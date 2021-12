Chapada sob impacto das chuvas de abril

Já era esperado, devido à inclemência da seca que as antecedeu: as chuvas chegaram fortes do alto a baixo da Chapada Diamantina, registrando-se precipitações pluviométricas muito acima da média, como ocorreu em Jacobina e Lençóis, duas das mais importantes cidades da região. No alto da Chapada Diamantina, em Jacobina, ainda não se sabe o número de desabrigados, mas é certo que muita gente teve de deixar suas casas às pressas durante a madrugada, devido às cheias do Rio do Ouro. Abastecido pelas águas que descem da Serra da Macaqueira e do Riacho do Judeu, o Rio do Ouro invadiu a cidade, ao derrubar as proteções de alvenaria, construídas ao longo das margens. Escolas, casas e prédios comerciais foram atingidos. O Rio Itapicuru não transbordou, mas chegou a subir até às margens, depois que o aguaceiro começou, por volta de 2 horas da madrugada de ontem. Segundo a Defesa Civil, as águas alcançaram 140 milímetros na chuva forte que só virou garoa ao amanhecer.

Na Praça Castro Alves, onde ficam os casarões mais antigos, alguns ainda do período colonial e início do século XX, o cenário era de apreensão porque a enchente tomou todo o logradouro, deixando totalmente alagada a igreja matriz. Em Lençóis, a 422 quilômetros de Salvador, o bairro do Lavrado, que fica na parte baixa da cidade e é habitado por trabalhadores de baixa renda, teve casas invadidas: a enchente foi de tal forma invasiva que cobriu as traves do campo de futebol.

Riscos - Choveu 20 dias em duas horas: 80 milímetros. Transbordamento de fossas, risco de choque elétrico, desabamento de muros e deslizamento de barrancos estão entre as ameaças de ocorrência, caso continue a chover.

Plano Plurianual é lançado

O lançamento do Plano Plurianual (PPA) 2023-2023 e da sua matriz programática pela Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan) será na próxima sexta-feira (5), no “Seminário de Abertura | PPA participativo 2020-2023”, a partir das 8h30, no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). O evento contará com a presença do governador Rui Costa e de todos os órgãos de governo.

De acordo com o secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, é um evento em que o governo baiano anuncia as diretrizes e ações em que as secretarias de Estado se debruçarão para elaborar o PPA 2020-2023.

– A Bahia hoje dispõe do mais alto grau de integração entre os instrumentos de planejamento – comemora.

Idoso e Previdência

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza hoje seminário para debater os impactos da reforma da Previdência sobre este púbico. O evento é iniciativa da presidente da Comissão, a deputada federal Lídice da Mata (PSB/BA), que destaca que apesar de ser esta uma pauta que afeta a todos os trabalhadores e trabalhadoras do País, cabe à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa se debruçar sobre o tema no que se refere, em particular, às pessoas idosas.

– No momento de suas vidas em que mais precisam de suporte econômico-financeiro, de saúde e social, as modificações propostas pelo governo federal afetarão diretamente a qualidade de vida dessa população – critica Lídice.

Disputa pela Fafen

As empresas Acron, Formitex e Proquigel atenderam aos requisitos exigidos pela Petrobras e estão habilitadas a participar da licitação destinada ao arrendamento das fábricas de fertilizantes da Bahia (Fafen-BA) e de Sergipe (Fafen-SE). A etapa de pré-qualificação foi encerrada na última segunda-feira, segundo informou ontem a Petrobras. A estatal ressaltou que o processo licitatório para o arrendamento das unidades que atualmente estão sem atividades por decisão da companhia, seguirá os ritos e atos da Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais).

POUCAS & BOAS

A 1ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Luís Eduardo Magalhães tem hoje palestra sobre a repercussão laboral do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), a partir das 19h, no auditório do Senar, ministrada pelo médico Weliton Barbosa. A programação da semana será encerrada na sexta-feira, com caminhada pelas ruas centrais da cidade.

Em Juazeiro, começa hoje a 9ª Conferência Municipal de Saúde no Centro de Cultura João Gilberto. O evento, que será encerrado amanhã, será pautado por três eixos temáticos: Saúde como Direito, Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS.

A torre do farol do Museu Náutico da Bahia, na Barra, ficará em manutenção até o dia 12 de abril, mas segue normalmente a visitação ao Forte de Santo Antônio, nos horários de sempre.

Miriam Hermes e Redação

adblock ativo