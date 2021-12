Carro do ovo volta em uma semana

Dentro de uma semana o carro do ovo volta a circular normalmente. A boa notícia para quem curte omelete, ovo estrelado, cozido na casca ou misturado na farofa, foi divulgada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda. É o tempo estimado para as galinhas voltarem a por ovos normalmente, depois da dieta forçada pelo desabastecimento de ração. A média é de 85 ovos por dia a cada 100 galinhas de postura.

Miranda destacou a união entre os 280 produtores baianos para reduzir os danos provocados pelo movimento dos caminhoneiros. O paliativo mais votado, no momento do desespero de não ter a necessária ração, pois não havia estoque, foi utilizar, em regime de cooperação, farelos de milho e trigo, misturados ao resto de ração que havia em estoque. Em vez de perderem 500 mil aves ao dia, os avicultores perderam pouco mais de 100 mil. Miranda explica:

– O ciclo do frango é de 40 dias e o desabastecimento chegou de surpresa para todos nós, prejudicando o desenvolvimento das aves. Assim, para que o frango chegue a pesar a média de 3 quilos e meio, é preciso agora retomar o ciclo, por isso é prudente calcular que a produção só vai normalizar-se completamente dentro de mais de um mês, a partir de agora, com os novos pintos, e contando com a volta completa do abastecimento.

Regiões – Segundo o presidente da Faeb, as principais regiões produtoras são o Baixo Sul, com destaque para Santo Antônio de Jesus, o Oeste, e a região no entorno de São Gonçalo dos Campos, próximo a Feira de Santana. A cadeia produtiva do frango tem tido desenvolvimento mais acelerado, saindo de um frigorífico de grande porte para 12 ligados aos grandes grupos de processamento.

TCE é destaque

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) foi destaque elogioso em estudo do BNDES, publicado em revista da instituição, no qual a corte é vista como exemplo de fiscalização comparado a outros tribunais na vigilância das chamadas Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). O estudo focou os relatórios de contas de governo apreciadas em 2016, portanto, do exercício de 2015, pós-eleitoral. As DEA são o que diz o nome: dívidas de anos anteriores que não foram honradas.

O presidente do TCE, Gildásio Penedo, diz que recebe com alegria o reconhecimento do trabalho técnico que o tribunal vem desempenhando. E lembra que apesar da fiscalização exigente, cabe ao governo acatar as recomendações e ressalvas e fazer com as DEA diminuam progressivamente.

Serviço inacabado

Em entrevista ao site Acorda Cidade, de Feira de Santana, o candidato ao governo do Estado pelo partido Democratas, José Ronaldo, disse estar convicto da vitória, mesmo após pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná apontar para a reeleição do petista Rui Costa no primeiro turno. As afirmações do postulante foram criticadas pelo vereador Alberto Nery (PT), que cobrou a conclusão de projetos interrompidos na cidade quando da candidatura ao governo do ex-prefeito.

– Ao avaliar a pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, ele criticou o outro candidato falando de obras inacabadas, como o mercado do município de Mairi. Mas, ele (José Ronaldo) não falou de suas obras inacabadas e promessas de campanha não realizadas, como a construção do Centro de Esportes no Feira Tênis Clube (FTC), que prometeu e o povo de Feira de Santana está cobrando.

De acordo com o vereador, o pré-candidato do DEM também não teria cumprido promessas na área de saúde, de disponibilizar um tomógrafo móvel e ampliar o número de policlínicas.

POUCAS & BOAS

A Secretaria da Administração (Saeb) lançou edital para a realização de licitação que visa a contratação de serviço de transporte dos órgãos públicos do Centro Administrativo da Bahia (CAB). O certame será realizado no dia 12 de junho, na modalidade pregão eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br. O projeto vai centralizar o serviço de transporte do CAB e promover o uso compartilhado da frota. A economia para os cofres públicos com a medida é estimada em R$ 9,8 milhões, em 30 meses.

