Chineses de olho na ponte Salvador-Itaparica

O governador Rui Costa foi procurado por chineses do Gaosu Grupo Shandong, que projetou e construiu a ponte Jiaozhou Bay, com 42 km de extensão, a maior do mundo sobre o mar, interessados em conversar sobre a ponte Salvador-Itaparica.

Rui fez a revelação para explicar que pediu aos técnicos do governo, que estão formatando a proposta da ponte Salvador-Itaparica a ser licitada, que trabalhem com uma alternativa de mercado.

— É lógico que o poder público de alguma forma vai ter que entrar com dinheiro também. Mas estamos elaborando um projeto viável e quando estiver concluído, partiremos para conversar.

Em síntese, interessados há desde já. O que falta é a definição total do projeto. Não há ainda um prazo, talvez este ano.

A ponte chinesa custou US$ 2,3 bilhões, mais ou menos o preço da nossa.

Missão no Brasil — Li Keqiang, primeiro-ministro chinês, desembarca no Brasil em maio com grande comitiva de empresários dispostos a fazer negócios.

O governo baiano tenta, com Clodoaldo Hugueney, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, incluir uma pauta baiana na agenda da visita. Hoje, a China é um dos grandes parceiros do Brasil.

Missão Akopov

Sergey Akopov, embaixador da Rússia, desembarca hoje em Salvador para cumprir agenda cultural. Esta semana ele se encontra com o governador Rui Costa.

Akopov já manifestou a intenção do seu país de instalar no Brasil uma fábrica de aviões, da mesma forma que a Ucrânia (com quem os russos estão em guerra) pretende fincar pé em Ilhéus.



Duplicação zero

O prefeito de Alagoinhas, Paulo Cézar (PDT), diz que a paralisação de obras por conta da Lava jato também chegou lá. Cita que os canteiros para a duplicação da BR-101 entre Feira e Sergipe, foram montados, mas ficou nisso.

A ordem de serviço foi dada por Dilma em agosto do ano passado em Feira. Para o Dnit, a obra começou em outubro, com as construtoras Torc, Via e Enecon. Na prática, necas.

"Uma situação que ocorre desde 2001 e que o Tribunal ainda vai apurar é levado para alguns (sic) que há provas de uma possibilidade

de impeachment. Isso chega a ser patético e desespero para tentar

encontrar o fato"

José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça, criticando a oposição que pede o impeament de Dilma porque o TCE encontrou falhas nas contas do governo



Questão de honra

O senador Walter Pinheiro (PT) festeja o que ele chama de vitorona: o Senado promulgou a PEC do Comércio Eletrônico, que vai valer a partir de 2016. Por ela, o ICMS gerado pelos produtos comercializados via internet será repartido entre o estado de origem e o de destino da mercadoria. Hoje, é só na origem.

— É aquilo que eu digo, a bancada paulista foi contra porque São Paulo quer abocanhar tudo sozinho. Em tais questões o meu partido é a Bahia, gostem eles ou não.

Martha vai à luta

Devagar e sempre, Martha Vasconcellos, a eterna Miss Universo da Bahia, vai se engajando na luta em defesa da mulher.

Após ter feito palestra no TJ, a convite da desembargadora Nágila Brito, coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem) e ter ouvido da ministra Carmem Lúcia, do STF, que a quer 'também em Brasília', ela foi esta semana à Comissão de Defesa da Mulher na Assembleia.

Condição única — Martha, que durante 18 anos coordenou um grupo de defesa da mulher em Boston, nos EUA, se diz impressionada com o fato de no Brasil 'a mulher dar a queixa das agressões do companheiro e ele ainda tem tempo de matá-la'.

Ela aceitou colaborar com uma condição: não quer emprego e nem salário. Ah, se todas as celebridades agissem assim...

A conta-gotas

Em dezembro de 2013, Lajedinho, na Chapada, enfrentou uma tromba d'água que destruiu metade da cidade e matou 11 pessoas. Até hoje pena esperando a prometida ajuda federal. E olha que o protesto vem de gente que pode influenciar forte, o senador Otto Alencar (PSD):

— Imagine que de oito prédios públicos destruídos só dois foram recuperados.

Em suma, a tromba d'água veio de vez, mas o socorro vem a conta-gotas.

POUCAS & BOAS

São João, o novo produto cultural para unir o Brasil, é o tema do seminário que vai acontecer quinta no Export Center Norte dentro da WTM (Word Travel Market), em São Paulo. Inspirado por Domingos Leonelli, ex-secretário de Turismo da Bahia, e bancado pela Fecomércio-BA, o evento é o embrião para a construção da grande alternativa turística do Brasil para o inverno.

Leonelli diz que o São João vende mais do que o Carnaval (e a Fecomércio assina embaixo) de roupas, sapatos até a contratação de artistas. A adesão é nacional.

Terra Nova, município próximo a Feira de Santana, vai ter nova eleição em 14 de junho. O TRE manteve a cassação do prefeito Francisco Hélio de Souza (PMDB), o Jajá, e do vice, Humberto Sena Filho (PMDB), o Humbertinho. Eles foram acusados de crime eleitoral por Marineide Soares (PDT), a segunda colocada.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Nervosinha

1992, tempos de inflação galopante. Eliel Martins, presidente da Assembleia, cogitou dar reajuste aos deputados, ACM, o governador, soube, chamou a bancada para uma conversa:

— Não quero. Aumento agora é indecente, vai pegar muito mal.

Eliel tentou argumentar:

— Mas o projeto já está em pauta...

— Então vote contra.

Na hora da votação, Horácio Matos Neto, o Horacinho, a quem ACM tinha e tratava como filho, votou a favor. ACM mandou chamá-lo, ele foi:

— Só o senhor resolveu ser arauto dessa imoralidade, não é?!

Horacinho nem ouviu mais. Saiu batendo a porta, ACM gritou:

— Volte aqui, sêo moleque!

Voltou, bradou:

— Governador, deputado não deve ganhar milhão não. Deve ganhar zilhão!

Tornou a bater a porta e foi embora.

Dias depois ACM ligou para ele:

— Você ainda está nervosinha?...

Não estava, fizeram as pazes.

