Case de Salvador é problema permanente

A intensificação do debate sobre a redução da maioridade penal trouxe à luz outra discussão: as unidades de internação. Estes abrigos são destinados à aplicação de medidas socioeducativas para jovens infratores.



A Bahia tem 642 jovens internados. A capacidade das quatro casas de internações, no entanto, é bem menor, algo em torno 400.

O pior é que as condições são precárias, a exemplo da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Salvador. Reconhecidamente um local que não reúne as condições para o cumprimento das medidas socioeducativas.



Desde o primeiro ano de governo Jaques Wagner, existe a promessa de derrubada do Case Salvador, mas até hoje nada saiu do papel.

Não bastassem os problemas de estrutura, Regina Affonso, diretora-geral da Fundac, diz que essa Case tem uma média de internações provisórias e medidas de internação superior a 300 jovens, e a capacidade, se cumprida a regra, seria para 90.



— No mínimo teremos que construir mais três unidades.



O fato é que não há um preparo para atender a essa demanda crescente no Brasil, e colocar jovem na cadeia comum não parece ser a medida mais eficaz.



Começando a pagar



A dívida do último ano do governo Jaques Wagner com as prefeituras, relativa ao cofinanciamento de 557 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), começou a ser paga nos últimos meses. Já foram quitados R$ 3,6 milhões de 'restos a pagar' . Em agosto, outros R$ 5 milhões, referentes a débitos de exercícios anteriores (DEA), serão depositados nas contas das prefeituras. Ainda quanto ao DEA, faltarão R$ 13 milhões pendurados para Rui pagar.



Não fecha — Embora os prefeitos estejam comemorando o dinheiro que vai entrar em agosto, eles já foram informados que uma parte dos compromissos será honrada apenas em 2016. A previsão é que, do DEA total, algo em torno de R$ 6 milhões sejam cobertos no ano que vem.

Ao todo, o governo promete investir R$ 62 milhões no cofinanciamento.

"Tem que punir com muito rigor; as punições para outros crimes aumentam e não acontece o mesmo com a corrupção. Só temos que distinguir os bons políticos do maus"



Afonso Florence, deputado federal do PT, ao defender a ampliação das penas para corrupção em declaração para o Bocão News.

Antes do PDDU



O colégio de líderes da Câmara Municipal se reúne hoje para decidir a pauta para os meses de julho e agosto. A missão é adiantar todos os projetos de interesse dos vereadores, porque o PDDU chegará até o dia 10 de setembro. Quando o Plano Diretor estiver na agenda, nada mais entrará.



Aladilce (PCdoB) diz que o PDDU é coisa complexa e que a experiência da gestão de João Henrique não pode ser repetida.



— Se todo o protocolo for cumprido, acredito que não vota nem este ano. Mas vamos aguardar.



A conta do cidadão



A prefeitura de Salvador se colocou à disposição do Agerba para discutir a integração dos ônibus metropolitanos. A partir de hoje, o reajuste de 8,45% na tarifa está valendo. Com isso, quem precisa pegar dois ônibus terá que pagar ainda mais. O assunto não foi tratado e o governo diz que quando o metrô estiver pronto haverá a integração, contudo, até lá, é o cidadão que paga a conta.



A passagem de Camaçari para a Estação da Lapa vai custar R$ 4,8 (custava R$ 4,35) e, se a pessoa precisar pegar outro ônibus, pagará mais R$ 3.



Antigos — A média de "idade" dos ônibus que fazem as linhas metropolitanas é de oito anos. Ou seja, zero conforto para quem vai pagar ainda mais caro pelo serviço.



Pesquisa negativa



O Índice de Confiança do Empresário Industrial divulgado pela CNI na última sexta aponta para um cenário desolador. No Brasil, de 0 a 100, a confiança dos empresários marcou 37,2 pontos neste mês de julho. No mês passado era 38,9. Para se ter uma ideia de como a sensação de pessimismo é grande, em julho de 2011, primeiro ano do governo de Dilma, o porcentual era 57,8.



No Nordeste, o índice chegou a 60,3 em julho de 2011 e agora caiu para 41,1 pontos.



Ciúmes no Planalto



O 'fogo amigo' anda solto em Brasília e o ministro da Defesa, Jaques Wagner, tem sido alvo de aliados do ministro-chefe da Casa Civil, Aloízio Mercadante. Ao menos é o que pensam as pessoas próximas ao ex-governador da Bahia. Toda vez que a liderança do paulista é questionada ou que aparecem notícias ruins contra ele, algo é publicado a respeito de Jaques Wagner. Na última semana, saiu que Lula estaria achando o ministro apático e escondido.



POUCAS & BOAS

Os deputados estaduais estão colocando o pé na estrada para visitar as bases eleitorais no período de recesso. Nos municípios do interior todos estão ouvindo queixas dos aliados pela fato de o governo não ter obras grandes. Um dos deputados diz que tem cumprido a recomendação do senador Otto Alencar (PSD). Quando não tem obra, a palavra amiga ajuda. Ajuda, mas não basta.

A cúpula do PSDB da Bahia confirmou a pré-candidatura do deputado estadual Augusto Castro para a prefeitura de Itabuna. O parlamentar está confiante diante das recentes pesquisas que tem à disposição. No entanto, engana-se quem se apega a pesquisa neste momento

O governo estadual comemora o resultado de uma pesquisa feita neste mês. De acordo com a Serin, 25% dos estudantes das universidades estaduais, algo em torno de nove mil, são oriundos de famílias beneficiadas por programas sociais como o Bolsa Família. Josias Gomes diz que este é um dado fundamental para a mudança de paradigma no país. Ele promete concluir o projeto que dará bolsas complementares para esses estudantes no próximo mês.

Marcelo Nilo vai a Brasília nesta semana para entregar parte das assinaturas que prometeu a Cleovan Siqueira, responsável oficial pela criação do PL. O presidente da Assembleia ainda não tem o número prometido (50 mil), mas está com todo o "time" em campo para chegar a pelo menos 40 mil. A Serin prometeu ajudar.

Colaborou biaggio talento

