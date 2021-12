Centrão, uma pedra no caminho de Imbassahy

É óbvio que Geddel, como ministro da Secretaria de Governo, tinha uma situação singular. É amigo pessoal de Michel Temer de longas datas, o que lhe dava poderes para além das atribuições da Secretaria de Governo. Mas uma das condições para o PSDB, sob a batuta de Aécio Neves, topar a função, foi ampliar o leque de atribuições do setor.

Ficou acertado que o nome seria o do baiano Antonio Imbassahy e que, além da articulação com o Congresso, ele iria interagir também com segmentos da sociedade, de empresários e movimentos sociais.

A ideia de Temer é ampliar o espaço do PSDB no governo, mas eis que no caminho, surgiu uma pedra: o chamado Centrão, formado por PSD, PR, PP e PTB (que no governo Dilma deitaram e rolaram) também quer a vaga. Ameaçou travar a reforma da Previdência e a nomeação empacou.

O acerto tinha sido no início da semana, mas ontem vazou. E o dia foi de agito.

Com Imbassahy lá, a Bahia, que só tinha Geddel como ministro, voltaria a ocupar vaga no primeiro escalão federal.

A expectativa fica no fim de semana.

Obedece quem tem

Leitores pedem nossa opinião sobre o affair entre Renan Calheiros e o ministro Marco Aurélio de Mello, do STF.

Simples: o ministro decidiu tirar Renan da Presidência do Senado, ele não cumpriu a decisão e o pleno do STF, mesmo reafirmando que ordem judicial se cumpre, engoliu.

Resulta que aquela máxima de que ordem judicial não se discute, se cumpre, tem um precedente ao inverso, a de alguém que não discutiu, não cumpriu e ficou por isso.

Aliás, nas redes sociais, o povo com a sua fértil imaginação, aproveitou a deixa e já reformulou outro dito: agora é manda quem pode e desobedece quem tem juízes.

Aproveite: nenhum dos seus antepassados teve a oportunidade de testemunhar um nível de maluquice dos dirigentes nacionais como se vê agora

É uma desmoralização institucional. O Renan pagou para ver e venceu

Cimatec Industrial

Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), anuncia que ainda este mês sai o edital para a seleção das empresas que vão construir o Cimatec Industrial, unidade de capacitação de alta tecnologia a ser implantada no Polo de Camaçari (na área onde seria a Jac Motors).

Alban diz esperar que, com o Cimatec Industrial, a Bahia ganhe um hub (concentração de conhecimentos), além de um para aviação, inclusive com pista para testes.

Tecnologia da Saúde — A nova unidade do Cimatec também servirá de base para a implantação na Bahia de um instituto de tecnologia da saúde.

A ideia é a produção de remédios e também de equipamentos robóticos e próteses.

O baque do Pronatec

E por falar em Fieb, a suspensão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) teve impacto direto nas matrículas espontâneas feitas por engenheiros e operários nos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Segundo dados divulgados pela Fieb, até novembro o saldo negativo já chegava a 10,3 mil matrículas em comparação com o mesmo período do ano passado.

Até o final do ano, a previsão é a de que chega a 20 mil. É um senhor desserviço.

POUCAS & BOAS

* O anúncio do fechamento da Tigre em fevereiro de 2017, indústria que fabrica tubos e conexões, em Camaçari, agitou o mundo político local. 261 trabalhadores efetivos e mais de 900 terceirizados estão ameaçados de ficar desempregados. A empresa se proclama um multinacional 100% brasileira.

* A Tigre tem quatro fábricas em São Paulo e mais em Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Alagoas, além dos EUA e quase toda a América do Sul (a exceção da Guiana e Venezuela). Em Camaçari, foca o abastecimento do Nordeste.

* Dilson Vasconcelos Soares, o Dentinho do Sindicato, também vereador eleito em Camaçari pelo PT, que é da diretoria do Sindiquímica, tenta sensibilizar as autoridades baianas a entrarem na luta para evitar o fechamento.

* O deputado José Rocha (PR) festeja a liberação de mais R$ 775 mil para a via Paralela ao Barradão, verba já disponibilizada na Caixa. Em junho, ele liberou R$ 2.359 de um total de R$ 5 milhões,

Colaborou: Joyce de Sousa

