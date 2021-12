Ciganos campeiam no submundo da política

A invasão da prefeitura de Conceição do Almeida anteontem por ciganos, para emparedar o prefeito Armando Neves (PT), endividado com eles, é inusitada pela forma de cobrança exacerbada; mas ciganos na cena política interiorana da Bahia é muito mais comum do que se supõe, e não é de hoje.

Aliás, é rotina. Em grandes eventos políticos, eles circulam desenvoltos oferecendo dinheiro. Em ano eleitoral, como 2016, tanto a oferta é maior como a pressão para os endividados pagarem suas dívidas.



Eles até ameaçam auxiliares e familiares dos prefeitos (e há precedentes de assassinato dos tais), mas só matam a 'fonte pagadora' quando esgotam todos os mecanismos de pressão (na tora). Acuados, os prefeitos fazem o diabo para pagar.



Nesse cenário, surgem outros personagem, os urubus da política, que aproveitam a carniça do jogo do submundo.

Em julho do ano passado, Rielson Lima, prefeito de Itagimirim, foi assassinado e disseram que foram ciganos, mas as investigações apontam que o suspeito é o vice, Rogério Andrade, hoje prefeito.



Ou seja, são usados como álibi. Como diz o poeta, é triste, mas existe.



Virada total



Arqui-inimigo de ACM no tempo em que os dois disputavam os afagos de uma mesma namorada, Adriana Barreto, o advogado Plácido Farias, presidente do PSL de Entre Rios e declarado pré-candidato a prefeito lá, diz ter passado uma esponja no passado para construir uma nova estrada no futuro: está com ACM Neto e não abre.

- O PT é um grande desencanto.

Maior que a dor, ao que parece.



Sem saída



Quando ACM Neto ligou para o senador Walter Pinheiro (PT) pedindo para falar sobre problemas de Salvador (leia-se BRT), queria que o encontro fosse aqui mesmo. Ouviu como resposta:

- Rapaz, vamos nos encontrar em Brasília, no meu gabinete, é bem melhor. Em Salvador, qualquer lugar que a gente vá, vai render um falatório danado.

Não teve jeito. O falatório está aí.

"Delações premiadas não são sentenças condenatórias, são guias de investigação. O delator pode falar a verdade, mentir, omitir ou falar meia-verdade"

José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça, falando ontem na CPI da Petrobras

Acordo de paz



No jantar de reaproximação entre o presidente da Record, Luiz Cláudio Costa, e o senador José Serra (PSDB), a representação baiana da emissora esteve presente.

Pela Record, Fábio Tucilho, que é o diretor na Bahia. Pelo PSDB, o deputado federal Antônio Imbassahy.



Barrado na greve



Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, está à beira de um ataque de nervos com a greve no Judiciário. Responsável pela coleta das assinaturas para criação do PL na Bahia, prometeu entregar 40 mil até a semana que vem, mas esbarrou num imprevisto: sem cartório eleitoral, não tem a confirmação.



Alvo errado



Alvo de uma ameaça de greve dos servidores estaduais da saúde que pode ser deflagrada amanhã por conta dos cortes da insalubridade (a perda chega a 40% sobre o salário-base), o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) diz que a questão não é dele e sim de estado. Ou melhor: o TCE recomendou ao governo que faça tais cortes sob pena de responsabilizar o governador Rui Costa.



Fica nisso: o alvo é o governo, os servidores atiram em Fábio e acertam em quem não tem nada a ver com isso, o povo.



Devagar e sempre



O PTB emplacou mais um quadro no governo. José de Anxieta Moita, diretor da extinta Sucab, assumiu ontem a diretoria de edificações de prédios públicos da Conder.

No Linkedin, Moita registra a experiência como gerente de contratos da GDK.



Parada no trabalho



Auditores fiscais do trabalho paralisaram as atividades ontem. Querem reajuste de 21,3% e também protestam contra as péssimas condições da Superintendência do Trabalho na Bahia (nem os elevadores funcionam).



O novo superintendente, Severiano Alves, ao assumir, pediu 90 dias para resolver o problema. O prazo está correndo.



Rolé em Salvador



A cantora Ivete Sangalo postou no Instagram uma foto dela na Barra, tendo ao fundo o farol, à noite, com a frase:

Passeio na minha cidade. Eu amo minha cidade. Salvador (coraçãozinho), nunca é tarde para dar um rolé.

Alguém botou no Twitter como se ACM Neto (com foto e tudo) estivesse curtindo:

Gostei da foto, Ivete. Esse rolé foi com o ônibus do Corujão Salvador?



POUCAS & BOAS

A caravana liderada pela deputada Ivana Bastos (PSD) que foi a Brasília lutar pela Fiol ouviu do ministro Antônio Rodrigues (Transportes) a mesma coisa que ele disse a empresários baianos na Fieb: 'A obra não vai parar, mas vai desacelerar'. Desacelerada já está.

Disso resulta que o trecho entre Ilhéus e Caetité, previsto para ficar pronto até o fim de 2017, agora vai para junho de 2018, mas ninguém acredita.

Moradores do Condomínio Aldeia dos Pescadores, de alta classe média, em Praia do Forte, queixam-se de que há mais de três meses estão sem telefone e internet da Oi - 14 pedidos de reparos já foram feitos. A resposta é a mesma: zero.

A responsabilidade civil e a ética dos médicos e hospitais será é o tema do debate hoje (18h) no Fiesta. O médico e bacharel em direito, especialista em medicina do trabalho Raimundo Pinheiro vai falar sobre as principais denúncias contra médicos no Cremeb.

Embora diga que nada tem a ver com Kells Belarmino Mendes, dono da Ktech Key Technology, alvo da Operação Águia de Haia, o deputado Carlos Ubaldino (PSD) está cada dia mais enroscado. Sites do interior mostram várias fotos de solenidades em que os dois estão juntos.

Quem tentou chegar a Castro Alves partindo de Sapeaçu ontem pela manhã se estrepou. Moradores do povoado de Jenipapo travaram a pista da BA-242 contra as péssimas condições da via de 4 da manhã ao meio-dia.

Colaborou: Hilcélia Falcão

