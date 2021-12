Casa Nova é líder em ovinos e caprinos

O município de Casa Nova, no Norte do Estado, passou à liderança absoluta entre os produtores de ovinos do País, com 442 mil cabeças, conforme anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O bom desempenho dos produtores casa-novenses ajudou a Bahia a alcançar a marca de 4,2 milhões de animais, o maior aumento do rebanho desde o ano de 1976. O segundo lugar, entre os principais criadores baianos, está com Juazeiro, com 250 mil ovinos, o quarto maior rebanho do País, empatado com o município de Remanso.

Casa Nova também está no topo da criação de caprinos, alcançando 510 mil cabeças, mais do dobro em relação ao segundo colocado na Bahia e terceiro no Brasil, Juazeiro, com 246,8 mil animais. Além da liderança na ovinocaprinocultura, a Bahia ampliou a criação de porcos, com 1,1 milhão, superando sete anos consecutivos de números negativos no Estado. Já a produção de leite, segundo os dados do IBGE, vem crescendo desde 2013, alcançando a média de 1,13 mil litros por vaca ordenhada nas regiões produtoras do Estado.

Os números foram divulgados pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb). A sequência de bons resultados nos dois setores vem alegrando os produtores liderados pelo presidente Humberto Miranda.

Doenças – As doenças virais mais comuns e perigosas para o êxito da criação de suínos estão entre as preocupações da Faeb, a fim de contribuir para manter o crescimento do rebanho em boas condições de abate e comercialização. A Bahia passou por sete anos de queda na estatística da suinocultura e para manter, a partir de agora, a recuperação, o controle das doenças é item decisivo. Associações da área estão unidas na disseminação de informações e redução de riscos.

“Há muitos anos ouvi um oficial de Marinha falar da teoria do canivete. Temos que ter o nosso canivete. O grandão vem aqui,

mas vai tomar uma canivetada na barriga e vai sangrar”

Hamilton Mourão, presidente da República em exercício, defendend0 que o Brasil tenha uma força militar de dissuasão para garantir a sua soberania.

Casa Nova é líder em ovinos e caprinos | Foto: Divulgação/ATarde

Legislação trabalhista

A reforma da lei trabalhista é o principal destaque da pauta de debates do 25º Simpósio Intersindical de Negociações Coletivas das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão e Artefatos (Sinpel), programado para amanhã e sexta-feira em Salvador. São aguardados para o encontro, sediado em um hotel do bairro de Itapuã, executivos de grandes empresas nacionais e internacionais, além de lideranças sindicais e da indústria.

A chamada “modernização” da legislação trabalhista estabeleceu alterações com as quais o setor produtivo está aprendendo a lidar. Entre elas, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical implicou na necessidade de autorização prévia, expressa e individual, em vez da antiga imposição automática do débito.

Primavera e negócios

A 3ª edição do Festival Primavera de Negócios e Entretenimento começa hoje no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras, com a expectativa de promover o aquecimento da economia na região oeste da Bahia. Com a proposta de reunir empresas da indústria, comércio e serviços, bem como os segmentos da gastronomia, lazer e artesanato, o evento também visa a disseminação de conhecimento com palestras técnicas. A estimativa é reunir 40 mil pessoas. O festival é organizado pela prefeitura local, com parceria de empresas privadas, do Sebrae e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Entre as atrações de projeção nacional estão a cantora Vanessa da Mata, dia 27, e Geraldo Azevedo no encerramento, dia 28.

POUCAS & BOAS

Estudantes de Jornalismo de cinco instituições de Salvador participaram de uma visita às lavouras e estruturas de apoio à atividade algodoeira na região oeste do estado, a convite da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Os 120 acadêmicos conheceram os elos da cadeia produtiva da fibra, com a intenção de produzir matérias nos formatos impresso e televisão, para inscrição no Prêmio Abapa de Jornalismo na categoria Jovem Talento. Participaram da visita ao oeste estudantes de comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Unijorge, Unifacs, Centro Universitário Estácio da Bahia e FTC.

Os 58 anos de emancipação política de Itaetê são comemorados hoje com feriado municipal, eventos cívicos, missa e festa na praça 25 de Setembro.

adblock ativo