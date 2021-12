Chapas protagonistas, enfim, formadas para a eleição baiana

As últimas pesquisas de intenção de voto para a eleição ao governo do estado da Bahia colocaram os candidatos Rui Costa (PT) e José Ronaldo (DEM) como os prováveis protagonistas da disputa, que acontecerá em outubro, nesta ordem de favoritismo. Enquanto a chapa majoritária de Rui conta com os nomes do ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT) e do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ângelo Coronel (PSD), como candidatos ao Senado, José Ronaldo (DEM) apostará suas fichas nos deputados Jutahy Júnior (PSDB) e Irmão Lázaro (PSC) para alavancar votos, em decisão divulgada recentemente.

A missão do democrata, no entanto, não será das mais fáceis, ante a força dos respectivos nomes na chapa da esquerda. Todavia, há quem diga que, diante do atual cenário político esfacelado e imprevisível, com muitas alianças ainda por serem concluídas, principalmente no que se refere às escolhas dos candidatos a vice-presidente da República, as alternativas encontradas pelo DEM podem surtir algum efeito (numérico) positivo.

Somente após a divulgação dos próximos resultados das pesquisas de intenção de voto saberemos se o embate ganhará força. Aguardemos.

Prefeito Empreendedor

Gestores municipais interessados em concorrer ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor podem fazer a inscrição até o dia 25 de agosto, pelo site www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br.

O prêmio reconhece prefeitos que implantaram projetos com resultados comprovados, com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Mario Cravo presente

Os apreciadores da arte de Mario Cravo Jr., morto ontem, podem encontrar suas peças espalhadas por vários locais fora de museus. Há obras no centro, na orla e em avenidas e prédios públicos de Salvador. Além da escultura de rua mais conhecida, A Fonte da Rampa do Mercado, na Praça Cairu, diversas outras se multiplicam pela capital: vão desde o monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé, e o memorial a Clériston Andrade (Garibaldi), passando pelos orixás dos Correios da Pituba, O Cruzeiro na Casa do Comércio, as coloridas peças espalhadas pelo Parque de Pituaçu, chegando até a Sereia de Itapuã. Mario Cravo também tem trabalhos em Vitória da Conquista, Porto Seguro, Camaçari e Cachoeira, além de outros estados.

A espera do vice

O tucano Geraldo Alckmin acenou que pode anunciar no sábado, durante a convenção nacional do PSDB, o nome escolhido para ser seu vice da disputa deste ano à presidência da República. A afirmação foi feita depois da convenção do PRB, que confirmou apoio ao ainda pré-candidato Geraldo Alckmin, quando Alckmin disse que “está muito perto da definição”.

Questionado sobre quanto perto, afirmou:

– É até sábado, está bom? – Depois, titubeou: “Pretendo”.

Entre tantas indefinições, Alckmin opinou que o nome não pode ser de São Paulo, para garantir mais representatividade ao tamanho do Brasil.

– Claro que isso não é motivação de mais ou menos votos, mas é simbólico ter toda a nação representada, e nós temos toda liberdade de escolher o candidato ou candidata à vice-presidente – explicou.

Quanto aos nomes, disse que todos os que estão em estudo são “ótimos e com grande representatividade, serviço prestado ao País, pessoas que podem dar uma boa contribuição”.

Sem querer descrever quem são, destacou a aliança com o “centrão” (formado pelos partidos DEM, PRB, PP, SD e PR).

POUCAS & BOAS

* O VI Workshop de Sementes e Mudas da Caatinga é um dos eventos que fazem parte do II Simpósio do Bioma Caatinga, na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). Entre os mais de 200 trabalhos, tem destaque o do Banco de Sementes Crioulas, cuja ideia é construir um banco comunitário para guardar as sementes nativas, também chamadas de crioulas.

