obra é bem aceita, mas ele foi alvo de resmungos por causa dos sapatos.

Explicando: no pé da ladeira de acesso ao local, a rua virou um imenso lamaçal. Como Neto foi de carro até o alto, na hora da solenidade estava todo mundo de sapato melado e o dele limpinho. O povo queria que ele pisasse e sentisse.

POUCAS & BOAS

O Salvador Destination realiza de amanhã a domingo, em parceria com a Secretaria de Turismo de Salvador, um press trip com jornalistas do Sudeste do Brasil. Sabe o que é press trip? É mais ou menos assim: você chama jornalistas especializados, oferece do bom e do melhor e mostra locais e paisagens bonitos para eles chegarem lá falando bem.

Paulo Gaudenzi, presidente do Salvador Destination, diz que 'a ideia é ter Salvador sempre presente na mente das pessoas, mostrar como a cidade está diferente em seus 468 anos e despertar o desejo do turista em vir para cá.

Estuário dos dias e outros poemas é o novo livro do jornalista e poeta Florisvaldo Mattos, segundo ele, um 'exercício de magia', com 27 poemas inéditos, a ser lançado na próxima quinta, 6 de abril (19h), no Palacete das Artes, na Graça.

O prefeito de Iuiú, região de Guanambi, Reinaldo Góes (PSD), reduziu o salário dele, do vice, de secretários e cargos comissionados em 30%. Motivo: poupar dinheiro por causa da seca.

Colaborou: Luana Almeida

