Carnaval movimenta R$ 561,9 milhões na Bahia

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 22, pela CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que o Carnaval de 2019 deve movimentar R$ 561,9 milhões na Bahia, resultado que coloca o estado na quarta posição no ranking nacional, atrás do Rio de Janeiro (R$ 2,1 bilhões), São Paulo (R$ 1,9 bilhão) e de Minas Gerais (R$ 615,5 milhões). Já na comparação entre os estados do Nordeste, a Bahia fica em primeiro lugar no ranking da movimentação financeira durante a folia, seguida do Ceará (R$ 320 milhões) e Pernambuco (R$ 217,6 milhões).

No total, a CNC estima que a festa de Momo movimente no Brasil R$ 6,78 bilhões, impulsionada pela combinação entre inflação baixa e dólar mais caro do que no Carnaval passado. O cenário favorece, na análise de analistas da entidade, os gastos com o turismo no território brasileiro, gerando o primeiro crescimento na receita do setor para o período festivo, após três anos de quedas consecutivas.

– Neste ano, a massa de rendimentos está mais favorável e mais pessoas estão ocupadas. Isso em um ambiente de inflação baixa e crédito mais barato, beneficia gastos não essenciais – explica Fábio Bentes, economista-chefe da confederação. Para ele, a conjuntura econômica também favorece o aumento do fluxo de turistas dentro do País.

Filhos e filhas de Marx

Simpatizantes e militantes de movimentos sociais e partidos de defesa dos trabalhadores criaram o Bloco Filhos e Filhas de Marx e vão desfilar dia 23 de fevereiro, sábado, saindo da Cantina da Lua, ao meio-dia, com repertório de músicas de origem cubana e a presença de carrinhos de café transformados em minitrios elétricos.

Repressão e ameaças de violência contra o povo para impedir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela é um ataque criminoso que viola os direitos humanos Repressão e ameaças de violência contra o povo para impedir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela é um ataque criminoso que viola os direitos humanos

Inovação na Bahia

Projetos inovadores de duas empresas sediadas na Bahia – Grupo Boticário e Priner Serviços Industriais S.A. – foram aprovados no ciclo 2018.2 do Edital de Inovação para a Indústria. Os projetos, apoiados tecnicamente pelo Serviço Social da Indústria – Sesi, foram aprovados na categoria que estimula o desenvolvimento de ideias criativas em Inovação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e em Promoção da Saúde (PS). Empresas baianas interessadas em submeter projetos na área de Inovação em Segurança e Saúde no Trabalho e Promoção da Saúde e em Inovação Setorial em Segurança e Saúde no Trabalho e Promoção da Saúde devem entrar em contato com o Sesi-BA. Mais informações pelo telefone (71) 3343-1341.

PCdoB indica nomes

O PCdoB formalizou ontem ao governador Rui Costa a indicação de três nomes para o segundo escalão do governo. A sigla apontou o ex-secretário do Trabalho Vicente Neto, Marcelo Galvão e Milton Barbosa para as superintendências dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), de Desenvolvimento do Trabalho (Sudet) e de Economia Solidária e Cooperativismo (Sesol), respectivamente. Os órgãos integram a estrutura da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, comandada atualmente pelo presidente do partido, Davidson Magalhães.

Em tempo: hoje, a ex-candidata a vice de Fernando Haddad, Manuela D’Ávila, participa em Salvador da Conferência Estadual Extraordinária do PCdoB. No evento, que acontece a partir das 9h na Faculdade de Arquitetura da Ufba, na Federação, o partido vai discutir a fusão com o PPL, o desempenho eleitoral da legenda na última eleição e a oposição ao governo Bolsonaro.

POUCAS & BOAS

O Carnaval de Ilhéus já começou e segue até o início de março com uma variedade de eventos. A novidade deste ano é que a mulherada terá um bloco só delas e hoje estreia o bloco Vaca de Divinas Tretas, desfilando na orla da Sapetinga. Hoje sai ainda o bloco As Muringuetes, de foliões travestidos de mulher. Os foliões também participam hoje e amanhã do Carnaval antecipado na avenida Sílvio Silva, com minitrio e blocos puxados por marchinhas.

Hoje tem roda de conversa e poesia na praça do Coreto (Duque de Caxias) no Centro Histórico de Barreiras, com organização da Academia Barreirense de Letras (ABL)

Bruno Luiz Santos, Miriam Hermes e Redação

adblock ativo