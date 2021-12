Carnaval é o assunto dos próximos meses

A Comissão Especial do Carnaval na Câmara de Salvador vota amanhã relatório final com sugestões para a festa de 2018, que tem início daqui a três meses e meio. O presidente Moisés Rocha e o relator Kiki Bispo estão marcando audiência com Neto e Rui, para entregarem o documento.

O consenso, após debates com os segmentos da festa, é o de que não dá para ficar como está, diz Moisés Rocha. Entre os pontos nevrálgicos estão o Carnaval do Centro – que vem desidratando em atrações e público – e a viabilidade econômica para entidades fragilizadas, os blocos de trio e afros, conta Kiki Bispo.

Tributos – Claudio Tinoco conta que, além do desconto de 2% de ISS já existente, o conceito para 2018 será o de simplificação para licenciamento das entidades carnavalescas: incentivo sobre taxas e preço público (que se paga pelo uso do espaço público).

Outra coisa é que já está em fase final o projeto para a ocupação dos espaços vagos do centro, com a escolha de atrações que possam resgatar o público dali.

2017 – A festa deste ano foi marcada pela diminuição de blocos de trio das ruas, consequente aumento de trios independentes e atrações em palcos (bancados pelo Estado e prefeitura) e ênfase ao discurso de “menos cordas” – o que, aliás, o folião gostou.

Isso revela duas coisas: baixa adesão nos blocos de trio e competição com outros estados onde o modelo de Carnaval de rua é sucesso, como Rio, São Paulo e Pernambuco. Na guerra particular entre capitais a briga é pelo patrocínio, como o de cervejarias.

Embalando isso tudo há ainda a disputa política entre Rui e Neto sobre quem é o maior dono da festa. Imagine em 2018, quando os dois devem disputar eleições.

“Quanto mais ignorarmos a ameaça, mais perigosa ela é”

Donald Trump, sobre programas nucleares do Irã

Comunicação integrada

Clínio Bastos, presidente da Associação Brasileira do Entretenimento, opina que muito importante no Carnaval 2018 será fazer uma comunicação integrada para fora do estado: não dá para a prefeitura comunicar de um jeito e o Estado de outro. O discurso das cordas, por exemplo, não foi bem compreendido por quem não mora em Salvador. E na disputa por turistas isso pesa.

Sidônio é o novo Patinhas

Foi realizado pelo marqueteiro baiano do PT, Sidônio Palmeira, o programa partidário que foi veiculado na última quinta-feira em rede nacional de TV. Sidônio, que esteve à frente das campanhas vitoriosas do ex-governador Jaques Wagner e do seu sucessor, Rui Costa, agora está com o cacife valorizado junto ao PT nacional.

O programa anterior, produzido pela Entrelinhas e veiculado em abril, recebeu críticas de petistas. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, já avisou que não renovará o contrato com a empresa, o que abre espaço para Sidônio seguir a trilha de outros dois marqueteiros baianos, João Santana e Duda Mendonça, que entre 2002 e 2014 estiveram à frente de várias campanhas, incluindo as de Lula e Dilma.

Tornozeleiras em Interlagos

Em tempo: João Santana, o Patinhas, e a esposa Mônica Moura, ambos condenados na Lava Jato, cumprem prisão domiciliar, com tornozeleira, em Interlagos, condomínio de luxo no litoral norte da Bahia. Duda Mendonça assinou acordo de delação premiada e aguarda sentença de Moro.

Destrava, Fiol!

A deputada Ivana Bastos (PSD) está convidando as bancadas baianas, situação e oposição, para reunião já pré-agendada com o Ministério dos Transportes dia 25. A ideia é pedir que o edital da Fiol fique nas mãos do Estado e não dependa do governo federal.

*Colaborou Patrícia França

