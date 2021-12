Cedraz denunciado por tráfico de influência

O baiano Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), seu filho, o advogado Tiago Cedraz, e outras duas pessoas foram denunciadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) por tráfico de influência. Eles são acusados de negociar e receber dinheiro da UTC Engenharia para influenciar o julgamento de processos sobre a Usina Angra 3 que tramitam no TCU. O valor total do contrato é de cerca de R$ 3,2 bilhões, montante que seria pago ao consórcio vencedor, que tinha entre os integrantes a construtora UTC. A denúncia foi encaminhada ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin. As investigações têm como base a delação do ex-presidente da UTC Ricardo Pessoa.

Na peça, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, detalha o processo de apuração e as provas reunidas pelos investigadores, como elementos que comprovam a entrega de dinheiro em São Paulo, na sede da UTC, e em Brasília, no endereço onde funciona o escritório de Tiago Cedraz. Cruzamentos entre os registros de viagens, entrada dos envolvidos na sede da empresa, tabela de pagamentos apresentada pelo colaborador e documentos apreendidos no escritório do advogado também confirmam a relação entre Ricardo Pessoa e Tiago Cedraz. Segundo as investigações, o primeiro acerto foi firmado em 2012 e os pagamentos – feitos de forma parcelada e em espécie – ocorreram até 2014. No total foram pagos

R$ 2,2 milhões, ao longo do período de tramitação dos processos.

Defesa

Em nota, a defesa de Aroldo e Tiago Cedraz informou que recebeu a denúncia com “surpresa e indignação” e que, ao longo do processo, irá demonstrar a “lisura” dos dois.

“O mais importante é investigar onde estão sendo produzidas essas notícias falsas, quem está pagando. Há sinais claros de algum tipo de coordenação entre as fábricas de notícias falsas e a distribuição”

Passaporte em Barreiras

Uma unidade de atendimento da Polícia Federal para emissão de passaporte foi entregue esta semana em Barreiras, para atender moradores da região oeste da Bahia. Com capacidade inicial de acolher 10 pessoas por dia, a unidade funciona dentro do SAC Barreiras, mas os agendamentos devem ser feitos por meio do site da Polícia Federal (PF). “O serviço era aguardado com ansiedade, pois até ontem o cidadão precisava fazer duas viagens com distância mínima de 600 km para obter o documento”, disse o professor universitário Antônio Pedreira, lembrando que a primeira viagem era para a solicitação e a segunda para fazer a retirada do passaporte. A unidade é fruto de parceria entre a PF e a Secretaria Estadual de Administração, por meio da Rede SAC.

Remoção de conteúdo falso

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu prazo de 48 horas para que o Facebook remova um conteúdo falso que afirma que o candidato Fernando Haddad (PT) teria dito que a campanha precisa intensificar a disseminação de fake news contra seu concorrente Jair Bolsonaro (PSL).

A decisão do ministro Carlos Horbach acolheu apenas a retirada de uma das mais de duzentas postagens contestadas pelo PT. Em sua decisão, Horbach coloca que o atendimento integral quanto à retirada dos conteúdos se configuraria como censura, já que eles representariam a opinião dos que os compartilham:

– Tal circunstância esvazia o potencial lesivo dessas postagens, o que igualmente recomenda a preservação da liberdade de expressão no âmbito da internet – registrou o ministro do TSE.

adblock ativo