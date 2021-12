Capoeira vai integrar retomada do turismo

Tombada em 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e depois reconhecida em 2014 pelas Nações Unidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a capoeira está nos planos de reabilitação do turismo baiano.

O objetivo é divulgar, planejar e programar eventos capazes de refletir a importância desta luta, dança e modalidade esportiva, a um só tempo, reinventada no Brasil com a influência dos escravizados trazidos de África.

Estratégia neste sentido teve seu passo inicial com o encontro do secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacellar, com o cantor, compositor e mestre de capoeira, Tonho Matéria.

– A capoeira é um dos nossos grandes ativos culturais que, ao longo de anos, vem conquistando adeptos em todo o mundo, reconheceu Bacellar.

Para o secretário, o público visitante vem à Bahia “para conhecer a terra da capoeira e de seus grandes mestres”, representando a luta uma forte manifestação cultural de resistência, uma vez ter sido proibida e seus praticantes perseguidos e punidos até a segunda metade do século XX.

Já o músico e capoeirista Tonho Matéria, um dos destaques da formação original da banda Olodum, se disse preocupado com a situação enfrentada pelos grupos voltados para a arte do paranauê e do berimbau, devido à impossibilidade de aglomeração, condição inseparável de um eficiente trabalho com turismo.

Tonho colocou-se à disposição para intermediar acordos visando atuação de capoeiristas e músicas em ações de promoção do destino Bahia, quando for viabilizada a plena retomada de atividades turísticas com o tão sonhado controle de infecção pelo novo coronavírus.

Aeroporto de Una

O município de Una, distante 262 km de Salvador, recebeu ontem o voo inaugural de seu aeroporto, resultado de parceria da Azul Linhas Aéreas com o resort Transamérica Comandatuba. Os voos do Airbus A320neo, com capacidade para transportar 174 pessoas, e os jatos da Embraer, para 118 passageiros, serão operados aos sábados, saindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de Belo Horizonte (MG), potencializando o turismo no Litoral Sul e Extremo Sul da Bahia.

O evento de ontem teve a presença do vice-governador e secretário do Planejamento, João Leão, do secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, do prefeito de Una, Tiago de Dejair, e do deputado estadual Eduardo Salles. O voo comercial pousou na cidade do Sul baiano por volta das 15h.

Dia de São Pedro e Xangô

Para comemorar o Dia de São Pedro – de Xangô – Nzazi e Sogbo (29 de junho ), o Grupo de Trabalho Externo de Implantação do Parque Pedra de Xangô em parceria com as comunidades de terreiros de Cajazeiras e adjacências realizará a 1ª Fogueira na Pedra de Xangô. A iniciativa do evento é do Ilê Axé Palèomon – liderado pelo babalorixá Josias Santos de Cajazeias XI. O evento acontece terça-feira a partir das 9h, e será transmitido pelo instagram no perfil @pedra.de.xango. A solenidade comemora o dia de São Pedro e das divindades afro-religiosas Xangô, Nzazi e Sogbo, além de apresentar à sociedade civil o GT criado pela Fundação Gregório de Mattos para analisar como Município, Estado e União irão contribuir para a efetiva proteção e salvaguarda da Pedra de Xangô e todo o seu entorno.

Soja do oeste é bicampeã

O Grupo Gorgen, estabelecido no Oeste da Bahia, conquistou o título de bicampeão Norte-Nordeste, ao vencer o Desafio Nacional de Máxima Produtividade, promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb). Além de sagrar-se bicampeão na categoria Regional/Estadual, o Grupo Gorgen cravou sua posição de nona maior produtividade do ranking nacional, entre os mais de seis mil inscritos de todo o País.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras começa amanhã a ação Foco na Saúde com atendimentos gratuitos à população na Praça Castro Alves, mantendo as normas de segurança sanitária. Sempre com início às 8h, a programação termina na terça-feira com a participação de acadêmicos de diversos cursos da área da saúde do Centro Universitário São Francisco de Barreiras (Unifasb).

Em Luís Eduardo Magalhães começa amanhã a distribuição dos kits de merenda para os mais de 19 mil alunos da rede municipal de educação. Ao todo são 180 toneladas de alimentos, com 15 itens, que serão entregues às famílias dos estudantes matriculados nas mais de 30 escolas das redes rural e urbana.

Como parte do projeto Colônia de Férias desenvolvido para estudantes dos anos iniciais e finais da rede Municipal de ensino de Juazeiro, este público pode se inscrever até amanhã em concurso de música e desenho. Ao se inscrever o estudante tem acesso a vídeos que são materiais de apoio para a produção de músicas e desenhos, que serão avaliados no certame. As melhores produções serão votadas dia 30 de junho no Instagram da prefeitura.

Miriam Hermes e Redação

