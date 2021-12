CGU revela maracutaia em convento de Cairu

A perícia contábil que a Controladoria Geral da União (CGU) fez, a pedido do Ministério Público Federal, no convênio firmado entre a Petrobras e a ONG Papamel, de Ipiaú, para restaurar o Convento de Santo Antônio, em Cairu, revela mais um escândalo envolvendo a estatal. Claro que diante do petrolão o caso em apreço é fichinha, mas não deixa de ser um filhote, um petrolinho. Veja:



1 - A Petrobras repassou R$ 7.667.784,34 e a CGU auditou R$ 5,160 milhões. Desses, 83% estão contabilizados como 'prejuízo'.

2 - A Petrobras informou que a obra foi concluída. A CGU pegou técnicos do Iphan e foi lá ver. Ficou pela metade.

3 - A Papamel contratou, sem licitação, a empresa Patrimoni para executar a obra, que, segundo a CGU, foi criada só para isso. Ambas sem qualquer experiência em restauração de monumentos históricos.

4 - Dirigentes da Papamel disseram à CGU que a ONG foi 'vítima de uma bem planejada ação de favorecimentos ilícitos com artifícios de formação de quadrilha'.

5 - Aproximadamente R$ 2,5 milhões foram sacados no Banco do Brasil de Ipiaú sem amparo documental.

O relatório não cita nomes expressamente. Dá apenas as iniciais: Sr. M.T. ou Sra. E.A.O ou ainda Sr. J.R.S.S.



A hora de Almiro



O pleno do TJ vai julgar quarta o processo em que o promotor Almiro Sena, ex-secretário de Justiça do estado, é acusado de assédio sexual por três mulheres.

Na acareação, uma delas recuou.



O fato ocorreu em março de 2014. Em novembro, o conselho do Ministério Público afastou Almiro de suas atividades.

Ante a grande repercussão do caso, ele queixou-se de que estava sendo condenado antes do julgamento.



Polêmica desde o início — Almiro foi indicado secretário de Justiça pelo PRB, partido ligado à Igreja Universal. A posse foi antecedida de intensa polêmica, se um promotor podia ou não exercer tais funções.



Coincidiu que, quando estourou o escândalo, o PRB rompeu com Jaques Wagner para apoiar Paulo Souto, na oposição.



Amigos de Almiro dizem que o caso tem imbricamentos políticos.

"Da minha parte não há qualquer interesse em manter uma relação tensionada, nem no lado pessoal e nem no administrativo. No que depender de mim, assim está e assim será. Não fui eu quem começou isso"

ACM Neto, falando sobre a boa convivência com o governador Rui Costa durante o Carnaval, após um período de tensionamento entre os dois.

Santo coco

O deputado Alex Lima (PTN) diz que o litoral norte vislumbra novos tempos com a implantação, em Conde, da indústria de coco do Grupo Aurantiaca, holandês, investimento de R$ 200 milhões que gera 800 empregos diretos. A empresa opera há mais de um ano e beneficia tudo do coco, da fibra à água.

- É um investimento expressivo para quem tem muito pouco. Precisamos de mais investimentos no turismo.



Novos ferries



A Internacional Marítima, empresa que opera o ferryboat, manifestou ao governo baiano a intenção de comprar, na Grécia, dois novos ferries, tipo Dorival Caymmi ou Zumbi dos Palmares, mas zero. Mas quer que o governo compre e ela pague. Dessa forma, livra-se de uma série de impostos.



O governo está estudando a proposta. Um ferry desses novo custa cerca de sete milhões de euros, em torno de R$ 22 milhões.



Negociação — Vendo o ferry de perto no período que passou em Salvador treinando o pessoal que vai operar o Zumbi e o Dorival, João Melo, o português que vendeu os dois navios ao governo baiano, se diz impressionado com o intenso movimento. E diz que a atividade é altamente lucrativa:

- É simples. É só saber fazer contas. E eu sei fazer contas.



Batendo cabeça — E por falar em ferry, a Internacional ainda está batendo cabeça com o sistema hora marcada.

Marcelo Weckerle conta que viajou de férias com a família para Morro de São Paulo e, na volta, dia 12, tinha comprado hora marcada para as 16h, chegou antes, quis embarcar às 14h, foi informado de que não poderia embarcar, mesmo com Bom Despacho vazio e a passagem custando 30% mais.

Conversou com os mais altos dirigentes presentes, sem sucesso. Teve de comprar nova passagem e perder a outra.



POUCAS & BOAS

Senhor do Bonfim, centro-oeste baiano, cidade situada no chamado polígono das secas, surpreendeu-se sábado com um episódio inusitado: choveu granizo 10 minutos. Técnicos da Univasf (Universidade Federal do São Francisco) dizem que o fenômeno é raro.

Gika Lopes (PT) e Alex da Piatã (PMDB) se elegeram deputados deixando seus municípios, respectivamente Serrinha e Conceição de Coité, em situação atípica: ambos eram vices-prefeitos e renunciaram ao cargo. Acham que na Assembleia somam mais.

O vereador Euvaldo Jorge (PP) diz estar empenhado para que Orlando Tapajós, o criador do trio elétrico na versão que vai para a rua hoje, coloque na rua no Carnaval de 2016 o trio Caetanave, que marcaria a passagem dos 60 anos de folia dele. Orlando, hoje com 83 anos, mora no Imbuí e diz ter esse sonho.

A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que o governo estadual e a prefeitura de Caculé paguem o tratamento de D. Jardelina Rocha Carvalho, de 37 anos, portadora da síndrome de Guillain Barré. Ela precisa do uso de pelo menos seis doses do medicamento imunoglobulina humana 10.000 UI, que custa R$ 7,7 mil cada. O custo total é de R$ 50 mil, que ela não tem.

Filadelfo Neto, ex-deputado que tinha como principal base Alagoinhas, está integrando a direção do Detran como assessor especial. Vai trabalhar junto com Joaquim Bahia, ex-secretário da Fazenda em Salvador e Feira.

Se o deputado federal Luiz Caetano (PT) quiser ir para o PMDB, as portas estão abertas. A mensagem foi postada por Geddel, presidente estadual do partido, em seu Twitter. Caetano tem dito que não sairá do PT, mas nos bastidores as conversas estão rolando.

O suplente de Tiago Correia (PTN) na Câmara de Salvador é Atanázio Júlio e não Antônio Lima, como divulgamos sábado. O PTN não se coligou em 2012. Tiago está cotado para a Limpurb.

Colaborou: Biaggio Talento

