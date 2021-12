Chuva de granizo gera prejuízos em Lençóis

O dia foi de trabalho no feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida para parte da população de Lençóis, um dos principais pontos turísticos do país, na Chapada Diamantina, a fim de começar a recuperar os danos provocados por inédita chuva de granizo na noite anterior.

As pedras de gelo, com diâmetro de até dois centímetros, alguns mais, apanharam os moradores desprevenidos e produziram perdas materiais como telhados e tampas de caixa d’água destruídos principalmente em bairros como o Alto da Estrela.

As telhas arrancadas das casas mais altas, de dois andares, construídas em trechos acima, foram arremessadas pela ventania para as moradias situadas nas ruas de baixo, destruindo o teto e deixando pessoas expostas ao desabrigo temporário.

– Tivemos de colocar as crianças dentro de armários e guarda-roupas, como forma de proteção provisória, diante da ameaça de ferimento pelos objetos arrancados por efeito do granizo e forte ventanias - disse a hoteleira e educadora Marie Nascimento.

A chuva de granizo foi acompanhada por trovoadas e ventos fortes, como nunca se imaginou acontecer no município, conforme um dos moradores mais antigos, Clóvis Pereira Macedo.

As árvores, cuja ação do homem, armado de motosserras, já vêm sendo erradicadas, em locais importantes para conter o deslizamento de terra, tiveram galhos destruídos, algumas tendo sofrido danos nas raízes centenárias.

Chuvas – As inundações decorrentes das chuvas transformaram vias públicas em súbitos córregos, tornando a mobilidade impossível, nos momentos mais aflitivos, embora sair de casa, sob risco de ser atingido por granizo, não fosse a melhor alternativa.

União contra o fogo

Equipes envolvidas na Operação Chapada Diamantina 2020, articulada para combater incêndios florestais em áreas de proteção permanente (APP) em Unidades de Conservação (UCs) da região, participaram ontem de uma atividade voltada para a criançada de Mucugê, onde os combatentes estão sediados. Com a extinção dos focos, processo que se acelerou com as chuvas dos últimos dias, eles receberam as famílias da localidade, dando oportunidade para as crianças conhecerem de perto os aviões e demais veículos usados por brigadistas e bombeiros nas linhas de fogo. Organizado pela sociedade civil, o evento, de acordo com o produtor rural Tácio Marques, teve dupla comemoração: controle do incêndio e vitória da capacidade de união entre tantos atores.

Efeitos da pandemia

Diante da necessidade de capacitação de mão-de-obra, com objetivo de recuperar postos de trabalho ou criar meios de fazer o jovem entrar no mercado como empreendedor, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) ampliou as ofertas de cursos. São mais 6 mil vagas, somente para este mês de outubro, com inscrições já abertas, para começo dos estudos nesta segunda quinzena, com oportunidade de até 60% de desconto no ato da matrícula.

O Senac oferece preparação para os segmentos tidos como mais atraentes para os novos profissionais, com destaque para gestão administrativa, comunicação, tecnologia, beleza, moda e saúde.

Além do aprendizado em cada atividade escolhida, os cursos garantem certificado.

POUCAS & BOAS

Em Camaçari começou a valer ontem o recesso para as aulas remotas da rede municipal de ensino. A medida atinge os cerca de 25 mil alunos matriculados, professores e demais trabalhadores da educação, na semana em que se comemora além do dia das crianças, também o dia do professor, na próxima quinta-feira (15).

A III Festa da Francofonia com o tema “Educação e Cidadania Planetária” começa hoje e segue até o dia 16. O evento é promovido pela Associação de Professores de Francês da Bahia (APFEBA), com parceria da UFRB, da UEFS, UESC, UNEB, Aliança Francesa de Salvador e Federação Brasileira de Professores de Francês (FBPF). Tradicionalmente realizado em março, o evento foi adiado por causa da pandemia. A programação é virtual e tem transmissão pelo youtube.com/agenciamentos.

