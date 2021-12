Centro de proteção animal é referência

O município de Jacobina, localizado na Chapada Diamantina e famoso pela atividade de mineração, está prestes a tornar-se referência nacional nos cuidados com os animais, um dos sinais mais nítidos de avanço no processo civilizatório de uma comunidade.

Estão em fase final de construção os prédios e equipamentos onde vai funcionar o Centro de Proteção Animal de Jacobina. A iniciativa, se copiada por outros municípios, vai ajudar a fortalecer valores de convívio, dada a importância da proposta para a cidadania.

O centro de Jacobina terá canis de observação, individuais e para adoção, além de salas de medicação e vacina, depósito de ração, entre outros equipamentos.

O acordo para construção do centro foi firmado, mediante participação do Ministério Público, junto a uma empresa de produção de energia a partir dos ventos (eólica), como forma de compensar o município pelos efeitos de implantação do projeto.

O investimento total chega a R$ 200 mil e a empresa vai colaborar também no serviço de castração de gatos e cães, com o objetivo de reduzir a incidência de animais perambulando pelas ruas de Jacobina, bem como a doação de 100 quilos de ração por mês.

Campanhas – A prefeitura ficou de realizar campanhas de educação do cidadão jacobinense como forma de sensibilizar as pessoas para zelar pelos animais, além de cuidar do bom funcionamento do centro de proteção.

A sociedade civil organizada de Jacobina está presente neste mutirão em favor dos bichos por meio da participação da Associação Quatro Patas, com a cessão de voluntários e profissionais especializados para ajudar nos cuidados e incentivar adoções.

Comando do 2º Distrito Naval

Desde ontem o 2º Distrito Naval está sob o comando do vice-almirante André Luiz Silva Lima de Santana Mendes, que substitui Marcelo Francisco Campos, promovido a almirante de esquadra. Uma cerimônia militar marcou a passagem de comando, ontem pela manhã, na sede do 2º Distrito, no bairro do Comércio.

Natural de Salvador, o vice-almirante Silva Lima foi assessor especial militar da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; adjunto do adido naval dos Estados Unidos e Canadá; e diretor da Escola de Guerra Naval, dentre outras funções.

Antes de ser designado para o comando do 2º Distrito Naval, ocupava o cargo de diretor de ensino da Marinha.

Origem da imprensa

O bicentenário da morte do jornalista pioneiro da imprensa privada brasileira levará hoje, às 9h30, à sede da Associação Bahiana de Imprensa, no viaduto da Sé, centro de Salvador, o professor doutor Pablo Antônio Iglesias Magalhães, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). O palestrante terá a missão de transportar o público, em um passeio pelo tempo, acompanhando a trajetória do tipógrafo Manoel Antônio da Silva Serva, responsável pela edição do periódico Idade D’Ouro do Brasil.

Pioneiro como propriedade privada, o Idade D’Ouro começou a circular em 1811, em Salvador, apenas três anos depois da chegada da corte de D. João VI e a instalação da imprensa oficial no Rio de Janeiro. A contribuição do jornal de Silva Serva para a então embrionária imprensa nacional será debatida pelo professor Pablo, cuja pesquisa sobre o veículo consumiu 10 anos, resultando na interpretação que gerou sua tese de doutoramento. A palestra é aberta ao público.

