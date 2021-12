Centro de Convenções é um problema crônico

A Bahiatursa anunciou uma série de reformas para tentar salvar o Centro de Convenções da Bahia. Contudo, as medidas estão longe de ser suficientes para colocar o equipamento público nos padrões exigidos na atualidade e torná-lo comercialmente viável.

Inaugurado em 1979, estima-se que seriam necessários R$ 100 milhões para adequá-lo.

A ideia de dividir o custo com a iniciativa privada por meio de uma parceria público-privada está sendo estudada, mas está difícil conseguir alguém para dividir os custos.

A situação é tão complicada que para fazer qualquer evento é preciso pedir uma autorização especial para a Sucom.

Silvio Pinheiro, comandante do órgão municipal, preferiu não politizar, mas disse que, se fosse qualquer outro espaço, o fechamento seria certo.

O presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado, argumenta que está fazendo o possível com o que tem à disposição.

Obras I - Para se ter uma ideia, estão sendo recuperados quatro elevadores, oito escadas rolantes, 729 poltronas do Auditório Iemanjá, 3.584 cadeiras do 4º piso (licitação) e os quadros elétricos da central de ar-condicionado.

Obras II - Para que os eventos aconteçam é preciso apresentar um plano contra incêndio, além da contratação de equipes de brigadistas e médicos. Ainda assim, a autorização pode não sair.

Ainda sobre as greves da PM

As duas greves da PM (2012 e 2014) não foram digeridas pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa. Para ele, as duas tiveram caráter eleitoreiro, e a prova disso é que os dois líderes (Marco Prisco e Capitão Tadeu) são candidatos pela oposição.

Royalties para tudo

A distribuição dos royalties do petróleo é vista como a salvação para quase todos os segmentos. Depois de Saúde e Educação, agora o movimento para direcionar parte dela para um fundo nacional de segurança pública cresce. Os secretários estaduais da área estão mobilizados.

Problema na pesquisa

O estatístico Denivaldo Fernandes apontou pelo menos um problema na aplicação do questionário da última pesquisa do Babesp. O instituto informou que 25% dos entrevistados seriam da faixa etária de 16 anos a 25 anos. Ele garante que apenas 16% do eleitorado está nesta faixa etária. Como se diz no universo político, a verdadeira pesquisa é o resultado das urnas.

Concurso da PGE Bahia

Os aprovados no concurso da Procuradoria Geral do Estado recorreram ao Twitter para pedir a nomeação. Wagner, Rui, Geddel, Souto e Lídice foram convocados a apoiar a causa.

Caminho longo I

A presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, Marielza Brandão, vê com bons olhos a divisão do orçamento de 2015 do TJ-BA. Contudo, pondera que o R$ 1,4 bilhão não resolverá o problema. A maior parte deste recurso vai para o custeio e não para investimento.

Para ela, ainda é preciso atacar três frentes: o sistema e-SAJ, a contratação de estagiários e o concurso para servidores. Duzentas vagas serão preenchidas, mas ela diz que seria preciso dez mil. O problema é arranjar dinheiro.

Caminho longo II

Marielza foi recebida pelo governador Jaques Wagner na última semana. Atencioso e educado, como de costume, Wagner ouviu os pleitos e recebeu um ofício com as demandas da Amab. Olhou e se comprometeu a fazer tudo o que for possível. Antes de sair, Marielza ouviu do petista que era bom entregar o ofício aos candidatos, todos eles. Isso quer dizer que o assunto não será resolvido nesta gestão.

Ciumeira

A grande estrela petista, Lula, gravou apenas para um candidato a deputado federal na Bahia: Valmir Assunção. A chiadeira foi total. Até hoje tem gente que não engoliu.

Trânsito trancado

A via marginal à Paralela em frente ao Extra, do Imbuí, fica um verdadeiro inferno nos horários de pico (um inferno ainda pior que o habitual). Os motoristas de ônibus param em filas triplas, fechando a pista. Fábio Mota, secretário dos Transportes, garante que a partir do dia 1º/10 a situação vai melhorar. A data marca o início da nova concessão pública. Até lá, pouco será feito e o mangue vai continuar.

Manutenção - As intervenções que ACM Neto tem realizado em Salvador são elogiadas, mas é preciso atenção com algumas prestadoras de serviço que ignoram o drama cotidiano dos soteropolitanos. Exemplo: na sexta (19), a Rua Souza Brito, em Itapuã, foi fechada por um caminhão da Morel, prestadora de serviços da Coelba. Levou mais de duas horas para liberarem a pista.

Porta aberta

Carlos Tramm, coordenador da campanha de Lídice (PSB), entrou na discussão entre Paulo Souto e Rui Costa.

- Precisamos saber como é que funciona esse negócio de "caixa-dois", e acho que eles devem explicar. Porque Rui deu a entender que Souto está fazendo, portanto, sabe como funciona; e Souto, na condição de acusado, também deve saber. Como é que se faz?

POUCAS & BOAS

A 43ª edição do Pós-Lida (recital de poesia e alguma prosa) acontece na quinta (25) no Café Walter (Biblioteca Central dos Barris), às 19h30. O evento conta com a participação do dramaturgo e artista plástico Raison Oliveira e do músico Roberto Michelino.

Nestor Duarte, secretário estadual de Administração Penitenciária, inaugura a 18ª Central de Penas Alternativas da Bahia na quinta-feira (25). Será em Cruz das Almas. Até o final do ano serão 21 centrais.

As inscrições para o edital Selo Literário João Ubaldo Ribeiro podem ser feitas até o dia 30 de setembro. Os escritores interessados devem acessar o site www.culturafgm.salvador.ba.gov.br.

