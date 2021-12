Celebração rememora mágoas passadas

A escolha das autoridades agraciadas com a medalha em comemoração ao aniversário de 410 anos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revelou mágoas ainda vivas dentro da Corte mais antiga das Américas. Os desembargadores vetaram a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, de receber a condecoração. Ela estava, inicialmente, na lista dos indicados para receber a homenagem, assim como o governador Rui Costa, o vice-governador João Leão e o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, em uma sessão fechada, na qual os desembargadores aprovaram quem teria direito a ser condecorado, o nome de Eliana foi riscado da lista.

Segundo fontes com trânsito na alta cúpula do Judiciário baiano, o motivo de a ex-ministra ter se tornado “persona non grata” entre os magistrados remonta a 2013. Na época corregedora nacional do Conselho Nacional Justiça (CNJ), a hoje advogada esteve envolvida na abertura de processo administrativo contra os desembargadores Mário Alberto Hirs e Telma Britto para apurar denúncias de que os dois seriam coniventes com irregularidades em pagamentos de precatórios. Ainda naquele ano, os magistrados chegaram a ser afastados dos cargos pelo CNJ – na época, Mário era presidente do TJ-BA. Ambos só voltaram ao Tribunal em 2014, por força de liminar do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2017, o CNJ acabou absolvendo os dois por falta de provas. Mas ficaram arestas entre desembargadores e a ex-ministra que até hoje não foram aparadas.

Divergências – A sessão para escolha dos condecorados foi tensa. Houve quem discordasse, por exemplo, de dar medalha a Jair Bolsonaro. Ontem, o presidente do STF, Dias Toffoli, recebeu a homenagem.

Desvinculação do orçamento

Prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto vê com bons olhos a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de enviar ao Congresso uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para desvincular o orçamento. No entanto, ele defende que o texto não pode abrir mão de uma coisa: de continuar estabelecendo percentuais mínimos de aplicação orçamentária em saúde e educação.

– Não podemos abrir mão de ter esse mínimo constitucional. É fundamental que haja preservação de recursos para educação e saúde.

Para Neto, a PEC daria ao Congresso a oportunidade de fazer um orçamento “mais realista” e de evitar que o Executivo o maneje da forma que quiser.

Operação nos postos

Quatro interdições de bico de bombas de combustíveis, por estarem indicando preços acima do estabelecido, e uma por problema de qualidade, com total de 3.832 litros de gasolina impróprios para utilização nos veículos automotores. Este é o resultado parcial da operação deflagrada pela Coordenação Nordeste da Agência Nacional de Petróleo (ANP) na Bahia. Os números são considerados “pequenos”, pelo coordenador dos trabalhos, Noel Moreira, mas podem crescer porque novos postos ainda serão visitados. No balanço mais recente divulgado ontem, no Posto-Escola do bairro do Stiep, Moreira informou que os agentes haviam coletado material e vistoriado equipamentos em 110 postos de 30 municípios baianos.

– Nos nove estados do Nordeste, estamos com 210 fiscais, e já flagramos situações diversas como recepção de carga de combustível roubada, em Pernambuco – disse.

Até a tarde de ontem, foram 1.107 bombas verificadas e 510 testes de qualidade. A operação também tem perfil educativo: o consumidor é orientado a verificar, ele mesmo, a qualidade do etanol, pela coloração e nível do limite indicativo com um traço vermelho, visível no recipiente onde fica o combustível. O cidadão pode ajudar, também, se verificar que o mecanismo de injeção eletrônica acusa alguma anormalidade logo após o abastecimento. Basta ligar 08009700267.

Consumidor – A operação, iniciada segunda-feira (11), é comemorativa do Dia do Consumidor (15 de março). Na Bahia são 30 os municípios visitados pela ANP. O estado possui aproximadamente 2 mil postos de combustíveis, que recebem visitas surpresas. Há estabelecimentos reincindentes em irregularidades, mas pelas características do abastecimento fica difícil comprovar a intenção de adulterar o combustível.

