Cavalo Marinho: três devem ser indiciados

O inquérito aberto pela Marinha para apurar as causas e responsabilidades pelo naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, cujo resultado será apresentado nesta terça-feira, 23, vai pedir o indiciamento de três pessoas, apurou esta coluna. A fonte da TP não entrou em detalhes sobre representantes de quais instâncias (empresa, poderes públicos ou Marinha) serão atingidos.

A TP também apurou que o Almirante Almir Garnier Santos abre a apresentação que acontece às 9h30 na sede do Distrito Naval, no Comércio, para em seguida, ser conduzida pelo Comandante Silva Reis, da Capitania dos Portos. Logo após, haverá a coletiva. O processo será encaminhado para o Tribunal Marítimo, no Rio.

No dia 27 de agosto de 2017, a lancha Cavalo Marinho I naufragou na Baía de Todos-os-Santos, ceifando a vida de 19 pessoas. A empresa proprietária da lancha é a CL Transporte Marítimo. A fiscalização do sistema de travessia cabe à Agerba.

Energia solar em Barreiras

O município de Barreiras deve receber investimento das empresas de produção e venda de energia solar Sandylon Investiments e Steelcons, que pretendem instalar planta na região.

Em reunião, ontem, com o prefeito Zito Barbosa, os empresários, que buscam incentivos do poder municipal, disseram que a previsão é a de que sejam investidos cerca de R$ 350 milhões. A expectativa é que em janeiro de 2019 as obras sejam iniciadas.

Um dos focos de venda da energia são os grandes projetos para industrialização da produção agrícola regional. Na fase de construção do projeto a estimativa é gerar cerca de 350 empregos diretos.

Estou pedindo uma prova há tanto tempo, podem ir à TV me desmoralizar. Gostaria que eles pedissem desculpas a mim. Fico pensando nesse negócio de candidatura, de inocência, quero que eles peçam desculpa Estou pedindo uma prova há tanto tempo, podem ir à TV me desmoralizar. Gostaria que eles pedissem desculpas a mim. Fico pensando nesse negócio de candidatura, de inocência, quero que eles peçam desculpa

A cicatriz do bambuzal

Pelo que oficialmente se contabilizou, as 11 touceiras de bambu extraídas representariam 0,19% do belíssimo conjunto de plantas que sombreiam a entrada e a saída de um dos mais agradáveis acessos de aeroporto de que se tem notícia no mundo – sem exagero –, o de Salvador.

Não seria o caso de quantificar. Primeiro, porque se uma parte é retirada, qualquer que seja ela, o todo já não é.

Por menor que seja o rasgo, altera a obra com sua cicatriz a latejar, qualitativamente, enquanto os outros 99,81% de semicompletude permaneceria relacionada à ideia de um bambuzal pleno.

O valor desenvolvimento se diz mais relevante que beleza, harmonia, natureza, cosmo ou qualquer outro das origens gregas.

Futuro dos transportes

Pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) apontou que cerca de 50% dos brasileiros preferem fazer compras utilizando táxis ou transporte por aplicativo. Destes, 65% preferem os aplicativos por uma questão de preços.

Conectados – O estudo indica uma evolução do comportamento dos consumidores, que se utilizam da rede para se manterem conectados e a usam em benefício próprio.

O transporte coletivo já é realidade, e para o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizzaro, faltam políticas públicas e investimentos concretos para incentivar a qualidade na modalidade.

Falta de investimento – A integração dos modais é o que garantirá ganho de tempo e esvaziará, em parte, as ruas do País, que priorizou o transporte rodoviário, mas esqueceu-se, por décadas, de investir, de maneira séria, em outros tipos de deslocamento urbano.

POUCAS & BOAS

* Com inscrições abertas na Escola Estadual José Américo de Araújo, o curso técnico em Agropecuária com foco na Aquicultura e Pesca está movimentando a cidade de Itaetê, na Chapada Diamantina. É o primeiro curso na cidade de educação profissionalizante nesta área e, por isso, está mobilizando os jovens da região. O município é conhecido principalmente pelos seus atrativos turísticos, como o Poço Encantado e a cachoeira do Herculano.

Regina Bochicchio, Miriam Hermes, Paulo Leandro e Eric Ulbrich

adblock ativo