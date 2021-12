Caso de Lúcio e Job, a nova tristeza no PMDB

Tentando renascer depois do escândalo dos R$ 51 milhões, o PMDB baiano sofreu outro baque. O depoimento de Job Brandão, dizendo que o deputado Lúcio Vieira Lima ficava com 80% dos R$ 14,3 mil que ele ganhava, deixou os peemedebistas, especialmente os mais próximos dos Lima, à beira da depressão.

Mesmo os que ainda admitiam votar em Lúcio em 2018 jogam a toalha: 'Ficou difícil'.

Eles avaliam que o voto em Lúcio ficaria muito caro, por conta do efeito dos R$ 51 milhões associado ao desgaste que o caso provocou. E admitem: o caso de Job foi pior, porque agrega a exposição da mesquinhez.

Eles, que dizem ter apreço pela dupla Geddel e Lúcio, têm a convicção de que se Lúcio perder a eleição em 2018, perde por tabela o foro privilegiado. E terá sérios problemas, agora agravados pelo caso Job.

Enfim, como diz um deles: 'Não há nada ruim que não possa piorar'. Piorou.

Tudo manso

Do deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, sobre o momento:

– Está tudo manso. Tão manso que dá até para desconfiar. Quando a oposição está calada, pode estar se articulando melhor.

Efeito tragédia 2

Como no feriadão do Dia da Criança, o de Finados também deu mais movimento do que o ano passado no ferryboat.

De 1º a 7 de novembro, o período avaliado deu 15.507 carros em 2016 e 18.060 este ano, 16,46% a mais. E passageiros, 96.358 contra 124.708 de agora, ou 29% a mais.

Peter Ude, diretor institucional da Internacional Travessias, diz que há de se considerar que em 2016 os feriados caíram numa quarta e este ano numa quinta:

Mas tem também os passageiros que correram das lanchas de Mar Grande.

Tem que deixar decantar. Deixar as pessoas se defenderem Tem que deixar decantar. Deixar as pessoas se defenderem

Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar, porque eu sei quem é... é preto. É coisa de preto! Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar, porque eu sei quem é... é preto. É coisa de preto!

Nilo no PSB

É quase certo que Marcelo Nilo, ex-presidente da Assembleia, vai deixar o nanico PSL para se filiar ao PSB da senadora Lídice da Mata.

Um probleminha à vista: caso Lídice não tenha vaga no Senado, disputaria uma vaga na Câmara, o que daria perigosa concorrência interna no partido.

O PSB só tem hoje o deputado Bebeto Galvão e passaria a ter mais dois fortes.

Sem chance - Aliás, Marcelo Nilo, ainda chateado para o escanteio a que foi jogado depois que deixou a presidência da Assembleia, num dos encontros com Lídice jogou um balde de água nas pretensões da senadora de disputar a reeleição:

– Lídice, você não vai ser candidata. Sabe por quê? Porque você não trai. É como eu. Não trai, já está na mão, não tem vez.

Mal-intencionado

Veja como nossos políticos são pródigos na produção de maus exemplo. Em dezembro passado, a Câmara de Cruz das Almas aprovou projeto de resolução que acabou a reeleição para presidente.

Do início do ano para cá, imenso tiroteio interno acabou com a saída de Edson Ribeiro (DEM) da presidência. Semana passada, o novo presidente, Renan de Romualdo, junto com outros sete colegas (a Câmara tem 15), apresentou e aprovou uma resolução que reinstitui a reeleição. Renan é um homem que pensa no futuro. Dele, é claro.

POUCAS & BOAS

O deputado José de Arimatéia (PRB), que é pastor da Igreja Universal, cumpre o calendário das datas marcantes sobre a herança afro na Bahia, mas trilhando caminho próprio: presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, promove hoje audiência pública para debater a problemática da anemia falciforme.

A secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) realiza dia 22 no Fiesta o Fórum de Hotelaria e Turismo da Bahia, com o tema Inovação e Sustentabilidade. É claro que o centro de convenções do Aeroclube anunciado por ACM Neto está em pauta.

Líderes de Correntina, no oeste baiano, lamentam que o município, grande produtor de soja, só entra na mídia por coisa ruim. No mês passado cinco dos 13 vereadores foram presos acusados de fraudar licitações. Agora vem o episódio da invasão da Fazenda Igashi.

O encontro do PSC que terá como estrela Paulo Rabello, o presidente do BNDES, que aqui virá com bossa de presidenciável, será dia 18 e não 28, como divulgamos na coluna de ontem.

