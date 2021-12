Chance de o político dar um bom exemplo

Pelo histórico da classe política, parece difícil que seja aprovado o projeto de lei complementar do deputado federal Índio da Costa (PSD-RJ) visando combater as "falsas promessas de campanha". A proposta pede que os candidatos indiquem de forma objetiva as metas no exercício do mandato. Quem não cumprir 50% delas fica inelegível nas eleições subsequentes. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. Se passar, vai a votação em plenário.

Tirando o braço da seringa

Agastado com os inúmeros problemas causados com as doações de campanha, a executiva nacional do PT resolveu "tirar o braço da seringa" na eleição municipal deste ano. Determinou que cada candidato se responsabilize pelo financiamento de sua campanha e terá que arcar com as consequências de eventuais "deslizes". A sigla está se prevenindo contra o caixa 2.

Foto: Editoria de Arte | Ag. A TARDE

O mosquito perturbador

O Palácio do Planalto não gostou das declarações do ministro da Saúde, Marcelo Castro, segundo as quais o Brasil tem "perdido feio" para o mosquito da dengue, coisa aliás que não é novidade. A própria presidente Dilma Rousseff já cometeu algumas gafes ao falar sobre o assunto em eventos públicos. No final do ano passado, ela se confundiu ao demonstrar preocupação com o "vírus Aedes aegypti" (Aedes é o mosquito). Num outro momento, seguindo a mesma preocupação, disse que "o mosquito transmite essa doença porque ele coloca um ovo. Esse ovo tem o vírus que vai transmitir a doença" (na verdade do ovo nasce o mosquito que transmite a doença).

Ebal

Seria hoje o leilão da Ebal na Bolsa de Valores de São Paulo, mas a venda foi adiada a pedido de interessados. Empresas querem formar consórcios para adquirir a estatal que controla a Cesta do Povo.

O governo do estado resolveu refazer o edital, permitindo a participação de consórcios, e o leilão ficou para o início de abril.

Metralhadora para quê?

No bojo da discussão sobre mais um ranking mundial da violência, em que a Bahia "contribui" com três cidades incluídas entre as mais violentas (Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista), dados que a Secretaria de Segurança da Bahia contesta, o surgimento do sucesso Metralhadora, da banda baiana Vingadora, é, no mínimo, inoportuno e antididático.

Falta de sintonia

Há seis meses a prefeitura de Salvador havia requalificado as calçadas do Vale do Canela.

Agora, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão estadual, está removendo parte dessa mesma calçada para fazer outra obra. Falta de sintonia. Como disse um leitor, "país rico e perdulário é outra coisa..."

Parabéns pra você...

Depois de convocar um desafinado "parabéns a você" para o prefeito ACM Neto, na inauguração de uma via em Cajazeiras X, na manhã desta segunda-feira, a vice-prefeita, Célia Sacramento, chamou o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador de Fábio de Paulo Motta...

POUCAS & BOAS

Começou segunda e segue até sexta a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, promovida pela Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia (Coetrae), presidida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (Justiça Social). O ponto alto do evento será no último dia, quando ocorre debate público sobre o tema na sede do Ministério Público do Trabalho, no Corredor da Vitória.

O Dia Municipal da Feira de São Joaquim e o Dia Municipal do Consumidor: mais duas contribuições que a Câmara dá para o calendário de Salvador...

O governador Rui Costa anuncia na manhã desta quarta-feira, 27, os investimentos do estado no Carnaval da capital e interior.

*Colaborou Franco Adailton

adblock ativo