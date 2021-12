Carlos Gilberto Farias perde sua última briga

Convidado a dar uma entrevista na Tudo FM, Carlos Gilberto Farias, o presidente da Fieb, topou, mas impôs uma condição: que se evitassem perguntas envolvendo as disputas que o levaram a vencer o antecessor, José de Freitas Mascarenhas, e as brigas internas que se sucederam a sua posse, em março.

Pessoalmente, explicou os motivos:



- Eu nunca fui de arranjar inimigos nem de alimentar brigas durante toda a minha vida, ainda mais agora que ganhei um inimigo de bom tamanho. Estou lutando contra um câncer e fazendo tudo para ganhar a parada.



Ele nunca escondeu a doença. Teve um câncer no pulmão e, nos últimos tempos, lutava contra a metástase que tinha atingido uma das pernas. E fazia a ressalva:



- Quero viver em paz. Ainda tenho alguns projetos para tocar, na Fieb inclusive.



Ele tinha encontro agendado dia 28.



Infelizmente, perdeu a batalha.



Fala Mascarenhas - José de Freitas Mascarenhas, presidente da Fieb que Carlos Gilberto Farias enfrentou e derrotou nas eleições da entidade, realizadas em janeiro deste ano, afirmou ontem que recebeu com pesar a notícia da morte do sucessor dele.

E disse que estende aos familiares do dirigente falecido e a toda a família Fieb sua solidariedade e profundo sentimento.



Alban assume - Com a morte de Carlos Gilberto Farias, quem assume a presidência da Fieb é o 1º-vice, Antônio Ricardo Alvarez Alban, dono da fábrica de biscoitos Tupy.

Ontem, circularam rumores de que ele não assumiria, mas Mário Pithon, um dos vices, diz que o estatuto é bem claro sobre isso.



Reforço no oeste



O oeste baiano vai ganhar um importante reforço no quadro de professores do ensino superior no primeiro semestre de 2015.



A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) vai abrir concurso público para contratação de 33 novos profissionais.



As vagas são para os campi de Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória, com salários que chegam a R$ 8 mil. O edital será publicado nos próximos dias. Do total, cinco exigem apenas a graduação em medicina e nas engenharias, em regime de 20 horas.



As demais são para mestres e doutores.



Ciúme contábil



Servidores do TCM ficaram chateados de ver a Assembleia aprovar o projeto de reformulação do TCE, deixando o deles para depois.

Dizem que é sempre assim, o TCE tem sempre a prioridade. E dizem que a razão não é caso de ver para crer, está na cara: é o TCE quem fiscaliza e audita as contas da Assembleia.





adblock ativo