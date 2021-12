Capacitação de líderes é prioridade da CNA

Já está pronto o novo formato do CNA Jovem, programa para o desenvolvimento de lideranças do setor agropecuário brasileiro. A apresentação aconteceu por meio de uma videoconferência, envolvendo técnicos, gestores e lideranças do agro.

O programa vai permitir a abertura de inscrições por meio de edital a ser divulgado em julho. Poderão participar jovens brasileiros com idade entre 22 e 30 anos com formação técnica ou superior completa e vínculo com o setor do agronegócio.

Nesta nova edição estão previstas etapas introdutórias e oficinas digitais totalmente online, de acordo com o planejamento divulgado pela diretora, Janete Almeida, uma das principais responsáveis pelo CNA Jovem.

– Mesmo antes do início da pandemia desenvolvemos o novo formato do programa com foco em atividades remotas, que vão ocorrer ao longo de 2020. Já as atividades presenciais devem acontecer em 2021 – disse Janete.

Busca de soluções – Em 2014, o programa CNA Jovem foi criado para desenvolver novos líderes na busca de soluções inovadoras para os desafios do agro brasileiro. Desde então, mais de 1.200 jovens já participaram de alguma ação do programa nas três edições nacionais.

A coordenadora nacional do programa, Fernanda Nonato, explicou a missão do CNA Jovem, como agente identificador capaz de desenvolver jovens lideranças a fim de atuar no setor agropecuário.

O programa serve também para capacitar herdeiros de proprietários de empreendimentos no campo, como forma de preservar os bens e multiplicar os ganhos com a produção agropecuária.

Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei

Ciência em disputa

Três projetos de iniciação científica de estudantes de ensino médio das escolas do Sesi-Bahia começam hoje e terminam domingo a disputa da fase final da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. O prêmio não é pequeno: um passaporte para integrar a delegação brasileira na Conferência Internacional de Jovens Cientistas, programada para o próximo ano, na Grécia. A iniciativa dos jovens pesquisadores, premiados em feiras e eventos científicos nacionais e internacionais, vai resultar em premiações em medalhas para os três primeiros colocados de cada área. Para quem quiser acompanhar a maratona de trabalhos científicos dos jovens baianos, a cerimônia de abertura ocorrerá a partir das 19h de hoje no endereço: fbjc.com.br/index.php.

Casacor terá novo formato

A Casacor não terá edições físicas e presenciais em todo o Brasil em 2020. A decisão visa garantir o compromisso da marca com a segurança da sociedade e parceiros, além de expressar a solidariedade com a família dos brasileiros mortos na pandemia. A franquia da Bahia, que segue sob o comando dos empresários Jussara e Carlos Amorim, apresentará novo formato digital em julho, em sintonia com a direção nacional.

