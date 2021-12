Carnaval: pesquisa revela desejo do folião

Pesquisa qualitativa sobre Carnaval de Salvador encomendada pela Prefeitura ao Dataqualy, que deu voz ao folião baiano e turista, revela que o Carnaval daqui continua forte, único e especial. Mas parte da fórmula mágica vem perdendo efeito, em relação aos blocos de trios com corda. E o folião diz porquê e dá pistas para ‘reinvenção’.

O estudo trata de muitos temas da festa e é para consumo interno da prefeitura e do trade do entretenimento. Teve por objetivo subsidiar estratégias de comunicação e, indiretamente, inspira soluções.

O instituto ouviu, em setembro, foliões entre 18 e 45 anos em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Consideraram os foliões pipoca, de blocos, ex-bloco e de camarote.

Reinvenção – Esta coluna teve acesso aos seguintes dados:

1 - “A atenção dada aos trios sem corda teve aprovação total”, para locais e turistas. A 'queda' das cordas é vista como forma de aliviar empurra-empurra e diminuir a violência.

2 - O bloco ou trio com corda é visto como representativo para o Carnaval de Salvador, mas têm “fragilidades, desmotivando a adesão dos foliões: custo alto se comparado aos camarotes e, principalmente, falta de estrutura (muita gente, banheiros insuficientes, dificuldade de comprar cerveja)”.

3 - O folião destaca a “atenção exagerada do vocalista aos famosos de camarotes. A repetição dos mesmos hits, cansando e aborrecendo os foliões”, que se sentem “figurantes de menor importância”.

4 - “Falta de nomes novos para suceder as estrelas de primeira grandeza, que possam sustentar o Carnaval em cima dos trios”. E, ainda, a “invasão” do sertanejo e outros ritmos no Carnaval baiano, algo que se pode ouvir em qualquer lugar.

Trade otimista em Salvador

Glicério Lemos, da ABIH, está comemorando o aumento de ocupação em Salvador em comparação a 2016. Em 05/12 havia 30% a mais de reservas em relação à mesma data ano passado. A expectativa é fechar em 100% de ocupação no Reveillon. Em tempo: ele acaba de ser reeleito presidente da entidade para o biênio 2018/2019.

Extinção do TCM: a origem

Eis a história que chega à esta coluna:

Ângelo Coronel e Eures Ribeiro, presidente da UPB (ambos do PSD), almoçam amigavelmente com o presidente do TCM, conselheiro Francisco Netto. Isso tem uns dois meses. Conversam sobre pleito dos prefeitos baianos de flexibilização do lançamento do custo com mão-de-obra para execução programas federais (terceirizada) no limite de gasto com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal dá limite de 54% da receita de gasto com pessoal aos municípios.

Argumentam Coronel e Eures que, sobretudo em tempo de crise, fica quase impossível cumprir a norma. Com isso, o TCM rejeita as contas do gestor e o prefeito pode ficar até inelegível, sendo visto como pessoa desonesta, o que não seria verdade.

Extinção do TCM: descaso?

Durante o repasto é sugerido que bastaria ao TCM aprovar norma interna, flexibilizando gasto com terceirizados, que passaria a não ser mais lançado como ‘gasto com pessoal’. Minas e Paraná já fazem isso. Não se trataria de impunidade, mas de não penalizar gestores que não têm como cumprir a regra.

Francisco Netto teria dito que reuniria a corte para dar uma posição.

Soube da resposta? Nem Coronel. O deputado teria entendido como “descaso” do TCM, órgão auxiliar da Assembleia. Ele, então, sacou da gaveta o projeto de extinção do TCM. “Talvez o tribunal não imaginasse que Coronel tivesse a coragem de encarar, como se o TCM fosse um órgão intocável, imexível”, diz a fonte. É a história.

Urbanistas na luta

A Sociedade Brasileira de Urbanismo protocolou na Câmara Municipal pedido para que Léo Prates inclua no edital do concurso da Casa vagas para urbanistas. Diz que “a dimensão e complexidade da cidade” não devem prescindir desses profissionais.

A Bahia é pioneira no curso de Urbanismo, ofertado na Uneb. De fato é um contrasenso que nunca ocorram concursos no município ou estado que contemplem esses profissionais.

Mas não será desta vez. Prates adiantou que citou a seleção há um ano e que o pedido deveria ter sido feito antes do edital. Não há como mudar agora, diz.

POUCAS & BOAS

O prefeito ACM Neto participa desta segunda, a partir das 9h, da abertura da "Oficina sobre violência contra a mulher", promovida em parceria com o Bird dentro do projeto Salvador Social. O evento acontece no Hotel Golden Tulip.

