Cartórios continuam sendo um problema

A autorização para a privatização dos cartórios extrajudiciais da Bahia completa quatro anos em setembro. Nesse tempo todo pouca coisa mudou, e o resultado está longe de ser bom. Dos 1.390 cartórios, apenas 264 foram privatizados. Destes, 16 em Salvador e 248 no interior.

Neste cenário, o Tribunal de Justiça da Bahia tem feito investimentos modestos, para não dizer nenhum. Há aí uma compreensão de que a verba deveria sair da própria Corregedoria de Justiça, mas o impasse prejudica mesmo quem precisa dos serviços cartoriais.

Além da população, os servidores que trabalham nos cartórios se queixam da falta de manutenção nos equipamentos. Computadores quebrados, cadeiras danificadas e todo tipo de material falta. A situação é complicada e, ao que parece, não tem data para melhorar.

Triste Bahia.

Herança pouco dita

O governo do estado não estabeleceu um cronograma para o pagamento de cerca de R$ 16 milhões que deveriam ser repassados a mais de 200 prefeituras baianas no ano passado. O dinheiro é referente ao Programa de Aquisição de Alimentos e Leite. Os gestores municipais dizem que apenas eles estão arcando com as despesas e que o dinheiro deveria ser depositado trimestralmente. Para piorar, a primeira parcela de 2015 está atrasada, mas esta o secretário de Desenvolvimento Social, Geraldo Reis, diz que começa a pagar ainda em maio.

Ilhéus e Itacaré fora da BTS

O governo estadual teve que retirar Ilhéus e Itacaré do projeto de requalificação da Baía de Todos-os-Santos que será financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A saída das duas cidades colocou o projeto de novo no eixo, mas ainda resta acertar os ponteiros na distribuição dos US$ 84 milhões.

Em meio à crise, Rui Costa quer colocar parte do dinheiro em obras de infraestrutura. Terá que tirar dinheiro de programas como o de qualificação de mão de obra para colocar em obra. Se tudo der certo, o governo assina em junho.

Instância suprema

O monsenhor Rodrigues, ao celebrar missa na Igreja Senhor dos Passos, em Feira de Santana, na última quinta, voltou a criticar os vereadores da cidade. Disse que, mesmo após tê-los chamados de ladrões, nenhum se defendeu. Após o "sermão" do sacerdote, um fiel questionou:

- Será que vão fazer abaixo-assinado para pedir ao papa Francisco para excomungar o padre?

Hospitais saem da UTI

A Sesab abriu o edital para seleção pública dos novos administradores dos hospitais da Criança de Feira de Santana e de Juazeiro. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) deixará a gestão dos dois no próximo dia 30.

Este contrato será fechado para 180 dias em caráter emergencial. O critério será o menor preço.

Custo saúde - A estimativa é que o custo fique em R$ 4 milhões mensais para o da Criança. Antes, a secretaria pagaria R$ 5,5 milhões por mês. Dos 282, apenas 154 serão utilizados. Já o de Juazeiro subiu de R$ 3,1 milhões para R$ 3,8 milhões. Isso porque houve a correção da inflação e as metas foram jogadas para cima.

Agora resta saber se a população terá uma atendimento digno. Algo difícil nestes tempos.

Antes da chuva

As chuvas chegaram a algumas regiões do sertão baiano. A deputada estadual Fátima Nunes (PT) comemorou o fato de o governo ter conseguido distribuir as sementes antes da breve temporada de chuvas. Diz que foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu.

Em tempos de notícia ruim, essa é uma para Rui comemorar.

POUCAS & BOAS

Na próxima quinta-feira será lançado o livro Estudos de Tutela Constitucional do Processo, às 19h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A publicação é assinada por 14 autores.

Nesta semana vai ao ar o programa partidário do PMDB da Bahia. A direção da legenda promete trazer para as inserções o que chamam de "estelionato eleitoral" promovido nas campanhas eleitorais do PT. Dizem que apresentarão casos como o da ponte Pontal-Ilhéus, que foi prometida e até agora não cumprida. Os deputados estaduais do partido terão destaque, assim como o cacique Geddel Vieira Lima, que não poderia ficar de fora.

O ministro da Defesa, Jaques Wagner, anunciou na última semana que o orçamento para a área de Segurança durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro será de R$ 200 milhões este ano e mais R$ 106,8 milhões no próximo. Neste dinheiro não haverá contingenciamento. Ao todo, a operação vai envolver 37 mil militares.

Nesta semana será iniciada a votação da reforma política. Poucos acreditam que o relatório elaborado pela comissão constituída para esta finalidade na Câmara dos Deputados seja aprovado. Neste caso, item por item será apreciado pelo plenário e poucas propostas devem receber os 308 votos necessários.

A relação entre políticas urbanas e racismo em Salvador será o tema central da nova edição do projeto 'A Cidade que Queremos', que acontece hoje, das 18h às 21h30, no Centro de Estudos Afro-Orientais, no bairro 2 de Julho. Os debates serão mediados pela urbanista Glória Cecília, pesquisadora do Grupo Lugar Comum da Ufba. Luiz Antônio de Souza, professor da Uneb; Valdecir Nascimento, coordenadora-executiva do Instituto da Mulher Negra Odara; e Aline Santos e Hamilton Borges, integrantes do Movimento Reaja ou será morto, reaja ou será morta participam das discussões. Também estão previstas intervenções poéticas, com o Sarau da Onça e fotografias de Antonello Veneri.

*Colaboraram Thiago Conceição e Luiz Tito

