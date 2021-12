Chapada se prepara para superturismo

Os mais de 100 meios de hospedagem localizados em Lençóis, na Chapada Diamantina, e outras centenas espalhadas em 21 cidades da região preparam-se para a possibilidade de uma superprocura por este destino à medida em que se aproxima o verão.

A infraestrutura da região pode passar por um duro, mas bem-vindo teste de resistência, caso se confirme a migração dos turistas habituados a procurar pelas praias de Salvador e os 1.200 quilômetros de litoral baiano.

O problema do petróleo cru derramado, sem a necessária resposta das autoridades, tornou-se mais além de um atentado ao meio ambiente, pois pode também provocar a reconfiguração da atração de turistas à Bahia na próxima alta estação, com vantagem para a Chapada Diamantina.

Substitutos – Embora já se tenha noticiado a ocorrência de incêndios florestais na região, os mananciais hídricos e os cartões-postais da região, intactos e exuberantes, seguem entre os mais procurados e candidatam-se a bons substitutos para quem desistir do litoral sujo de óleo, cujos danos ainda são incalculáveis.

A assessoria da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis – seção Bahia (ABIH-BA) distribuiu nota oficial, dando conta da manutenção da taxa de ocupação do setor hoteleiro. A estabilidade na atração de turistas é atribuída ao fato de não ter chegado a alta estação e, portanto, o fluxo de turistas não costuma mesmo ser intenso neste período, podendo aumentar a partir de novembro, caso o problema seja revertido.

A entidade afirma ainda que mesmo na hipótese de controle das manchas de óleo nas praias, será muito difícil, a esta altura, recuperar com campanhas publicitárias a imagem deixada pelo desastre ambiental.

“Foi 60 [votos na aprovação da reforma da Previdência] para a gente. Não articulei nada, não sei articular. Quem articulou foi o Delegado Waldir [ex-líder do PSL na Câmara]”

Jair Bolsonaro, presidente da República, comemorando, do Japão, a aprovação da reforma ontem no Senado, com ironia dirigida ao Delegado Waldir, um dos pivôs da crise instaurada na sigla bolsonarista

Feira da Construção Civil

Nos próximos três dias, alguns dos principais representantes da indústria, do comércio e dos serviços da construção junto a engenheiros, arquitetos e profissionais especializados reúnem-se em Salvador.

A primeira edição da Feira da Construção Norte/Nordete (Finnec), com entrada gratuita, na Arena Fonte Nova, é uma promoção da Fieb, com apoio de 14 sindicatos.

A feira tem previsão de movimentar cerca de R$ 150 milhões em negócios com a participação de todos os estados das regiões Norte e Nordeste do país. Um dos destaques do encontro será o ‘painel do conhecimento’, com a presença de mais de 30 palestantes, fórum, rodada de negócios e outras ações voltadas para os empresários e profissionais da construção civil.

Alba aprova PPA 2020-2023

Foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa do estado da Bahia (Alba) o Plano Plurianual Participativo (PPA) do Estado para os anos 2020 a 2023.

O atual secretário de Planejamento, Walter Pinheiro, entregou o PL do PPA para a Assembleia no dia 9 de setembro e o apresentou aos deputados durante sessão especial no plenário no dia 1º deste mês. Segundo Pinheiro, do total dos recursos previstos no PPA, 74% estão destinados aos programas de Saúde, Educação e Segurança Pública.

Na Bahia, o PPA é realizado de forma participativa desde 2007, iniciativa até então inédita no Brasil com o objetivo de assegurar maior diálogo entre estado e sociedade na construção de políticas públicas e maior transparência nas ações do governo.

POUCAS & BOAS

Começa hoje em Juazeiro evento de conscientização financeira para jovens, sob a coordenação do Sicoob. Até o dia 26 de outubro os universitários da região do vale do São Francisco terão uma programação gratuita sobre finanças e empoderamento intelectual dos jovens com palestras, workshops e laboratórios de inovação.

Em Cachoeira o dia é de preparativos para a 9ª edição da Flica que começa amanhã e se estende até o dia 27. Um dos destaques é a Geração Flica, na Casa do Patrimônio. Neste espaço vão ocorrer mesas-redondas com escritores sobre temas como literatura de Instagram e adaptação de livros para o cinema. Entre os convidados estão autores como Tatiana Amaral, Thalita Rebouças e Bráulio Bessa. A curadoria é da booktuber Bárbara Sá.

