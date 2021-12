Centro de Convenções: a novela continua

O secretário do Turismo José Alves, que está em Madrid para divulgar a Bahia, afirmou para a Tempo Presente, por telefone, que a perícia do Centro de Convenções, interditado há quatro meses, só pôde iniciar essa semana. E isso porque a Sucom não havia liberado o alvará de desinterdição. Ninguém podia entrar no local.

– Demorou muito – disse ele.

Alves rebateu as informações publicadas aqui ontem, de que R$ 600 milhões deixaram de circular em Salvador em três anos em razão da queda do turismo de convenções – os dados são da Salvador Destination, cujo presidente é Paulo Gaudenzi.

Partido – Alves diz que a cifra está supervalorizada. A Secretaria de Turismo também enviou nota. O secretário dispara:

– Tem um pessoal da Salvador Destination que torce para que tudo dê errado quando o assunto é o turismo na Bahia. O DNA político é muito bem definido e todo mundo sabe qual o partido que eles tomam na hora de defender os próprios interesses (...) só não fazem críticas à Prefeitura de Salvador.

A nota diz que mais de 5 milhões de turistas devem passar pelo estado até março. E que diversos municípios de 13 zonas têm ocupação entre 95% e 100%, a exemplo e Porto Seguro e Mata de São João. Os atrativos da Bahia serão apresentados este ano em 60 eventos nacionais e internacionais.

Critérios – Alves colocou em dúvida os critérios usados pela Salvador Destination. Gaudenzi diz o seguinte: foram nove grandes congressos de áreas médicas cancelados na pauta de 2014 a 2017 do Centro de Convenções. Sabe-se que o congressista gasta três vezes mais que o comum. Compara-se dados de antes de dezembro de 2013 e após a data. O trade concorda com Gaudenzi.

Economia x custeio

O secretário da Saúde, Fábio Villas-Bôas, diz que inaugura nas próximas semanas e meses centros de diagnóstico por imagem em 10 hospitais, quatro policlínicas regionais e dois hospitais (Ilhéus e Seabra). Apesar do aumento em R$ 280 milhões em custeio, esse valor foi compensado em razão de renegociação de contratos. Só com alimentação, economizou R$ 1 milhão por mês.

Governista, sim

A disputa pela presidência da UPB segue cada vez mais acirrada, sobretudo agora que Luciano Pinheiro (PDT), prefeito de Euclides da Cunha, está buscando descolar a imagem de “opositor" ao governador Rui Costa. O seu adversário é Eures Ribeiro (PSD), gestor de Bom Jesus da Lapa, o “governista”. A pecha de opositor pegou desde que ACM Neto declarou que os prefeitos de sua base estariam apoiando Luciano. Com isso, a coisa parecia polarizada entre forças de Rui e Neto.

Mas o secretário de Agricultura, Vítor Bonfim (PDT) está mobilizando prefeitos governistas para apoiar Luciano.

– Luciano é da base de Rui. E o apoio do prefeito ACM Neto é muito bem vindo. São interesses suprapartidários – diz o deputado federal Felix Mendonça (PDT)

Enfim, a reforma!

Rui Costa anuncia hoje à tarde o secretariado para a segunda metade da gestão. A possibilidade de adiamento foi descartada ontem à noite por integrantes do governo, após últimas conversas feitas pelo petista.

À tarde, em um evento público, Rui já garantia que não haveria adiamento, apesar do secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, deixar incertezas no ar.

– Faltam os últimos detalhes. É como um técnico (de futebol) que na véspera da final tem bons jogadores para colocar em campo e tem que escolher a melhor escalação – ilustrou Rui.

Pressão – O motivo para a demora no anúncio das mudanças está nas entrelinhas da metáfora: os jogadores pressionam o técnico por espaço no time. E o técnico, que depende dos jogadores para manter o time unido, não pode desagradar ninguém.

Nem o PT quer perder espaço. Nos últimos dias, entidades sociais emitiram nota defendendo a permanência de Jerônimo Rodrigues na SDR. Rui não gostou muito:

– Eu não pediria a nenhum secretário para fazer mobilização pela manutenção de cargos. Fui secretário e nunca me mobilizei nem pra ficar nem pra entrar em cargo.

Porteira – Quem é certo na Sedur é o deputado federal Fernando Torres, indicado por Otto Alencar. O que não agrada o cacique do PSD, disse uma fonte da sigla, é o fato de que a Conder vai continuar com o PR. O órgão, autarquia da Sedur, comanda as grandes obras de infraestrutura do estado.

Sofrência – Quem chamou atenção no evento público do governador ontem foi o cantor de arrocha Silvano Salles, que estava na plateia. Ele foi convidado pelo prefeito de Teodoro Sampaio, Bitinho (PR), que até presentou Rui com um CD do artista. A situação arrancou risos dos presentes, mas o governador guardou o álbum.

