Caso de Marta Suplicy cria expectativa jurídica

A senadora Marta Suplicy (SP) saiu do PT dizendo não ter como conviver com os escândalos de corrupção envolvendo o partido. O PT, por seu turno, decidiu pedir o mandato dela na Justiça com a alegação clássica: infidelidade partidária.



Eis a questão: indignar-se com corrupção é motivo de constrangimento partidário?



Na doutrina da fidelidade até agora praticada, um tanto caolha porque só vale para quem tem mandato, ressalte-se, os constrangimentos justificáveis são aqueles em que a cúpula muda de lado e o detentor do mandato fica na difícil situação de passar a ser governo após ter fixado posição como oposicionista ou vice-versa.



O caso da senadora paulistana é absolutamente atípico. O mundo político diz estar em expectativa com mais esse subproduto da Lava Jato. Como ela ainda tem quatro anos de mandato, haverá tempo de sobra para vermos o desfecho.

Sérgio Carneiro fora - Sérgio Carneiro, filho do ex-governador João Durval Carneiro, está fora do PT. Entregou a carta pedindo a desfiliação ao presidente do PT de Feira de Santana ontem pela manhã. Em entrevista ao radialista Joilton Freitas, do programa Rotativo News, da Rádio Sociedade de Feira, ele negou que o motivo seja as suas históricas divergências com o deputado Zé Neto, líder do governo na Assembleia.



Disse que foi uma questão pessoal.

Efeito cascata - Na real, no ano passado, quando João Durval anunciou apoio a Paulo Souto, a insatisfação petista respingou em Sérgio. Se já nada tinha com Jaques Wagner, muito menos com Rui Costa.

O nó da questão

Aliado de ACM Neto, o vereador Joceval Rodrigues defende a fusão do PPS, o partido dele, com o PSB, mas adianta que não tem intenção de mudar de lado.

Lembra que os dois partidos apoiaram Aécio Neves no segundo turno presidencial. E que a senadora Lídice da Mata, tradicional aliada do PT no plano federal e local, é que terá que rever as posições políticas.



- Interessante vai ser quando Roberto Freire, contumaz crítico dos governos petistas, estiver na Bahia.

João de volta

Já o ex-prefeito João Henrique, o outro filho de João Durval, agora estudante de direito da Ucsal, está de volta à cena.

Protocolou ontem no Ministério Público uma representação contra os reajustes da energia (11,43%) e da água (9,97%).

Ele acha que tem chance de ser acatado.

Universo estreito



Há um detalhe curioso no colégio eleitoral da disputa pela presidência da Federação da Agricultura da Bahia (Faeb): são 86 sindicatos aptos a votar, com direito a um voto cada. Como as chapas devem ter 32 membros, é impossível haver três chapas.

E duas, se forem formadas, em tese vão disputar apenas 22 votos.

Encolhimento - Wilson Cardoso, pecuarista e prefeito de Andaraí, que decidiu peitar o presidente João Martins, há 15 anos no cargo, diz que o 'encolhimento' do eleitorado foi proposital para facilitar a dominação:

- A Bahia já teve mais de 200 sindicatos rurais (patronais). A maioria foi extinta por falta de apoio da Faeb.

A Faeb controla algo em torno de R$ 33 milhões por ano do Senar.

Parque olímpico



O secretário Álvaro Gomes (Esportes e Trabalho) diz que luta contra a escassez de recursos, mas até o final do governo pretende assegurar, junto ao Ministério dos Esportes, a construção do Parque Olímpico de Pituaçu. Ele afirma que o primeiro passo é construir o ginásio olímpico, mas vislumbra na área do Estádio de Pituaçu a grande porta para o atletismo na Bahia.



Após a reinauguração da Fonte Nova, Pituaçu ficou meio elefante-branco.



POUCAS & BOAS

Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, do STF, vai receber sexta (10h), na Assembleia, o título de Cidadão Baiano. A deputada Fabíola Mansur (PSB), autora da iniciativa, diz que ele foi fundamental em questões polêmicas, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o uso de células-tronco em pesquisas.

A desconstrução de um sonho é o livro que o médico psiquiatra Paulo César Sampaio lança quinta (19h30) na Associação Bahiana de Medicina (ABM-Ondina). Baiano de Ibicaraí radicado em São Paulo, ele relata na obra os palcos de horrores a que são submetidos doentes mentais que cometem delitos.



Recuperada no governo Jaques Wagner, a BA-120, que interliga Gandu e Ibirataia, nem parece que recebeu melhorias. É buraco de ponta a ponta. Os usuários dizem que o perigo é duplamente perverso: além de acidentes e assaltos.



Mesmo com pouca água, apenas 20% da sua capacidade, a Chesf decidiu aumentar a vazão da Barragem de Sobradinho de 1.100 metros cúbicos por segundo para 1.500. É uma tentativa de dissipar a mancha preta (formada por algas) no rio à jusante da Barragem de Xingó, que também teve a vazão ampliada.

E por falar em água, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados lança amanhã o estudo Instrumentos de gestão das águas", relatado pelo deputado baiano Félix Mendonça Júnior (PDT). Ele diz que o trabalho é de suma importância para evitar a falta de água e enchentes.

Cristão-novo na base do governo, o prefeito de Irecê, Luizinho Sobral, que mudou de lado junto com o PTN, é um dos mais empolgados para fazer uma das policlínicas propostas por Rui Costa. Ela já reuniu 11 prefeitos da região e diz que quer sair na frente por achar a ideia boa.

Kenya Felicissimo, dentista do sono, realiza hoje (9h), no Sest Senat (Pituba), a palestra voltada para trabalhadores do setor de transportes, especialmente motoristas. A ideia é dar dicas aos profissionais do volante para evitar riscos no trabalho por causa do sono.

